Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên đường sắt Bắc-Nam qua địa bàn

Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm một ga hành khách trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn, đặt tại xã Xuân Hòa thay vì chỉ bố trí một ga tại sân bay Long Thành...

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ tư để đánh giá tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án thời gian qua; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam ​đi qua Đồng Nai dài khoảng 82 km, bố trí 1 ga tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Đường. Hiện Đồng Nai đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ là chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh thực hiện rà soát để trình duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái cư. Đồng Nai sẽ có 8 khu tái định cư đủ để bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, do tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh dài nhưng chỉ có 1 ga tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành nên Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm 1 ga hành khách đặt tại xã Xuân Hòa, cách ga Long Thành 48 km và cách ga Mương Mán của tỉnh Lâm Đồng 63 km, đảm bảo khoảng cách bố trí theo quy định.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị bộ xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung thêm một ga hành khách trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh. đặt tại xã Xuân Hòa.

Theo UBND tỉnh, dư địa phát triển mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Do đó, việc chỉ bố trí một ga hành khách trong khu vực sân bay Long Thành sẽ không khai thác hết dư địa phát triển này.

Mặt khác, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là khu vực các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa, chưa được bố trí ga hành khách trong quy hoạch dự án. Trong khi đó, địa bàn này có nhiều lợi thế phát triển.

Cụ thể, đây là khu vực có vị trí chiến lược kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1, đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Đồng thời, với các dự án đang triển khai thực hiện như Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực núi Chứa Chan, hồ Núi Le (xã Xuân Lộc); Khu công nghiệp Xuân Hòa quy mô 485 ha (xã Xuân Hòa). Đây là những khu vực có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistics và du lịch sinh thái.

Đối với khu vực phía Đông của tỉnh hiện có quỹ đất rộng, địa hình thuận lợi, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật cao nên phù hợp bố trí nhà ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để khai thác hiệu quả mô hình đô thị TOD tại khu vực.