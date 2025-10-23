Dòng tiền lựa chọn kỹ, thị trường phân hóa tích cực

VN-Index đóng cửa tăng 8,56 điểm tương đương 0,51% so với tham chiếu. Chỉ số có nhịp giảm ngắn đầu phiên sáng, lúc yếu nhất giảm 8,72 điểm (-0,52%) và lúc tăng cao nhất lúc hơn 2h, trên tham chiếu 19,5 điểm (+1,16%). So với các phiên gần đây, mức dao động này là khá nhỏ.

Dù vậy ngay cả khi thị trường trồi sụt thì độ rộng vẫn khá cân bằng. Tại đáy VN-Index ghi nhận 133 mã tăng/122 mã giảm 161 mã tăng/139 mã giảm. Chốt phiên sàn HoSE có 157 mã tăng/156 mã giảm.

Trạng thái phân hóa là điểm nổi bật của phiên hôm nay, khi dòng tiền lựa chọn cổ phiếu có sự ưu tiên khác nhau. Thậm chí ngay trong một nhóm ngành, cổ tăng cổ giảm cũng là phổ biến.

Lấy ví dụ nhóm bất động sản, chỉ số VNREAL sàn HoSE đóng cửa tăng tới 3,35%, mạnh nhất trong các chỉ số ngành, nhưng không phải cổ phiếu này cũng mạnh. Về phía trụ, VIC tăng 5,91%, VHM tăng 1,77%, VRE tăng 1,03%. Nhiều mã tầm trung cũng rất khá như KDH tăng 4,19%, NVL tăng 1,43% với thanh khoản cả trăm tỷ đồng. Ngược lại cũng có hàng chục cổ phiếu lao dốc như DIG giảm 2,89%, PDR giảm 2,68%, DXG giảm 2,2%, VCG giảm 1,35%, TCH giảm 2,22% thanh khoản cũng đều trên trăm tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng cũng có 14 mã tăng/13 mã giảm. Nhiều mã nhỏ khá mạnh như PGB tăng 4,6%, ABB tăng 3,9%, KLB tăng 3%, LPB tăng 2,8%, BAB tăng 2,3% VBB tăng 1,7%... nhưng cũng không ít mã giảm sâu: NVB giảm 3,9%, TCB giảm 1,97%, TPB giảm 1,93%, CTG giảm 1,58%, VPB giảm 1,48%...

Nhìn chung tính chất nhóm ngành trở nên mờ nhạt một phần vì mức độ điều chỉnh khác nhau ở cổ phiếu. Sau nhịp giảm sớm từ đầu tháng 9, kết hợp với những ngày lao dốc nhanh vừa qua, cổ phiếu trở nên hấp dẫn với mức độ khác nhau. Trong tình huống có nhiều lựa chọn, dòng tiền sẽ có mức độ ưu tiên khác nhau, dù không phải những cổ phiếu đỏ hôm nay là những mã xấu.

Diễn biến phân hóa hôm nay diễn ra trên toàn thị trường và trong từng nhóm ngành.

Với các cổ phiếu trụ, trạng thái giằng co cũng khiến sức mạnh ở mã trụ trở nên nổi bật. Ví dụ trong 8,56 điểm tăng của VN-Index hôm nay thì riêng VIC và VHM đã đem về tới gần 9 điểm. Chỉ số VN30-Index kết phiên tăng 0,77% (+14,9 điểm) dù độ rộng cũng chỉ cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm. Chỉ 3 cổ phiếu nhóm Vin là VIC, VHM, VRE đã đem về 13,2 điểm.

Dù vậy điểm tích cực hôm nay là thanh khoản không cao, hai sàn khớp lệnh giảm hơn 18%, đạt 24.772 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch kém nhất 15 phiên. Thị trường đánh võng liên tục trong phiên tạo điều kiện cho các nhà đầu cơ ngắn hạn “ra hàng” nhưng áp lực bán khá nhẹ. Ngược lại người mua chỉ canh giá thấp và với biên độ dao động khá hẹp thì chưa đủ chạm tới các lệnh đặt dưới sâu.

Thực vậy, thống kê sàn HoSE cho thấy khoảng 62% số cổ phiếu đạt biên độ dao động tối đa vượt quá 2% trong phiên hôm nay. Một so sánh nhanh với hôm qua, con số này lên tới trên 80%. Trên nền thanh khoản rất thấp, thị trường thực ra có điều kiện để nới dao động thuận lợi, nếu như bên mua và bên bán quyết liệt hơn. Khi điều đó không xuất hiện, nghĩa là nhà đầu tư trong trạng thái chờ đợi thụ động là chính. Vì vậy thanh khoản thấp là biểu hiện của trạng thái tâm lý hơn là do dòng tiền lớn hay nhỏ, vì dư mua dư bán vẫn còn rất nhiều.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã giảm áp lực bán đáng kể, tổng giá trị bán ra ở HoSE chỉ còn 3.864 tỷ đồng và mức ròng là -1.257,5 tỷ đồng. Về con số tuyệt đối của bên bán, đây là quy mô nhỏ nhất 11 phiên. Dù vậy đợt bán ròng vượt ngàn tỷ ở sàn này đã kéo sang phiên thứ 5 liên lục. Các mã bị bán đáng chú ý phiên này là CTG -263,4 tỷ, VHM -208,8 tỷ, MSN -165,1 tỷ, SSI -129,1 tỷ, TCB -96,9 tỷ, VCB -93,8 tỷ, MBB -93,7 tỷ… Phía mua ròng có FPT +235,1 tỷ, HDB +187,3 tỷ, VJC +115 tỷ.