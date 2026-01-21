Lập trình viên mảng AI lo sợ bị chính công nghệ mình tạo ra thay thế

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Trọng Hoàng
21/01/2026, 10:51
Làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm dấy lên nỗi bất an ngày càng rõ nét trong giới lao động trí thức tại Hàn Quốc, đặc biệt là các kỹ sư phần mềm - những người trực tiếp xây dựng các hệ thống AI nhưng lại đứng trước nguy cơ bị chính công nghệ này thay thế...
Mỗi tuần một lần vào giờ nghỉ trưa, một nhóm nhân viên lại tập trung bên ngoài văn phòng Microsoft Korea tại Seoul để biểu tình. Những cuộc tụ tập quy mô nhỏ nhưng đều đặn này đã trở thành biểu tượng cho tâm lý lo ngại lan rộng trong khối lao động văn phòng, khi AI ngày càng được triển khai sâu vào hoạt động doanh nghiệp.
“ĐÀO TẠO NGƯỜI THAY THẾ CHÍNH MÌNH”
Theo công đoàn Microsoft Korea, trong vòng ba năm qua, khoảng 50 vị trí việc làm - chủ yếu là các nhà phát triển phần mềm - đã bị ảnh hưởng bởi các đợt tái cơ cấu gắn với việc ứng dụng AI. Công đoàn cảnh báo rằng khi công nghệ này tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn, khoảng 10% trong tổng số gần 550 vị trí còn lại có thể đối diện rủi ro.
Một trong những nguyên nhân gây lo lắng lớn nhất, theo ông Kwak Chang-yong, Tổng thư ký công đoàn, là việc người lao động được yêu cầu trực tiếp tham gia huấn luyện các hệ thống AI có khả năng tự động hóa công việc của họ.
Tại một bộ phận hỗ trợ kỹ thuật xử lý các yêu cầu qua điện thoại và email từ khách hàng sử dụng sản phẩm Microsoft, nhân viên được giao nhiệm vụ đào tạo một tác nhân AI có thể tự động đề xuất giải pháp cho các sự cố. “Điều này khiến họ không tránh khỏi câu hỏi: "Sau khi hoàn thành việc huấn luyện này, vai trò của tôi sẽ ra sao?’", ông Kwak cho biết.
Tại Mỹ, Microsoft từng thông báo kế hoạch cắt giảm tới 9.000 lao động vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, việc sa thải quy mô lớn gặp nhiều rào cản pháp lý do luật lao động yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh sự cần thiết cấp bách về mặt kinh doanh và tuân thủ các quy trình tham vấn nghiêm ngặt.
Dù vậy, theo công đoàn, nỗi lo của người lao động không vì thế mà giảm bớt. Thay vì sa thải trực tiếp, một số doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp gián tiếp như điều chuyển nhân viên sang công việc không phù hợp với chuyên môn, hoặc không giao nhiệm vụ cụ thể, nhằm tạo áp lực khiến họ tự nguyện rời đi.
Đáng chú ý, quá trình tái cơ cấu tại Microsoft Korea không chỉ ảnh hưởng đến các kỹ sư phần mềm mà còn mở rộng sang các bộ phận marketing và nhân sự, cho thấy tác động của AI không còn giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thuần túy.
AI BÙNG NỔ, NHƯNG VIỆC LÀM KHÔNG “BÙNG THEO”
Theo đại diện công đoàn, làn sóng AI hiện nay mang lại lợi ích rõ rệt cho năng suất và lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng lại chưa mang đến cảm giác “bùng nổ” cho người lao động, xét về thu nhập và mức độ ổn định việc làm. Các tập đoàn công nghệ lớn được cho là đang ưu tiên đầu tư vào AI hơn là vào đào tạo lại và bảo đảm tương lai nghề nghiệp cho lực lượng lao động hiện hữu.
Trước thực tế đó, công đoàn Microsoft Korea yêu cầu doanh nghiệp tăng cường cam kết về an ninh việc làm và triển khai các chương trình đào tạo lại kỹ năng. Từ đầu tháng 12/2025, các thành viên công đoàn đã tổ chức biểu tình vào giờ trưa mỗi thứ Hai và tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi ban lãnh đạo đáp ứng các yêu cầu này.
Phản hồi với báo chí, Microsoft khẳng định công ty đang đổi mới một cách có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ pháp luật Hàn Quốc. Doanh nghiệp cho biết vẫn tạo ra và duy trì các việc làm chất lượng cao thông qua đầu tư liên tục, đồng thời áp dụng hệ thống đãi ngộ công bằng, dựa trên vai trò, hiệu quả công việc và mức độ cạnh tranh của thị trường.
NỖI LO KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG MICROSOFT
Thực tế, Microsoft chỉ là một ví dụ điển hình trong bức tranh rộng lớn hơn của thị trường lao động Hàn Quốc. Một báo cáo năm 2023 của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) cho thấy gần 39% số việc làm hiện nay thuộc các vị trí mà hơn 70% nhiệm vụ đã có thể được AI đảm nhận.
Xa hơn, KDI cảnh báo rằng vào khoảng năm 2030, gần 90% nhiệm vụ trong khoảng 90% nhóm nghề nghiệp, về mặt lý thuyết, có thể được tự động hóa nhờ AI.
Đáng lo ngại hơn, tác động của AI dường như đang tập trung mạnh vào lao động trẻ. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, trong giai đoạn 2022-2025, số việc làm dành cho nhóm tuổi 15-29 đã giảm khoảng 211.000 vị trí, trong đó có tới 208.000 việc làm thuộc các ngành có mức độ ứng dụng AI cao.
Các số liệu này cho thấy, bên cạnh những yếu tố kinh tế và nhân khẩu học, tự động hóa và AI đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình - và thu hẹp - triển vọng việc làm, đặc biệt đối với thế hệ lao động trẻ tại Hàn Quốc.
Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
Khoảng cách công nghệ lõi giữa Việt Nam và các “ông lớn” toàn cầu đang dần được thu hẹp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh trực diện Việt Nam cần tập trung vào các thị trường ngách khả thi, tận dụng lợi thế về nhân lực để tạo ra giá trị cao…
Cuộc đối thoại giữa hai nhà bác học nổi tiếng Norbert Wiener (Mỹ) và Aleksei A. Lyapunov (Liên Xô), đăng trên tạp chí Soviet Mathematical Proceedings, ngoài ý nghĩa khoa học, giúp người đọc biết được về hoạt động học thuật trong lĩnh vực ở Liên Xô vào thời điểm đó, và đã góp phần thúc đẩy phát triển điều khiển học trên toàn thế giới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: