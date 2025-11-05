TP. Hồ Chí Minh triển khai loạt giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Minh Hà
05/11/2025, 09:51
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai một loạt các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường ngoài nước, giúp tăng trưởng kinh tế…
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước.
Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan cung cấp thông tin, tư vấn thị trường, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh hoạt động khuyến công, kết nối các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối ở thị trường sở tại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.
UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đầu tư theo quy định; nhất là những dự án lớn, có vốn đầu tư nước ngoài từ các thị trường quan trọng; kêu gọi, thu hút các tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư các dự án sản xuất xuất khẩu, ưu tiên những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; thu hút đầu tư có chọn lọc.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin giữa các địa phương về tình hình sản xuất mùa vụ, sản lượng, thu hoạch nông sản, thủy sản; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan trong hoạt động xuất khẩu để hợp tác xác định thị trường tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản minh bạch, công khai, có lợi cho người nông dân, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để khuyến cáo các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chuyên sâu theo từng ngành hàng tại các thị trường trọng điểm như EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông, Châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, cảng biển nước sâu, trung tâm logistics trên các tuyến đường, hành lang kết nối cảng của Thành phố để đáp ứng yêu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa.
Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường tuyên truyền, tập huấn, đào tạo về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
UBND Thành phố đề nghị Chi cục Hải quan khu vực II phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngăn chặn nhập khẩu hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực tham gia các chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp để bảo đảm chương trình được triển khai rộng khắp tại các địa bàn của Thành phố, góp phần đáp ứng đủ nguồn vốn cho doanh nghiệp phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh.
Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố (HUBA) đẩy mạnh công tác thông tin thị trường cho các hội viên để nâng cao tính chủ động, phòng ngừa rủi ro khi thị trường biến động; phát huy vai trò trong việc liên kết các hội viên, đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên trong thương mại quốc tế.
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND TP. Hồ Chí Minh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, Thành phố đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế thế giới. Những nỗ lực này không chỉ giúp tăng cường xuất khẩu, mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát triển và hội nhập sâu rộng.
