Dòng tiền bắt đáy, giá phục hồi khá

VN-Index chiều nay tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề từ các trụ, có lúc thủng ngưỡng 1800 điểm, xuống 1793,13 điểm. Mức hồi của điểm số cuối phiên là kém, nhưng cổ phiếu được đẩy giá lên tích cực hơn, do khả năng chọn lọc của dòng tiền không nhất thiết trùng với các mã trụ.

VIC tiếp tục đóng cửa giá sàn, giảm 6,95% khiến VN-Index giảm gần 16,5 điểm trong tổng mức giảm 27,59 điểm. Thời điểm chỉ số chạm đáy lúc 2h15 cả VIC lẫn VHM đều sàn. Tuy nhiên về cuối VHM hồi lại khoảng 1,36%, chốt phiên còn giảm 5,7% hỗ trợ VN-Index ít nhiều. Nhóm trụ ngân hàng cũng hồi lên một chút, VCB nhích khoảng 0,29% so với đáy, BID lên 0,97%, TCB lấy lại 0,44%. Các cổ phiếu này chỉ có thể giúp điểm số cải thiện chút ít vì chung cuộc vẫn giảm rất sâu.

VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,51% giá trị, dừng ở mức 1802,91 điểm. Như vậy các trụ có hiệu quả nâng đỡ nhất định tại mốc 1800 điểm. Nếu VIC cũng có thể “thoát đáy” trong phiên thì khả năng phục hồi sẽ rõ hơn.

Tuy vậy các blue-chips cũng không quá tệ, dù VN30-Index giảm 1,13% với 11 mã tăng/16 mã giảm. So với giá chốt buổi sáng, số lượng cổ phiếu tăng cao hơn bằng với số trượt giá. Điểm tốt là trừ VIC và GVR, tất cả các mã còn lại đều không còn đóng cửa giá thấp nhất.

Ở phía cải thiện, cổ phiếu mạnh nhất rổ VN30 chiều nay là MSN. Ngay khi bước vào phiên chiều MSN được mua mạnh, giá lên tích cực. Đóng cửa MSN tăng 3,65% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng thêm 1,92%. Đối lập với MSN và GVR khi lực bán tháo tăng vọt. Chốt phiên sáng GVR đang tăng tốt 3,51% thì đóng cửa bổ nhào giảm 4,14%, tương đương biến động -7,39% chỉ riêng chiều nay. Rất may là vốn hóa của GVR chưa phải là lớn.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, cổ phiếu cũng biến động phân hóa tương tự rổ VN30 nhưng cơ bản là có hiện tượng phục hồi giá khá tốt. Trong những phiên điểm số gây áp lực tâm lý lớn như hôm qua, khả năng bắt đáy kéo giá phục hồi là điều đáng quan tâm nhất. Thống kê khoảng 49,6% tổng số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đã hồi lên tối thiểu 1% so với giá thấp nhất phiên. Phiên sáng chỉ 25,5% số cổ phiếu đạt mức phục hồi tương tự. Cũng phải ghi nhớ rằng đại đa số cổ phiếu thiết lập đáy thấp nhất ngày trong buổi chiều.

Nhóm cổ phiếu trụ vẫn đang gây sức ép lớn lên VN-Index.

Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 140 mã tăng/172 mã giảm, có cải thiện chút ít so với 117 mã tăng/183 mã giảm của phiên sáng. Số lượng cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% cũng tăng từ 58 mã lên 74 mã. Tuy nhiên số lượng mã giảm quá 1% không thay đổi nhiều, đạt 97 mã. Hiện tượng này phản ánh một điều, là dòng tiền bắt đáy có lựa chọn. Hai hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy khác biệt rõ rệt: Những mã mạnh tiếp tục được đẩy giá lên cao hơn trong khi số yếu chủ đạo được chặn đỡ vùng giá thấp nên chỉ có thể hồi lại ở vùng đỏ.

Ví dụ VIX đóng cửa vẫn giảm đáng kể 2,43% nhưng đáy thấp nhất xuất hiện ngay từ đầu phiên chiều và đóng cửa giá hồi lên khoảng 1,38%. PLX chạm đáy thấp nhất cùng lúc với VN-Index lúc 2h15 và đóng cửa lấy lại được 2,97% dù vẫn giảm dưới tham chiếu 3,28%. GEX, VCG, GEE… là các ví dụ khác, đều khớp cả trăm tỷ đồng thanh khoản và giá còn giảm rất sâu, nhưng cũng phục hồi rộng so với giá đáy.

Tuy vậy thanh khoản khớp lệnh HoSE chiều nay giảm 8,4% so với buổi sáng, phản ánh sự thận trọng vẫn còn rất cao. Nhà đầu tư bắt đáy hạn chế đẩy giá lên hoặc ít nhất là không nỗ lực kéo “tận sức”. Nếu dòng tiền đủ mạnh, biên độ hồi giá sẽ còn rộng hơn nữa và kéo thanh khoản lên cao hơn.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giảm đáng kể áp lực bán, tổng giá trị xả trên HoSE còn 2.587 tỷ đồng, chỉ bằng 45% so với buổi sáng. Giá trị ròng là -476 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức -1.301 tỷ đồng của phiên sáng. Dù vậy hôm nay vẫn là quy mô bán ròng cao đột biến 7 tuần.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VCB -406,2 tỷ, VIC -372 tỷ, VNM -239,7 tỷ, ACB -207,5 tỷ, MWG -199,6 tỷ, VHM -168,9 tỷ, BID -150 tỷ, VJC -136,4 tỷ, HPG -108 tỷ, PLX -106 tỷ. Phía mua ròng có FPT +343,3 tỷ, GAS +159,2 tỷ, MSN +87,2 tỷ, PVD +74,1 tỷ.