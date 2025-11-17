Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Aeon Mall Biên Hòa hơn 6.000 tỷ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Phương Nhi
17/11/2025, 18:51
Đây là dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất Việt Nam và được đầu tư bởi nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, mang ý nghĩa chiến lược về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai....
Chiều ngày 17/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Biên Hòa (Aeon Mall Biên Hòa), cho đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam (doanh nghiệp Nhật Bản).
Đến dự và trao giấy chứng nhận có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long. Cùng dự Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã có lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành đến Tập đoàn Aeon Mall Việt Nam vì đã tin tưởng, lựa chọn Đồng Nai là điểm đến chiến lược.
Với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng (tương đương 261 triệu USD), ông Long nhấn mạnh đây không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Đồng thời, dự án là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển mạnh mẽ ngành thương mại, dịch vụ, tiến tới cân bằng và bền vững hơn, tương xứng với vị thế là tỉnh cửa ngõ kinh tế phía Nam; góp phần nâng tầm chất lượng sống, trong đó sự hiện diện của một thương hiệu bán lẻ hàng đầu thế giới như Aeon Mall sẽ mang đến cho gần 4,5 triệu người dân Đồng Nai một địa điểm mua sắm, giải trí, và ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, và tiện nghi nhất.
Dự án không chỉ là một Trung tâm thương mại mà còn là một biểu tượng kiến trúc mới, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, năng động cho tỉnh Đồng Nai.
Dự án Aeon Mall Biên Hòa có diện tích trên 10 ha, tại đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, được cấp phép đầu tư xây dựng, vận hành trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và văn phòng cho thuê, bao gồm: dịch vụ ăn uống, giải khát, khu vui chơi cho trẻ em (không bao gồm trò chơi điện tử có thưởng), cho thuê văn phòng, và cho thuê các quầy, kệ bán hàng, không gian bán hàng đã được đầu tư hoàn thiện, xây dựng, lắp đặt, trang trí; thuê và cho thuê lại mặt bằng, nhà kho, hội trường và các hạng mục khác trong trung tâm thương mại.
Ngoài ra, Aeon Mall Biên Hòa sẽ thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025 cùng các dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia khác...
Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…
Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều đại biểu đồng tình về sự cần thiết của dự án và góp ý thêm một số nội dung...
Mưa lớn từ ngày 17/11 khiến nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết tại cầu Luật Lễ trên tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn, buộc ngành đường sắt phải kích hoạt phương án khẩn cấp, tạm dừng nhiều đoàn tàu để bảo đảm an toàn...
Để cụ thể hóa quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Kuwait-Việt Nam; cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với GCC...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: