Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Canada lần đầu tiên thí điểm phát hành trái phiếu được mã hóa

Bạch Dương

09/03/2026, 10:05

Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada đã phát hành lô trái phiếu trị giá khoảng 73,6 triệu USD với kỳ hạn dưới ba tháng cho một nhóm nhà đầu tư...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Canada vừa thực hiện chương trình thí điểm ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán trong thị trường trái phiếu. Theo đó, Ngân hàng Canada thông tin mới đây đã phát hành lô trái phiếu được mã hóa đầu tiên của Canada.

Chương trình thử nghiệm mang tên Dự án Samara, với sự tham gia của Ngân hàng Canada, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (Export Development Canada), Ngân hàng Hoàng gia Canada và TD Bank Group. Mục tiêu của dự án là đánh giá khả năng sử dụng hạ tầng blockchain để đơn giản hóa quy trình phát hành, giao dịch và thanh toán trái phiếu.

Trong khuôn khổ thí điểm, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada đã phát hành lô trái phiếu trị giá 100 triệu đô la Canada (khoảng 73,6 triệu USD) với kỳ hạn dưới ba tháng cho một nhóm nhà đầu tư được lựa chọn.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Hyperledger Fabric, tích hợp hai sổ cái riêng cho tiền mặt và trái phiếu. Nhờ đó, các giao dịch có thể được thanh toán gần như ngay lập tức, đồng thời cho phép giao dịch và thanh toán trái phiếu được mã hóa trực tiếp trên chuỗi.

Kết quả thí điểm cho thấy việc áp dụng công nghệ sổ cái phân tán trong thị trường vốn mang lại cả lợi ích và thách thức. Các tổ chức tham gia cho biết hệ thống mới giúp cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục xử lý, như cơ chế quản trị, khung pháp lý và khả năng tích hợp với hạ tầng tài chính hiện có.

Thí điểm tại Canada diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều chính phủ và tổ chức tài chính trên thế giới thử nghiệm ứng dụng blockchain vào thị trường vốn, nhằm thay đổi cách phát hành và thanh toán các tài sản tài chính truyền thống.

Năm 2018, khi Ngân hàng Thế giới phát hành công cụ nợ mang tên Bond-i trị giá 110 triệu đô la Úc với kỳ hạn hai năm. Đây được xem là trái phiếu đầu tiên trên thế giới có toàn bộ quá trình phát hành, phân bổ và quản lý vòng đời được ghi nhận trên nền tảng blockchain.

Đến năm 2023, Hồng Kông đã phát hành trái phiếu xanh được mã hóa dựa trên hạ tầng sổ cái phân tán, với sự hỗ trợ của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông. Chương trình này sau đó tiếp tục được mở rộng với các đợt phát hành trái phiếu được mã hoá bổ sung trong các năm 2024 và 2025.

Trong khi đó, năm 2024, Ngân hàng Thế giới cũng đã phát hành trái phiếu được mã hoá bằng đồng franc Thụy Sĩ trên Sàn giao dịch kỹ thuật số SIX.

Có thể xây dựng bộ luật riêng về tài sản mã hóa

15:21, 03/02/2026

Có thể xây dựng bộ luật riêng về tài sản mã hóa

Thiết kế mô hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

06:06, 03/02/2026

Thiết kế mô hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Ba thông tư quan trọng về tài sản mã hóa dự kiến được ban hành ngay trong quý 1/2026

14:36, 29/01/2026

Ba thông tư quan trọng về tài sản mã hóa dự kiến được ban hành ngay trong quý 1/2026

Từ khóa:

Canada kinh tế số tài chính tài sản mã hoá tài sản số tiền điện tử

Đọc thêm

Ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Chủ tịch Liên đoàn Vũ trụ Thương mại (Mỹ) cảnh báo trong 5 năm tới Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ trong lĩnh vực vũ trụ...

Indonesia và Malaysia sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Indonesia và Malaysia sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Malaysia và Indonesia là hai quốc gia Đông Nam Á đang có động thái cứng rắn để cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội...

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Cụ thể các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được miễn thuế trên địa bàn thành phố…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Làn sóng AI đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mang lại cải thiện về doanh thu và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai nhanh cũng đặt ra yêu cầu về chiến lược và cơ chế quản trị rõ ràng để đảm bảo AI tạo ra giá trị thực...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy