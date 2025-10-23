Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên đường sắt Bắc-Nam qua địa bàn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Thanh Thủy
23/10/2025, 18:00
Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn, đặt tại xã Xuân Hòa thay vì chỉ bố trí một ga tại sân bay Long Thành...
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ tư để đánh giá tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án thời gian qua; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua Đồng Nai dài khoảng 82 km, bố trí 1 ga tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Đường. Hiện Đồng Nai đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.
Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ là chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh thực hiện rà soát để trình duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái cư. Đồng Nai sẽ có 8 khu tái định cư đủ để bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, do tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh dài nhưng chỉ có 1 ga tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành nên Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm 1 ga hành khách đặt tại xã Xuân Hòa, cách ga Long Thành 48 km và cách ga Mương Mán của tỉnh Lâm Đồng 63 km, đảm bảo khoảng cách bố trí theo quy định.
Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị bộ xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung thêm một ga hành khách trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh. đặt tại xã Xuân Hòa.
Theo UBND tỉnh, dư địa phát triển mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Do đó, việc chỉ bố trí một ga hành khách trong khu vực sân bay Long Thành sẽ không khai thác hết dư địa phát triển này.
Mặt khác, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là khu vực các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa, chưa được bố trí ga hành khách trong quy hoạch dự án. Trong khi đó, địa bàn này có nhiều lợi thế phát triển.
Cụ thể, đây là khu vực có vị trí chiến lược kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1, đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Đồng thời, với các dự án đang triển khai thực hiện như Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực núi Chứa Chan, hồ Núi Le (xã Xuân Lộc); Khu công nghiệp Xuân Hòa quy mô 485 ha (xã Xuân Hòa). Đây là những khu vực có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistics và du lịch sinh thái.
Đối với khu vực phía Đông của tỉnh hiện có quỹ đất rộng, địa hình thuận lợi, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật cao nên phù hợp bố trí nhà ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để khai thác hiệu quả mô hình đô thị TOD tại khu vực.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong quy hoạch mạng lưới đường sắt, có 5 tuyến đường sắt kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai. Trong đó, có 2 tuyến đường sắt đô thị và 3 tuyến đường sắt quốc gia.
Cụ thể, các tuyến đường sắt kết nối giữa 2 địa phương được quy hoạch để đầu tư xây dựng trong thời gian tới gồm: Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành; đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đường sắt kết nối Sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành và đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Lộc Ninh.
10:30, 24/10/2025
Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành qua địa bàn tỉnh Đồng Nai mới giải phóng mặt bằng đạt hơn 32,7%, chậm so với kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ cam kết, phải tạo “luồng xanh” cho dự án…
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm khởi công tuyến đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; thúc tiến độ các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và đường sắt đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…
UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP)...
Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đang tiến gần hơn tới việc mở thêm đường bay quốc tế mới, sau buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Huế và Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) chiều 21/10...
TP. Hồ Chí Minh vừa báo cáo Chính phủ 4 phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trong đó, phương án kết hợp tuyến metro số 2 và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được đánh giá là khả thi và thuận lợi để triển khai sớm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: