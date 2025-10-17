TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định dự án metro nối trung tâm với Cần Giờ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Thanh Thủy
17/10/2025, 06:36
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa thành lập Hội đồng thẩm định dự án metro nối trung tâm Thành phố với Cần Giờ, dự án có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 76.000 tỷ đồng…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án metro nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất.
Theo đó, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Chủ tịch hội đồng; ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính là Phó chủ tịch hội đồng. Bệnh cạnh đó, hội đồng còn có 16 thành viên, gồm lãnh đạo, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.
Các thành viên Hội đồng là đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm góp ý đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan thường trực. Trường hợp quá hạn chưa phản hồi được xem là thống nhất với nội dung lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm về việc này.
Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án do Công ty Vinspeed đề xuất theo quy định; trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.
Theo đề xuất của Vinspeed, tuyến metro kết nối từ trung tâm Thành phố đến Cần Giờ có chiều dài khoảng 48,7 km. Tổng mức đầu tư dự án ước tính 2,93 tỷ USD (hơn 76.000 tỷ đồng).
Tuyến metro này đi trên cao, có điểm đầu ở đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, phường Tân Thuận, quận 7 cũ) và điểm cuối tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ, có hai nhà ga (ở Tân Thuận và Cần Giờ) và một depot trong khu đất rộng 39 ha.
Công trình có tổng diện tích mặt bằng sử dụng khoảng 325 ha, đi qua 6 phường/xã, trong đó có nhiều loại đất cần thu hồi như đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ và đất giao thông thủy.
Theo Luật Đất đai 2024 và Luật Đường sắt 2017, chi phí giải phóng mặt bằng cho đất dành cho đường sắt do Nhà nước chi trả toàn bộ, với tổng kinh phí dự kiến hơn 7.462 tỷ đồng cho tuyến metro này. Khi Luật Đường sắt 2025 có hiệu lực (từ 1/1/2026), quy định này tiếp tục được áp dụng kể cả đối với các dự án đường sắt được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước theo hình thức đối tác công tư.
Tuy nhiên, do ngân sách TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn trong cân đối vốn, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở liên quan làm việc với Vinspeed để xem xét phương án nhà đầu tư tạm ứng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó được hoàn trả bằng vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030.
Trường hợp ngân sách không thể bố trí, chi phí bồi thường sẽ được tính vào tổng mức đầu tư dự án; đồng thời đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) tại khu depot Tân Thuận và Cần Giờ để khai thác quỹ đất hiệu quả, có thể cấn trừ phần kinh phí tạm ứng (nếu có).
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: