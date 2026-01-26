Thứ Hai, 26/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Đồng sáng lập Google DeepMind hé lộ AI thông minh như con người sắp xuất hiện

Hạ Chi

26/01/2026, 09:35

Các chuyên gia đang bắt đầu cho rằng AI sẽ sớm đạt đến cấp độ trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI - mức độ thông minh ngang với con người)...

Nhà đồng sáng lập Google DeepMind, Shane Legg.
Nhà đồng sáng lập Google DeepMind, Shane Legg.

Nhân vật tiếp theo công khai ủng hộ quan điểm này là nhà đồng sáng lập Google DeepMind, Shane Legg.

Trí tuệ nhân tạo đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt, có thể viết, vẽ, lập trình, phân tích và đối thoại ngày càng giống con người. Thế nhưng, AI vẫn chưa thể đạt đến ranh giới quan trọng nhất - có ý thức và suy luận một cách tổng quát, linh hoạt như con người. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu AI phát triển được khả năng này? Khi đó, công nghệ này sẽ không còn đơn thuần là AI mà sẽ là trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống như Google Gemini, ChatGPT hay Claude đang khiến viễn cảnh ấy trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nhanh đến mức Shane Legg, đồng sáng lập Google DeepMind, tin rằng AGI không còn là chuyện của tương lai xa, mà đang ở rất gần.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Shane Legg đã thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kinh tế AGI, người sẽ làm việc trực tiếp với ông và các nhóm nghiên cứu tại DeepMind.

Trí tuệ nhân tạo tổng quát sắp thành hiện thực và sẽ làm thay đổi sâu sắc nhiều mặt của đời sống, trong đó có nền kinh tế. Tôi đang tìm kiếm một nhà kinh tế cấp cao, làm việc trực tiếp với tôi, dẫn dắt một nhóm nhỏ nghiên cứu về kinh tế trong kỷ nguyên hậu AGI
Shane Legg

Thông điệp này cho thấy một điều, với Google DeepMind, AGI không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà là một biến số kinh tế – xã hội có khả năng làm rung chuyển cấu trúc hiện tại của thế giới.

Theo mô tả công việc, Trưởng nhóm Kinh tế AGI sẽ dẫn dắt các nghiên cứu về tác động của AGI đối với năng suất lao động, thị trường việc làm, phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế dài hạn. Vai trò này cũng bao gồm việc tư vấn cho ban lãnh đạo DeepMind về chính sách, cũng như phối hợp với các tổ chức bên ngoài để chuẩn bị cho những kịch bản kinh tế hoàn toàn mới.

Trong giới chuyên gia, AGI từ lâu đã là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc. Những người lạc quan tin rằng nó sẽ mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng mới, nơi năng suất tăng vọt và những bài toán lớn của nhân loại từ năng lượng đến khoa học có thể được giải quyết. Ngược lại, không ít ý kiến bi quan cảnh báo về nguy cơ mất kiểm soát, thất nghiệp quy mô lớn và những hệ lụy khó lường đối với xã hội.

Dù đứng ở phía nào, phần lớn giới chuyên gia đều thống nhất ở một điểm, khi AGI xuất hiện, tác động sẽ không dừng ở một vài ngành nghề, mà sẽ lan rộng và làm thay đổi nền tảng vận hành của cả nền kinh tế.

Ông Shane Legg không phải lãnh đạo duy nhất của DeepMind công khai nói về thời điểm AGI có thể xuất hiện. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Demis Hassabis, Giám đốc điều hành Google DeepMind, cho biết ông đánh giá có 50% khả năng AGI sẽ ra đời vào năm 2030, dù nhấn mạnh tiêu chuẩn của ông đối với AGI là rất khắt khe.

Ông cho rằng sự tiến bộ đồng thời của mô hình AI, phần cứng và robot đang tạo ra lực đẩy mạnh mẽ, đưa ngành công nghệ này tiến nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đây.

Về nỗi lo mất việc làm, ông Hassabis thừa nhận AI sẽ gây xáo trộn, nhưng chỉ trong ngắn hạn, việc thay thế lao động rộng khắp rất khó xảy ra do các hệ thống hiện nay vẫn chưa đủ ổn định và đáng tin cậy. Tuy nhiên, về lâu dài, AGI có thể mở ra một nền kinh tế “hậu khan hiếm”, nơi năng lượng, tri thức và năng suất không còn là rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng.

Từ khóa:

AGI AI Demis Hassabis diễn đàn kinh tế thế giới Google DeepMind kinh tế số Shane Legg tác động kinh tế của AGI tiến bộ công nghệ trí tuệ nhân tạo tổng quát

