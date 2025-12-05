Đà hồi phục của VN-Index tiếp diễn và thị trường tiếp tục hướng đến mục tiêu gần trong khoảng 1.755 - 1.775

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/12/2025

Kết phiên 5/12, VN-Index tăng 5,47 điểm, tương đương 0,32% lên mốc 1.737,24 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 2,64 điểm, tương đương 1,02% lên 262,31 điểm.

Chỉ số VN-Index vẫn có thể cơ hội hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn tại 1.755-1.775 điểm trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Dù mức độ chi phối của một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giảm bớt nhưng các cổ phiếu bluechip khác sẽ luân phiên tăng điểm để hỗ trợ thị trường neo giữ ở vùng cao. Chỉ số vẫn có thể cơ hội hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn tại 1.755-1.775 điểm trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và tiếp tục cân nhắc chốt lời thêm một phần các vị thế ngắn hạn khi VN-Index tiếp cận các vùng kháng cự 1755-1775 điểm.

Đối với các hoạt động mua trading, vẫn ưu tiên mua lướt sóng trên các vị thế đang có hoặc các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều thuộc các ngành chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, khu công nghiệp, bán lẻ, vật liệu xây dựng…”.

Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tích lũy thêm trong vùng 1.730 – 1.740 để lấy đà bật lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sự giằng co khi tiếp cận vùng kháng cự cũ 1.730 – 1.740 trở nên càng rõ ràng trong ngày hôm nay. Sau một ngày giằng co, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.737,24 điểm, tăng hơn 5 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, nhưng nhìn chung các ngành không có thay đổi đáng kể so với hôm qua. Ngành Truyền thông dẫn đầu đà tăng.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Xu hướng giằng co vẫn chiếm ưu thế. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tích lũy thêm trong vùng 1.730 – 1.740 để lấy đà bật lên”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Khối ngoại tiếp tục mua ròng là động lực tích cực của thị trường hiện nay. VN-Index có phiên thứ 6 liên tiếp tăng điểm nhẹ, hướng về vùng đỉnh giá cao nhất tháng 10/2025. Thanh khoản cải thiện khi các nhóm mã luân phiên phục hồi, lực cầu ngắn hạn tăng tốt. Kết phiên VN-Index tăng 5,47 điểm (+0,32%) lên mức 1.737,24 điểm, hướng đến vùng kháng cự rất mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm. Trong khi VN30 tăng 7,54 điểm (+0,38%) lên mức 1.979,53 điểm, hướng đến kháng cự tâm lý 2.000 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm ngân hàng.

Độ rộng trên HOSE duy trì tích cực với 219 mã tăng giá. Nhiều mã, nhóm mã tiếp tục luân phiên phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Nổi bật ở các mã bất động sản vốn hóa trung bình, nhỏ, chứng khoán, khu công nghiệp, dầu khí, bán lẻ, ngân hàng, thép...; 91 mã giảm giá, chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup, hàng không... và 65 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 5,8% so với phiên trước. Thể hiện dòng tiền tiếp tục cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện ở nhiều mã vốn hóa trung bình nhỏ sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp với giá trị 1.042 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.977,0 điểm, tăng 0,25% so với phiên trước. Chênh lệch chuyển sang âm -2,53 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm mở rộng từ -4,63 điểm đến -10,93 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước. Các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiên về phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến kháng cự rất mạnh. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 hướng đến kháng cự quanh 2.000 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 41.089, tăng các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm, hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN30 tương tự, vùng kháng cự quanh 2.000 điểm. Thị trường tiếp tục sự cải thiện tốt hơn về xu hướng và dòng tiền đối với nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài. Tuy nhiên áp lực bán giá cao sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ.

Tính đến nay, mức tăng vượt trội của chỉ số VN-Index một phần đến từ ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup khi trong năm 2025, VIC có mức tăng giá 540% so với 2024. Mức tăng giá vượt trội này là điều khó dự báo. Nếu bóc tách ảnh hưởng của VinGroup thì VN-Index trong năm 2025 đang có mức tăng giá khoảng 11% so với 2024. Cho thấy rằng, phần lớn trên thị trường là có mức tăng giá kém tích cực trong năm 2025, dù kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng tương đối tốt... Điều này mở ra nhiều cơ hội khá tốt trong thị trường khi kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng, là kỳ vọng để dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng vượt trội. Tuy nhiên chúng tôi không có khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh cũ 1.750 điểm - 1.800 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Đà hồi phục của VN-Index tiếp diễn và thị trường tiếp tục hướng đến mục tiêu gần trong khoảng 1.755 - 1.775

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 5.5 điểm (+0.3%), đóng cửa tại mức 1,737.2. Chỉ số duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay, chủ yếu nhờ nhóm Ngân Hàng (MBB, TCB, HDB, ...) và một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như HPG, VPL hay HVN. Thanh khoản tiếp tục cải thiện so với giai đoạn trước cho thấy dòng tiền đang dần trở lại thị trường trong các phiên gần đây.

Chúng tôi duy trì quan điểm đà hồi phục của VN-Index tiếp diễn và thị trường tiếp tục hướng đến mục tiêu gần trong khoảng 1.755 - 1.775. Động lực tăng của thị trường chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng khi dòng tiền dịch chuyển sang nhóm này trong các phiên gần đây. Ngoài ra, thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện cũng hỗ trợ đà hồi phục của chỉ số. Do VN-Index đã tăng mạnh gần đây và đang tiến gần đến vùng kháng cự mạnh nói trên, nhà đầu tư chỉ nên quan sát thị trường và tạm thời chưa nên mở mua mới trong các phiên tới”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và có thể sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.755 – 1.770 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.755 – 1.770 điểm. Đồng thời, dòng tiền lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu hơn, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa vẫn thu hút phần lớn dòng tiền cho nên nhà đầu tư vẫn nên chú ý vào việc chọn cổ phiếu trong giai đoạn này. Nếu chỉ số VNMidcaps và VNSmallcaps duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp thì hai nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có thể thoát khỏi giai đoạn “sideways”. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa vẫn là các nhóm ưu tiên của chúng tôi trong giai đoạn này”.

Vùng 1.795-1.800 điểm sẽ là mục tiêu tiếp của VN-Index theo trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index vận động quanh vùng giá cao kèm sắc xanh diện rộng cho thấy chỉ số vẫn được bỗ trợ bởi lực cầu mới trên mọi phân khúc vốn hóa. Do đó, vùng 1.795-1.800 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo trong thời gian tới. Khu vực 1.730 (+/- 5) điểm là hỗ trợ cho đà tăng trong phiên”

Chỉ số VN-Index đang hướng lên kiểm định vùng kháng cự 1.750 – 1.770

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Xu hướng tăng của VN-Index tiếp tục duy trì và vượt qua nhịp rung lắc nhẹ trong phiên khi lực cầu chủ động vẫn chiếm ưu thế. Thanh khoản cải thiện trên mức bình quân 20 phiên cũng phản ánh tâm lý lạc quan hơn của dòng tiền ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số đang hướng lên kiểm định vùng kháng cự 1.750 – 1.770 trong khi hỗ trợ gần được xác định tại khu vực 1.920 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.