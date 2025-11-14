Thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật trong phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận

Việc phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận có khả năng thích ứng đa văn hóa đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi hợp tác Việt Nam – Nhật Bản ngày càng mở rộng và đòi hỏi cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực...

Chiều 13/11, tại Hà Nội, hội thảo Phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận và phong cách lãnh đạo hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức lần thứ 9. Sự kiện tiếp tục là diễn đàn để lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý trao đổi về định hướng đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn hai nước tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa.

Phát biểu khai mạc, ông Miura Shuhei, Thành viên Hội đồng quản trị Mitani Sangyo và Tập đoàn Aureole, đại diện đơn vị tổ chức cho biết hội thảo được tổ chức lần đầu cách đây 10 năm và những chuyển biến của Việt Nam trong suốt thập kỷ qua được phản ánh rõ qua các chủ đề xuyên suốt chương trình.

Theo đại diện doanh nghiệp, xu hướng tăng cường liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp cùng với việc thúc đẩy chương trình thực tập cho sinh viên đã trở thành trọng tâm trong thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Từ năm 2020, hội thảo mở rộng nội dung thảo luận sang vấn đề nhân sự quản lý, nơi lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam với hơn 2.300 nhân viên, doanh nghiệp ghi nhận sự trưởng thành vững chắc của đội ngũ quản lý người Việt.

Đại diện Aureole chia sẻ lần đầu đến Việt Nam khi mới 23 tuổi và nay đã ở tuổi 50, quá trình phát triển của đội ngũ quản lý địa phương cho thấy việc đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp theo là yêu cầu tất yếu để duy trì đà tăng trưởng và vượt qua khác biệt về quốc gia văn hóa và thế hệ.

Ông Miura Shuhei, Thành viên Hội đồng quản trị Mitani Sangyo và Tập đoàn Aureole, phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Ông đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp Nhật Bản trong đóng góp cho phát triển kinh tế cũng như hỗ trợ đào tạo thông qua các chương trình thực tập và hợp tác giáo dục.

Theo ông, thế hệ lãnh đạo kế cận cần được đào tạo toàn diện trong môi trường đa văn hóa được tạo điều kiện tiếp cận thực tiễn và học hỏi phong cách lãnh đạo của cả Việt Nam và Nhật Bản. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực có tư duy quốc tế và khả năng thích ứng cao.

Ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết cùng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cũng mở rộng đáng kể quy mô hoạt động. Các chương trình hợp tác nhân lực như thực tập sinh và trao đổi sinh viên đang góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai nước. Ông khẳng định nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam triển khai các chủ trương lớn về phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại hội thảo, ông Kinoshita Tadahiro, Cố vấn cấp cao của Dream Incubator, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm công tác tại Việt Nam để làm rõ phong cách lãnh đạo hợp tác giữa hai quốc gia.

Ông cho rằng sự khác biệt văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau. Nhật Bản có thế mạnh về tính kỷ luật tư duy kế hoạch và tầm nhìn dài hạn còn Việt Nam nổi bật với sự linh hoạt sức sống của lực lượng lao động trẻ và khả năng hành động nhanh. Khi được kết hợp một cách hài hòa những yếu tố này có thể tạo nên phong cách lãnh đạo mới dựa trên tinh thần tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Từ kinh nghiệm tại Sojitz Việt Nam, ông cho biết việc trao quyền rõ ràng cho lãnh đạo phòng ban cùng với mục tiêu cụ thể và cơ chế đào tạo phù hợp đã giúp đội ngũ nhân sự Việt Nam chủ động hơn trong phát triển chuyên môn và tư duy quản lý. Theo ông lãnh đạo trong môi trường giao thoa văn hóa cần đóng vai trò lắng nghe khơi gợi ý tưởng và kết nối giá trị của cả hai phía thay vì chỉ đưa ra mệnh lệnh.

Hội thảo năm nay tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và hệ thống giáo dục Việt Nam trong đào tạo nhân lực chất lượng cao. Các đại biểu thống nhất rằng thế hệ lãnh đạo mới cần có khả năng thích ứng tư duy mở và hiểu biết sâu sắc về đa văn hóa để đóng góp vào sự phát triển bền vững và lâu dài của cả hai quốc gia.