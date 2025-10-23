MBS Research: Hơn 27,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 4/2025, giảm 51,7% so với quý trước

MBS Research ước tính có khoảng hơn 27,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 4 năm 2025 – giảm 51,7% so với quý 3 và giảm 8,7% so với cùng kỳ - trong đó, nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất là 67% với giá trị đáo hạn ước khoảng hơn 18.4 nghìn tỷ đồng.

Theo MBS, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 9 đạt gần 49.6 nghìn tỷ đồng, giảm 17,9% so với tháng 8, giảm 11,9% so với cùng kỳ.



Lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 429.6 nghìn tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ.

Theo MBS Research ước tính có khoảng hơn 27.6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 4 năm 2025 – giảm 51,7% so với quý 3 và giảm 8,7% so với cùng kỳ - trong đó, nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất là 67% với giá trị đáo hạn ước khoảng hơn 18.4 nghìn tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ tiếp tục duy trì đà tăng trong kỳ. Đến cuối tháng 9, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 3/2023 tại 3,62%/năm.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong tháng 9

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 9 với tổng trị giá phát hành ước đạt khoảng gần 49.6 nghìn tỷ đồng, giảm 17,9% so với tháng 8, giảm 11,9% so với cùng kỳ – đánh dấu tháng thứ hai có mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ - trong đó, quy mô của nhóm Ngân hàng giảm 1% so với tháng trước và giảm 25,4% so với cùng kỳ với giá trị phát hành đạt gần 33.9 nghìn tỷ đồng – chiếm 68,3% tổng giá trị phát hành.

Ngoài ra, quy mô phát hành mới của nhóm Bất động sản giảm 41,6% so với tháng trước khi đạt hơn 12.9 nghìn tỷ đồng, chiếm 26% tổng giá trị phát hành, tuy nhiên vẫn tăng mạnh 61,4% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: Tập đoàn Vingroup (6 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%), Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Trường Minh (5.5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 8.95%), CTCP Đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh (610 tỷ đồng, kỳ hạn 96 tháng, lãi suất 9.2%). Theo đó, việc nhóm Bất động sản giảm quy mô phát hành với mức lãi suất trung bình khoảng 10% trong tháng 9 đã kéo theo việc lãi suất thị trường chung từ mức 7.9% của tháng 8 về mức 7,3% trong tháng 9.

Về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trong tháng 9 với giá trị 499 tỷ đồng đến từ CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng trong 9 tháng năm 2025 đạt gần 48.3 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với cả năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 429.6 nghìn tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 9 tháng năm 2025 ước đạt khoảng 7%, không đổi so với mức của 8 tháng năm 2025.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất, chiếm 71,4% tổng giá trị phát hành với hơn 306.5 nghìn tỷ đồng - tăng 39% so với cùng kỳ, tăng 2% so với tổng giá trị phát hành của ngành Ngân hàng trong năm 2024. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 5,8%/năm, kỳ hạn bình quân 4,6 năm.



Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay bao gồm: TCB (41 nghìn tỷ đồng), ACB (35.1 nghìn tỷ đồng), và OCB (30.1 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản có tổng giá trị phát hành đạt hơn 82.6 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng giá trị phát hành, tăng 56,2% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 10,4%/năm, kỳ hạn bình quân 3,2 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Vingroup (24 nghìn tỷ đồng), CTCP Vinhomes (15 nghìn tỷ đồng), và CTCP Tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO (8 nghìn tỷ đồng).

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 9 giảm nhẹ so với tháng trước

Trong tháng 9, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn ước tính khoảng gần 38.3 nghìn tỷ đồng, giảm 19% so với tháng trước, và tăng 81,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất 86,7% với tổng giá trị mua lại ước tính đạt gần 33.2 nghìn tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, khoảng hơn 237.3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, tăng 63,7% so với cùng kỳ, với đóng góp chủ yếu từ hoạt động mua lại của nhóm Ngân hàng, chiếm 66% tổng giá trị mua lại, tăng 46,7% so với cùng kỳ và nhóm Bất động sản, chiếm 17,6% tổng giá trị mua lại, tăng 179% so với cùng kỳ.

Áp lực đáo hạn vơi dần trong hai quý tới

Nhờ hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn sôi động và các doanh nghiệp chủ động gia hạn thêm kỳ hạn cho trái phiếu doanh nghiệp, áp lực đáo hạn trong quý 4 đã nhẹ nhàng hơn đáng kể so với mức của quý 3. MBS ước tính có khoảng hơn 27.6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 4 năm 2025 – giảm 51,7% so với quý 3, và giảm 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất là 67% với giá trị đáo hạn ước khoảng hơn 18.4 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm trả, tháng 9 ghi nhận 4 mã trái phiếu công bố chậm trả lần đầu với tổng trị giá khoảng 2.8 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 65 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 4.9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 74%.