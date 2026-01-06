Đồng thuận bất ngờ, VN-Index đột phá đỉnh 1800 điểm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 06/01/2026
Kim Phong
06/01/2026, 15:31
Trạng thái rệu rã ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên sáng bất ngờ thay đổi. Dòng tiền chiều nay hăng hái và mạnh mẽ hơn thấy rõ, kéo xanh một loạt mã lớn. Trong khi VHM, GAS kịch trần, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng quay đầu phục hồi ấn tượng, tạo sự đồng thuận rõ nét.
VN-Index đóng cửa tăng vọt 1,56% (+27,87 điểm) lên mốc 1816,27 điểm. Đáng chú ý nhất là nhóm VN30 cũng phủ sắc xanh áp đảo, khác hẳn buổi sáng. Chỉ số đại diện rổ blue-chips này cũng tăng vọt 1,34%.
Thay đổi đáng chú ý nhất chiều nay là ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nếu phiên sáng trong 14 mã ngân hàng của rổ VN30 chỉ có TPB tăng 0,3%, LPB tăng 0,74% còn lại toàn giảm thì chiều nay duy nhất STB đỏ, còn lại toàn xanh. Nhóm ngân hàng vốn hóa lớn nhất cải thiện giá rất ấn tượng.
VCB có màn đảo chiều vượt tham chiếu 0,35%, tuy tăng nhẹ chung cuộc nhưng cũng đã có thay đổi tới +1,06% so với giá chốt buổi sáng. BID, cổ phiếu lớn thứ hai sau VCB bật tăng 2,77% riêng buổi chiều và đóng cửa tăng 1,17%. TCB, cổ phiếu lớn thứ 3 có nhịp đột biến từ khoảng 1h20 và leo dốc liên tục, tăng 4,5% so với phiên sáng, vượt tham chiếu 3%. VPB cũng không kém cạnh, riêng chiều nay tăng 3,96%, đảo chiều tăng 3,41% so với tham chiếu. MBB là mạnh nhất, bứt phá 5,13% lúc đóng cửa, tức là riêng chiều nay tăng tới 5,54%...
Toàn nhóm cổ phiếu ngân hàng ở các sàn “đổi sắc” hoàn toàn so với phiên sáng, chỉ còn lại 3/27 mã đỏ là STB giảm 2,07%, KLB giảm 1,18% và VAB giảm 0,97%. Ngược lại, có 10 mã tăng vượt 1% và 3 mã thuộc Top 10 vốn hóa tăng từ 3% là TCB, VPB và MBB. Dòng tiền vào nhóm ngân hàng sàn HoSE cũng tăng vọt 26% so với hôm qua, đạt 7.752 tỷ đồng, cao nhất 22 phiên.
Ngoài ngân hàng, nhóm Vin chiều nay cũng tốt. VHM quay trở lại giá kịch trần cùng với GAS và GVR. VRE có nhịp tăng cực mạnh buổi chiều, khoảng 3,82%, và cũng chốt ở giá trần. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 25 mã tăng giá so với thời điểm chốt phiên sáng, trong đó 15 mã tăng từ 2% trở lên. Đây là sự cải thiện giá rõ ràng và có tính đồng thuận cao. Không chỉ vậy, thanh khoản rổ này buổi chiều cũng tăng hơn 49% so với phiên sáng, xác nhận sự chủ động của dòng tiền mua vào. VN30-Index đóng cửa tăng 1,34% với 23 mã tăng/4 mã giảm, trong đó 16 mã chốt tăng vượt 1%.
Phần còn lại của thị trường dĩ nhiên không được tốt như rổ blue-chips. Độ rộng cuối ngày ghi nhận 167 mã tăng/153 mã giảm chỉ duy trì trạng thái phân hóa. Tuy nhiên về phân bổ dòng tiền, sức mạnh của bên tăng tốt hơn rõ ràng. Cụ thể, trong 167 cổ phiếu xanh, có 82 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 47,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 153 mã giảm có 91 mã giảm quá 1%, chiếm 13,2% thanh khoản. Thậm chí tổng giao dịch của 153 cổ phiếu đỏ cũng chỉ chiếm 18,1% thanh khoản sàn.
Một trong những nguyên nhân khiến tỷ trọng thanh khoản nghiêng hẳn về phía tăng giá mạnh là nhờ giao dịch của nhóm cổ phiếu blue-chips. Trong nhóm tăng giá mạnh nhất có 24 cổ phiếu đạt thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng thì hầu hết thuộc rổ VN30. Số ít midcap lọt vào nhóm này là PC1 tăng 6,99% khớp 379,5 tỷ; BSR tăng 3,38% với 344,4 tỷ; GEX tăng 2,44% với 313,6 tỷ; PVD tăng 1,72% với 279,5 tỷ; TCX tăng 3,82% với 216,4 tỷ; VPL tăng 2,9% với 153,2 tỷ; PVT tăng 2,13% với 142,1 tỷ…
Với sự đồng thuận cao của nhóm cổ phiếu blue-chips, VN-Index có phiên đột phá qua đỉnh lịch sử 1800 điểm khá chất lượng. Dù thanh khoản sàn HoSE cả phiên hôm nay chỉ tăng 2,6% so với hôm qua, nhưng riêng buổi chiều – nhịp đột phá quyết định – lại có sự gia tăng thanh khoản rất tốt.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng tăng mua gấp rưỡi buổi sáng, đạt 1.859 tỷ đồng, giúp vị thế ròng đảo ngược thành +108 tỷ, so với -495 tỷ phiên sáng. Khối này giải ngân cực mạnh MBB +306,9 tỷ, VPB +165,5 tỷ, GEX +108,9 tỷ, VRE +96,7 tỷ, VIX +88,9 tỷ, LPB +86,1 tỷ… Phía bán ròng vẫn là VIC -426,1 tỷ, VHM -292,2 tỷ, DXS -189,5 tỷ, TCB -101,7 tỷ, FPT -97,1 tỷ.
14:00, 06/01/2026
