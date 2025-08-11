Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai lập 2 tổ “đặc nhiệm” tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

Song Hoàng

11/08/2025, 17:06

7 tháng năm 2025, Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên vẫn chưa đạt kỳ vọng mà địa phương này đặt ra. Một trong những nguyên nhân chính là do vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa thành lập 2 Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành viên của 2 tổ công tác gồm: đại diện các sở, ngành của tỉnh; các ban quản lý dự án khu vực; các chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất và chủ tịch UBND phường, xã nơi có dự án thực hiện giải phóng mặt bằng.

Theo phân công Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ; Tổ công tác số 2 có nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ.

Các tổ công tác có trách nhiệm đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai các giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh, nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời đề xuất các giải pháp để chỉ đạo hiệu quả, hỗ trợ đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề có liên quan để sớm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm triển khai các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hơn 36.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 7-2025, vốn đầu tư công đã được giải ngân đạt hơn 8.500 tỷ đồng (đã bao gồm nguồn vốn kéo dài sang năm 2025), đạt hơn 23% kế hoạch.

Nếu không tính số vốn bố trí cho Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành (gần 10.900 tỷ đồng) được cho phép giải ngân đến năm 2026, thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 7-2025 đạt gần 34% kế hoạch.

Theo đánh giá, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2025 có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân vốn cao hơn so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên vẫn chưa đạt kỳ vọng mà tỉnh đặt ra. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp là do vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. 

