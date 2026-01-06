Dòng vốn ETF cấp tập vào ròng trong những ngày cuối cùng của năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 06/01/2026
Thu Minh
06/01/2026, 14:00
Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 320 tỷ đồng.
Trong tuần từ ngày 29/12 - 31/12/2025 tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng hơn 320 tỷ đồng, đổi chiều so với lực rút ròng nhẹ hơn 32 tỷ đồng ở tuần trước đó.
Trong đó: Diễn biến rút ròng diễn ra ở 12/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại VanEck Vietnam ETF.
Cụ thể, dòng tiền ghi nhận vào ròng hơn 259 tỷ đồng ở các quỹ ETF ngoại, trái ngược so với diễn biến rút ròng ở tuần trước đó. Lực vào ròng tập trung toàn bộ ở quỹ VanEck Vietnam ETF với gần 320 tỷ đồng. Quỹ ngoại này mua vào đáng kể các cổ phiếu thuộc nhóm Tài chính (SSI, VIX, VND, SHB), Thép (HPG). Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 60 tỷ đồng.
Đồng pha với các quỹ ETF ngoại, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền tiếp tục vào ròng hơn 55 tỷ đồng, giảm -29,8% so với tuần trước đó. Động thái vào rồng tập trung ở 2 quỹ ETF tham chiếu theo VNDiamond là VFM VNDiamond ETF (+50 tỷ đồng) và ABFVN Diamond ETF (+29,4 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VEM VN30 ETF bị rút ròng hơn 21 tỷ đồng.
Các quỹ ETF nội khác không có biến động về dòng tiền.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu Ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 1,7 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 60,6 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 650 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 24,8 tỷ đồng.
Tháng 12/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 100 tỷ đồng, giảm -46,4% so với tháng 11. Lũy kế năm 2025, tổng giá trị rút ròng là gần 15,9 nghìn tỷ đồng, tương đương
Kết thúc năm 2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 66,1 nghìn tỷ đồng, tăng +15,7% so với năm 2024.
Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần 29-31/12 bao gồm các cổ phiếu MSN, SSI, HPG, VNM, VCB.
Riêng trong ngày 5/1/2026: Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 54 tỷ đồng. Top bán ròng là HPG (-139 nghìn cổ phiếu, -3,7 tỷ đồng), BSR (-103 nghìn cổ phiếu, -1,7 tỷ đồng), SSI (-84 nghìn cổ phiếu, -2,5 tỷ đồng), VIX (-71 nghìn cổ phiếu, -1,6 tỷ đồng), SHB (-66 nghìn cổ phiếu, -1,1 tỷ đồng).
Quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 45 tỷ đồng, trong khi quỹ VFM VNMIDCAP ETF và quỹ VFM VN30 ETF không có biến động về dòng tiền.
Đối với riêng vốn ngoại, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 2377.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 2654.1 tỷ đồng trong tháng 12 năm 2025.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, MWG, HPG, VPB, VJC, VNM, FPT, CTG, VND, TCX.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, DGC, VCB, VHM, ACB, MSN, HVN, DXG, VPX.
Tính cả năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục năm 2025 với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng tương đương gần 5,2 tỷ USD, đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.
Trong đó, khối ngoại bán ròng 113,5 nghìn tỷ đồng qua khớp lệnh và 21,8 nghìn tỷ đồng qua thỏa thuận, vượt quy mô bán ròng năm 2024, với xu hướng bán ròng kéo dài và duy trì ở mức cao. Các giai đoạn mua ròng chỉ xuất hiện mang tính chọn lọc và ngắn hạn, ngay cả trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường chính thức đang đến gần. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng, đặc biệt đối với kênh đầu tư gián tiếp.
Trong 5,2 tỷ USD bán ra của khối ngoại, có khoảng 480 triệu USD được rút ra khỏi các quỹ ETF ngoại. MBS kỳ vọng dòng vốn nước ngoài sẽ tái phân bổ vào thị trường Việt Nam, song cơ hội không dành cho tất cả.
Thị trường đạt được sự đồng thuận khá bất ngờ trong phiên hôm nay, nhất là buổi chiều. Nhóm Vin vẫn mạnh nhưng sự cộng hưởng từ cổ phiếu ngân hàng và các blue-chips khác cũng rất đáng kể. Điều này dễ dàng “nhấc” VNI qua đỉnh 1800 điểm.
Mặt bằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ở mức hợp lý, với hệ số P/E dự phóng bình quân 12,7 lần, thấp hơn đáng kể so với mức định giá 14–15 lần hiện đang được giao dịch tại các thị trường cùng nhóm như Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Trạng thái rệu rã ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên sáng bất ngờ thay đổi. Dòng tiền chiều nay hăng hái và mạnh mẽ hơn thấy rõ, kéo xanh một loạt mã lớn. Trong khi VHM, GAS kịch trần, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng quay đầu phục hồi ấn tượng, tạo sự đồng thuận rõ nét.
Chứng khoán MBS đưa ra dự báo lãi suất huy động 12 tháng có thể sẽ tiếp tục tăng thêm 50 điểm cơ bản trong năm 2026 và đây là rủi ro chính cho thị trường chứng khoán năm 2026.
Nếu loại bỏ các cổ phiếu thuộc Vingroup và Gelex – hai nhóm tăng giá vượt trội giai đoạn vừa qua thì P/E Phi tài chính còn lại chỉ khoảng 14,7x, tiệm cận vùng đáy 5 năm là 12x – mức hiếm khi xuất hiện từ năm 2020 đến nay.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: