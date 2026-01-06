Dòng vốn ETF cấp tập vào ròng trong những ngày cuối cùng của năm 2025

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 320 tỷ đồng.

Trong tuần từ ngày 29/12 - 31/12/2025 tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 320 tỷ đồng, đổi chiều so với lực rút ròng nhẹ hơn 32 tỷ đồng ở tuần trước đó.

Trong đó: Diễn biến rút ròng diễn ra ở 12/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại VanEck Vietnam ETF.

Cụ thể, dòng tiền ghi nhận vào ròng hơn 259 tỷ đồng ở các quỹ ETF ngoại, trái ngược so với diễn biến rút ròng ở tuần trước đó. Lực vào ròng tập trung toàn bộ ở quỹ VanEck Vietnam ETF với gần 320 tỷ đồng. Quỹ ngoại này mua vào đáng kể các cổ phiếu thuộc nhóm Tài chính (SSI, VIX, VND, SHB), Thép (HPG). Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 60 tỷ đồng.

Đồng pha với các quỹ ETF ngoại, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền tiếp tục vào ròng hơn 55 tỷ đồng, giảm -29,8% so với tuần trước đó. Động thái vào rồng tập trung ở 2 quỹ ETF tham chiếu theo VNDiamond là VFM VNDiamond ETF (+50 tỷ đồng) và ABFVN Diamond ETF (+29,4 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VEM VN30 ETF bị rút ròng hơn 21 tỷ đồng.

Các quỹ ETF nội khác không có biến động về dòng tiền.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu Ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 1,7 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 60,6 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 650 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 24,8 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 100 tỷ đồng, giảm -46,4% so với tháng 11. Lũy kế năm 2025, tổng giá trị rút ròng là gần 15,9 nghìn tỷ đồng, tương đương

Kết thúc năm 2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 66,1 nghìn tỷ đồng, tăng +15,7% so với năm 2024.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần 29-31/12 bao gồm các cổ phiếu MSN, SSI, HPG, VNM, VCB.

Riêng trong ngày 5/1/2026: Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 54 tỷ đồng. Top bán ròng là HPG (-139 nghìn cổ phiếu, -3,7 tỷ đồng), BSR (-103 nghìn cổ phiếu, -1,7 tỷ đồng), SSI (-84 nghìn cổ phiếu, -2,5 tỷ đồng), VIX (-71 nghìn cổ phiếu, -1,6 tỷ đồng), SHB (-66 nghìn cổ phiếu, -1,1 tỷ đồng).

Quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 45 tỷ đồng, trong khi quỹ VFM VNMIDCAP ETF và quỹ VFM VN30 ETF không có biến động về dòng tiền.

Đối với riêng vốn ngoại, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 2377.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 2654.1 tỷ đồng trong tháng 12 năm 2025.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, MWG, HPG, VPB, VJC, VNM, FPT, CTG, VND, TCX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, DGC, VCB, VHM, ACB, MSN, HVN, DXG, VPX.

Tính cả năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục năm 2025 với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng tương đương gần 5,2 tỷ USD, đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.

Trong đó, khối ngoại bán ròng 113,5 nghìn tỷ đồng qua khớp lệnh và 21,8 nghìn tỷ đồng qua thỏa thuận, vượt quy mô bán ròng năm 2024, với xu hướng bán ròng kéo dài và duy trì ở mức cao. Các giai đoạn mua ròng chỉ xuất hiện mang tính chọn lọc và ngắn hạn, ngay cả trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường chính thức đang đến gần. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng, đặc biệt đối với kênh đầu tư gián tiếp.

Trong 5,2 tỷ USD bán ra của khối ngoại, có khoảng 480 triệu USD được rút ra khỏi các quỹ ETF ngoại. MBS kỳ vọng dòng vốn nước ngoài sẽ tái phân bổ vào thị trường Việt Nam, song cơ hội không dành cho tất cả.