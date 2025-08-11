Kinh tế Đồng Nai 7 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng ấn tượng, xuất siêu hơn 4,4 tỷ USD
Trần Xuân Thái
11/08/2025, 15:00
Bước sang năm 2025, Đồng Nai thể hiện sức bật mạnh mẽ của một trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Nam. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế của tỉnh nổi lên với nhiều chỉ số đạt mức tăng trưởng ấn tượng; trong đó, cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu với 4,4 tỷ USD.
Kết quả này phản ánh sự phục hồi nhanh chóng sau giai đoạn
khó khăn, đồng thời cho thấy tầm nhìn chiến lược của các nhà quản lý và cộng đồng
doanh nghiệp trong việc nắm bắt cơ hội từ thị trường.
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
BỨT PHÁ SAU SÁP NHẬP
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm
của Chi cục Thống kê Đồng Nai cho biết, ngay tháng đầu tiên sau khi sáp nhập
đơn vị hành chính, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của Đồng Nai
tăng 19,36% so cùng kỳ. Đây là mức tăng nổi bật nhất trong nhiều năm, cho thấy
các hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng bắt nhịp trở lại.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, IIP của Đồng Nai tăng
13,36% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 6,33%; công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,91%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,66%; cung cấp nước, hoạt động quản
lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,02%.
Các ngành chế biến, chế tạo vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ
cấu kinh tế, đồng loạt ghi nhận mức tăng hai con số. Sản xuất giấy, may mặc, dệt,
da giày và phương tiện vận tải đều tăng trưởng mạnh, phản ánh sự gia tăng đơn
hàng từ các thị trường xuất khẩu chủ lực.
Sự tăng tốc của công nghiệp không chỉ tập trung ở các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mà còn lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp
trong nước. Tính đến cuối tháng 7/2025, Đồng Nai đã thu hút khoảng 1,76 tỷ USD
vốn FDI. Trong đó, đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 102 dự án, với tổng vốn đăng
ký đạt 807,57 triệu USD; 105 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 744,02 triệu
USD.
Đối với nguồn vốn đầu tư trong nước, tỉnh đã thu hút khoảng
64.143,04 tỷ đồng. Trong đó, có 63 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký khoảng
56.565,75 tỷ đồng; 27 dự án tăng vốn với số vốn đăng ký bổ sung là 8.352,55 tỷ
đồng; 5 dự án giảm vốn với số vốn đăng ký giảm khoảng 775,26 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới dây chuyền, áp dụng
công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu
chuẩn khắt khe của các thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Điều này góp phần
nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu, đồng thời củng cố lợi thế cạnh
tranh của Đồng Nai trên bản đồ công nghiệp cả nước.
Cùng với đà tăng mạnh của công nghiệp, tăng trưởng tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) 7 tháng đầu năm 2025 của Đồng Nai duy trì mức tăng
trên 8% so cùng kỳ, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Sự đóng góp
lớn nhất đến từ ngành công nghiệp và xây dựng; tiếp đến là dịch vụ, thương mại
và nông - lâm - thủy sản. Tăng trưởng đồng đều ở cả ba khu vực cho thấy kinh tế
tỉnh Đông Nam Bộ này đang phát triển theo hướng cân bằng và bền vững hơn.
ĐIỂM SÁNG NỔI BẬT: XUẤT
SIÊU 4,4 TỶ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm ước đạt
hơn 15,4 tỷ USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 11 tỷ
USD. Cán cân mậu dịch của địa phương này tiếp tục duy trì thặng dư lớn với mức
xuất siêu lên tới 4,4 tỷ USD, tiếp tục duy trì “vị thế số 1” của Đồng Nai với
năm thứ 10 liên tục giữ vị trí đứng đầu về xuất siêu.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng năm 2025 của Đồng Nai tập trung
chủ yếu ở các nước: Hoa Kỳ đạt 6.270 triệu USD, chiếm 35,08%; Nhật Bản ước đạt
1.684,2 triệu USD, chiếm 9,42%; Trung Quốc đạt 1.394,3 triệu USD, chiếm 7,8%;
Hàn Quốc ước đạt 841,4 triệu USD, chiếm 4,71%; Vương quốc Bỉ 543,66 triệu USD,
chiếm 3,04%; Thái lan 529,7 triệu USD, chiếm 2,96%; Liên bang Đức 411,4 triệu
USD, chiếm 2,3%; Vương quốc Anh 405,3 triệu USD, chiếm 2,27%...
Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm giày dép, gỗ và sản phẩm
gỗ, cà phê, hàng dệt may, máy móc thiết bị. Riêng ngành giày dép đạt kim ngạch
hàng tỷ USD và tiếp tục giữ vị trí số một về giá trị xuất khẩu. Cà phê ghi dấu ấn
với mức xuất siêu hơn 600 triệu USD, nhờ tận dụng tốt cơ hội từ giá cà phê thế
giới tăng và các hiệp định thương mại tự do. Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ duy trì
đà tăng trưởng ổn định nhờ đơn hàng từ Mỹ và EU phục hồi.
Song song với xuất khẩu, Đồng Nai tiếp tục là điểm đến hấp dẫn
của dòng vốn FDI. 7 tháng đầu năm, tỉnh thu hút hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI, tăng gần
70% so với cùng kỳ. Các dự án mới tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo,
công nghệ cao và sản xuất xanh. Không chỉ mang lại giá trị sản xuất lớn, khu vực
FDI còn đóng góp lớn cho ngân sách với hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Việc thu hút FDI bền vững cho thấy môi trường đầu tư tại Đồng
Nai đang được cải thiện mạnh mẽ, từ thủ tục hành chính, hạ tầng giao thông -
logistics đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi mở rộng không
gian phát triển nhờ sáp nhập đơn vị hành chính, Đồng Nai có thêm quỹ đất lớn để
phát triển các khu công nghiệp hiện đại, khu công nghiệp xanh, thu hút những dự
án giá trị cao và ít gây ô nhiễm.
Có nhiều nguyên nhân giúp kinh tế Đồng Nai bứt phá. Trước hết
là sự tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTAs), mở rộng thị
trường xuất khẩu sang những khu vực tiềm năng như Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Phi,
đồng thời giữ vững các thị trường truyền thống. Môi trường kinh doanh được cải
thiện rõ rệt nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong giải
quyết thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các chương trình hỗ trợ sản xuất
xanh, chuyển đổi năng lượng tái tạo, sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường
giúp sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn cao của các thị trường khó tính.
Với đà tăng trưởng hiện tại, Đồng Nai hoàn toàn có khả năng
vượt mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025. Tuy nhiên, địa phương này vẫn đối diện
với thách thức từ biến động thị trường thế giới, chính sách thuế và rào cản kỹ
thuật từ các đối tác lớn, áp lực cạnh tranh quốc tế và yêu cầu đổi mới công nghệ
liên tục.
Việc duy trì tăng trưởng cần song hành với phát triển bền vững,
giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao đời sống người lao động.
Tuy nhiên, cùng với đó, con số gần 3.500 doanh nghiệp đã rời
bỏ thị trường từ đầu năm đến nay cho thấy, khó khăn và áp lực vẫn còn trước mắt.
Số liệu của Chi cục Thống kê Đồng Nai cho thấy có 574 doanh nghiệp giải thể;
564 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động;
2.312 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động, tạm
ngừng kinh doanh chủ yếu vì kinh doanh không hiệu quả, chủ yếu là doanh nghiệp
nhỏ và vừa, thuộc khu vực kinh tế tư nhân.
Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế
Các chuyên gia cho rằng TP.HCM sau sắp xếp để bứt phá vượt bậc trong giai đoạn mới cần xác định rõ triết lý phát triển, quy hoạch Thành phố có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn chứ không phải ghép cơ học quy hoạch 3 địa phương cũ...
Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI
Không chỉ tạo ra cú hích thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn, Khu kinh tế tự do Hưng Yên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết vùng, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - logistics hiện đại...
Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ
Tổ hợp Công nghiệp đường sắt sẽ được xây dựng tại Hà Nội và là nơi thực hiện chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, đồng thời sản xuất đầu máy và toa xe cho đường sắt quốc gia ....
Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ
Từ ngày 15/8, hai tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ áp dụng phương án thí điểm phân làn và quy định tốc độ mới trong một tháng, nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm ùn tắc…
Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm
Trong 43 dự án trọng điểm năm 2025 của thành phố Hải Phòng, có 27 dự án dự kiến khởi công, 10 dự án dự kiến hoàn thành và 6 dự án chuyển tiếp…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: