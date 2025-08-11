Kinh tế Đồng Nai 7 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng ấn tượng, xuất siêu hơn 4,4 tỷ USD

Bước sang năm 2025, Đồng Nai thể hiện sức bật mạnh mẽ của một trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Nam. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế của tỉnh nổi lên với nhiều chỉ số đạt mức tăng trưởng ấn tượng; trong đó, cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu với 4,4 tỷ USD.

Kết quả này phản ánh sự phục hồi nhanh chóng sau giai đoạn khó khăn, đồng thời cho thấy tầm nhìn chiến lược của các nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nắm bắt cơ hội từ thị trường.

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP BỨT PHÁ SAU SÁP NHẬP

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm của Chi cục Thống kê Đồng Nai cho biết, ngay tháng đầu tiên sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của Đồng Nai tăng 19,36% so cùng kỳ. Đây là mức tăng nổi bật nhất trong nhiều năm, cho thấy các hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng bắt nhịp trở lại.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, IIP của Đồng Nai tăng 13,36% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 6,33%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,91%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,66%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,02%.

Các ngành chế biến, chế tạo vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, đồng loạt ghi nhận mức tăng hai con số. Sản xuất giấy, may mặc, dệt, da giày và phương tiện vận tải đều tăng trưởng mạnh, phản ánh sự gia tăng đơn hàng từ các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Sự tăng tốc của công nghiệp không chỉ tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mà còn lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp trong nước. Tính đến cuối tháng 7/2025, Đồng Nai đã thu hút khoảng 1,76 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 102 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 807,57 triệu USD; 105 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 744,02 triệu USD.

Đối với nguồn vốn đầu tư trong nước, tỉnh đã thu hút khoảng 64.143,04 tỷ đồng. Trong đó, có 63 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký khoảng 56.565,75 tỷ đồng; 27 dự án tăng vốn với số vốn đăng ký bổ sung là 8.352,55 tỷ đồng; 5 dự án giảm vốn với số vốn đăng ký giảm khoảng 775,26 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới dây chuyền, áp dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Điều này góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh của Đồng Nai trên bản đồ công nghiệp cả nước.

Cùng với đà tăng mạnh của công nghiệp, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7 tháng đầu năm 2025 của Đồng Nai duy trì mức tăng trên 8% so cùng kỳ, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Sự đóng góp lớn nhất đến từ ngành công nghiệp và xây dựng; tiếp đến là dịch vụ, thương mại và nông - lâm - thủy sản. Tăng trưởng đồng đều ở cả ba khu vực cho thấy kinh tế tỉnh Đông Nam Bộ này đang phát triển theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Biểu đồ tăng trưởng IIP của Đồng Nai 7 tháng đầu năm 2025

ĐIỂM SÁNG NỔI BẬT: XUẤT SIÊU 4,4 TỶ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 15,4 tỷ USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 11 tỷ USD. Cán cân mậu dịch của địa phương này tiếp tục duy trì thặng dư lớn với mức xuất siêu lên tới 4,4 tỷ USD, tiếp tục duy trì “vị thế số 1” của Đồng Nai với năm thứ 10 liên tục giữ vị trí đứng đầu về xuất siêu.

Thị trường xuất khẩu 7 tháng năm 2025 của Đồng Nai tập trung chủ yếu ở các nước: Hoa Kỳ đạt 6.270 triệu USD, chiếm 35,08%; Nhật Bản ước đạt 1.684,2 triệu USD, chiếm 9,42%; Trung Quốc đạt 1.394,3 triệu USD, chiếm 7,8%; Hàn Quốc ước đạt 841,4 triệu USD, chiếm 4,71%; Vương quốc Bỉ 543,66 triệu USD, chiếm 3,04%; Thái lan 529,7 triệu USD, chiếm 2,96%; Liên bang Đức 411,4 triệu USD, chiếm 2,3%; Vương quốc Anh 405,3 triệu USD, chiếm 2,27%...

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, hàng dệt may, máy móc thiết bị. Riêng ngành giày dép đạt kim ngạch hàng tỷ USD và tiếp tục giữ vị trí số một về giá trị xuất khẩu. Cà phê ghi dấu ấn với mức xuất siêu hơn 600 triệu USD, nhờ tận dụng tốt cơ hội từ giá cà phê thế giới tăng và các hiệp định thương mại tự do. Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ đơn hàng từ Mỹ và EU phục hồi.

Song song với xuất khẩu, Đồng Nai tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. 7 tháng đầu năm, tỉnh thu hút hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI, tăng gần 70% so với cùng kỳ. Các dự án mới tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao và sản xuất xanh. Không chỉ mang lại giá trị sản xuất lớn, khu vực FDI còn đóng góp lớn cho ngân sách với hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Việc thu hút FDI bền vững cho thấy môi trường đầu tư tại Đồng Nai đang được cải thiện mạnh mẽ, từ thủ tục hành chính, hạ tầng giao thông - logistics đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển nhờ sáp nhập đơn vị hành chính, Đồng Nai có thêm quỹ đất lớn để phát triển các khu công nghiệp hiện đại, khu công nghiệp xanh, thu hút những dự án giá trị cao và ít gây ô nhiễm.

Có nhiều nguyên nhân giúp kinh tế Đồng Nai bứt phá. Trước hết là sự tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTAs), mở rộng thị trường xuất khẩu sang những khu vực tiềm năng như Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Phi, đồng thời giữ vững các thị trường truyền thống. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các chương trình hỗ trợ sản xuất xanh, chuyển đổi năng lượng tái tạo, sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường giúp sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn cao của các thị trường khó tính.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Đồng Nai hoàn toàn có khả năng vượt mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025. Tuy nhiên, địa phương này vẫn đối diện với thách thức từ biến động thị trường thế giới, chính sách thuế và rào cản kỹ thuật từ các đối tác lớn, áp lực cạnh tranh quốc tế và yêu cầu đổi mới công nghệ liên tục.

Việc duy trì tăng trưởng cần song hành với phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao đời sống người lao động.

Tuy nhiên, cùng với đó, con số gần 3.500 doanh nghiệp đã rời bỏ thị trường từ đầu năm đến nay cho thấy, khó khăn và áp lực vẫn còn trước mắt. Số liệu của Chi cục Thống kê Đồng Nai cho thấy có 574 doanh nghiệp giải thể; 564 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 2.312 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động, tạm ngừng kinh doanh chủ yếu vì kinh doanh không hiệu quả, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuộc khu vực kinh tế tư nhân.