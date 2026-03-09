Canada lần đầu tiên thí điểm phát hành trái phiếu được mã hóa

Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada đã phát hành lô trái phiếu trị giá khoảng 73,6 triệu USD với kỳ hạn dưới ba tháng cho một nhóm nhà đầu tư...

Canada vừa thực hiện chương trình thí điểm ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán trong thị trường trái phiếu. Theo đó, Ngân hàng Canada thông tin mới đây đã phát hành lô trái phiếu được mã hóa đầu tiên của Canada.

Chương trình thử nghiệm mang tên Dự án Samara, với sự tham gia của Ngân hàng Canada, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (Export Development Canada), Ngân hàng Hoàng gia Canada và TD Bank Group. Mục tiêu của dự án là đánh giá khả năng sử dụng hạ tầng blockchain để đơn giản hóa quy trình phát hành, giao dịch và thanh toán trái phiếu.

Trong khuôn khổ thí điểm, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada đã phát hành lô trái phiếu trị giá 100 triệu đô la Canada (khoảng 73,6 triệu USD) với kỳ hạn dưới ba tháng cho một nhóm nhà đầu tư được lựa chọn.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Hyperledger Fabric, tích hợp hai sổ cái riêng cho tiền mặt và trái phiếu. Nhờ đó, các giao dịch có thể được thanh toán gần như ngay lập tức, đồng thời cho phép giao dịch và thanh toán trái phiếu được mã hóa trực tiếp trên chuỗi.

Kết quả thí điểm cho thấy việc áp dụng công nghệ sổ cái phân tán trong thị trường vốn mang lại cả lợi ích và thách thức. Các tổ chức tham gia cho biết hệ thống mới giúp cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục xử lý, như cơ chế quản trị, khung pháp lý và khả năng tích hợp với hạ tầng tài chính hiện có.

Thí điểm tại Canada diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều chính phủ và tổ chức tài chính trên thế giới thử nghiệm ứng dụng blockchain vào thị trường vốn, nhằm thay đổi cách phát hành và thanh toán các tài sản tài chính truyền thống.

Năm 2018, khi Ngân hàng Thế giới phát hành công cụ nợ mang tên Bond-i trị giá 110 triệu đô la Úc với kỳ hạn hai năm. Đây được xem là trái phiếu đầu tiên trên thế giới có toàn bộ quá trình phát hành, phân bổ và quản lý vòng đời được ghi nhận trên nền tảng blockchain.

Đến năm 2023, Hồng Kông đã phát hành trái phiếu xanh được mã hóa dựa trên hạ tầng sổ cái phân tán, với sự hỗ trợ của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông. Chương trình này sau đó tiếp tục được mở rộng với các đợt phát hành trái phiếu được mã hoá bổ sung trong các năm 2024 và 2025.

Trong khi đó, năm 2024, Ngân hàng Thế giới cũng đã phát hành trái phiếu được mã hoá bằng đồng franc Thụy Sĩ trên Sàn giao dịch kỹ thuật số SIX.