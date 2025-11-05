Thứ Tư, 05/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cung cầu nhìn nhau, thanh khoản xuống đáy 7 tuần

Kim Phong

05/11/2025, 15:39

Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.

VN-Index vẫn được một số trụ nâng đỡ.
VN-Index vẫn được một số trụ nâng đỡ.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,18% tương đương 2,91 điểm, độ rộng ghi nhận 121 mã tăng/190 mã giảm. Một số cổ phiếu lớn đã suy yếu so với phiên sáng nên chỉ số không thể bứt phá thêm được. Mặc dù độ rộng thể hiện sự áp đảo ở phía giảm giá, nhưng so với biên độ tăng hôm qua, mức điều chỉnh hôm nay cũng chưa nhiều.

Rổ VN30 chiều nay có 16 mã tụt giá so với mức chốt buổi sáng và 10 mã có cải thiện. Tiếc rằng một số cổ phiếu lớn lọt vào nhóm suy yếu, khiến lực đỡ điểm số không còn mạnh như trước. Đáng chú ý nhất là TCB chiều nay tiếp tục bị xả khá lớn, giá lao dốc thêm 1,59% nữa và đóng cửa dưới tham chiếu 2,57%. HPG cũng giảm thêm 1,13% so với buổi sáng, chốt phiên giảm 1,68%. VHM lùi giá 0,9% so với phiên sáng và đảo chiều rơi qua tham chiếu 0,6%...  VN30-Index đóng cửa giảm 0,59% với 12 mã tăng/18 mã giảm, so với phiên sáng đều kém hơn (giảm 0,34%).

Dù vậy không phải thị trường đều xấu, khả năng thu hút dòng tiền riêng lẻ vẫn tạo được sự phân hóa, dù mờ nhạt. Trong 121 cổ phiếu tăng giá của VN-Index vẫn có hàng chục mã thanh khoản cao vượt trăm tỷ đồng với mức tăng giá mạnh. Nhóm dầu khí hôm nay nổi bật trên cả hai sàn. PVD thậm chí có phiên lập kỷ lục thanh khoản với 780,8 tỷ đồng, giá tăng 5,9%. Trên sàn HoSE còn có BSR tăng 3,07%, PLX tăng 2,92%, PVT tăng 4,05%, GAS tăng 4,13%. Trên HNX có PVC tăng 7,48%, PVS tăng 5,9%, PVO tăng 5,26%, OIL tăng 4,76%, PVB tăng 3,62%...

Ngoài ra không ít cổ phiếu riêng lẻ khác cũng có diễn biến giá tách biệt với xu hướng chung. Sàn HoSE ghi nhận 59 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% so với tham chiếu. Ngoài dầu khí cùng nhóm trụ, đáng kể là HAG tăng 2,07%, DPM tăng 5,06%, DCM tăng 2,71%, POW tăng 3,16%, NVL tăng 2,61%, TCH tăng 2,09%, CTD tăng 2,65%... Các cổ phiếu này đều có thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã, dù không thể đại diện cho nhóm ngành.

Rất nhiều cổ phiếu đã
Rất nhiều cổ phiếu đã "trả điểm" trong phiên hôm nay.

Ở phía giảm, tuy áp đảo về số lượng nhưng cũng không nhiều mã xuất hiện áp lực bán đột biến. 122/190 mã đỏ của VN-Index có mức giảm giá trên 1% và 18 mã trong số này xuất hiện giao dịch cỡ “trăm tỷ đồng”. Mặc dù biên độ giảm hơn 1% là khá nhiều, nhưng hôm qua thị trường vừa phục hồi rất tốt nên thiệt hại cũng không phải là lớn. Lấy ví dụ nhóm chứng khoán, hôm qua kịch trần rất nhiều và phiên này điều chỉnh trên diện rộng nhưng chỉ hơn chục cổ phiếu giảm quá 2%. Hiệu ứng trả điểm này là bình thường vì nhịp giao dịch đột ngột như chiều hôm qua diễn ra quá nhanh khiến nhiều nhà đầu tư chạy theo biến động mang tính thời điểm. Sau khi không “tìm thấy” thông tin nào bất thường, sự bình tĩnh quay lại và trạng thái lình xình là một kết quả tất yếu.

Hiệu ứng giảm giá trở lại trên diện rộng này là do dòng tiền đã giảm hưng phấn, thậm chí là quay sang thận trọng hơn, tránh nâng giá lên thêm. Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay chỉ tăng nhẹ 15% so với buổi sáng và tính chung cả ngày đã giảm mạnh 39,4% so với hôm qua. Mức giao dịch quanh 20 ngàn tỷ đồng chưa tính thỏa thuận là rất thấp.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã cải thiện đáng kể ở phía mua, giải ngân mới 1.612 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với phiên sáng. Giá trị ròng đạt +43,1 tỷ đồng so với -849,2 tỷ đồng của phiên sáng. Dù vậy hôm nay vẫn là một ngày bán ròng và khả năng khối ngoại cũng lướt sóng, tương tự đã diễn ra hôm 21-22/10 vừa qua. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh phiên này là TCB -174,3 tỷ, VRE -126,8 tỷ, GEX -117,9 tỷ, STB -102,1 tỷ, VCB -97,6 tỷ, VHM -90,8 tỷ, SSI -77,1 tỷ, VIX -76,4 tỷ. Phía mua ròng có MSN +119,6 tỷ, DXG +104,4 tỷ, FPT +87,5 tỷ, PVD +84,1 tỷ.

Thị trường bình tĩnh lại, thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại “lướt sóng”

12:05, 05/11/2025

Thị trường bình tĩnh lại, thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại “lướt sóng”

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

11:13, 05/11/2025

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

20:37, 04/11/2025

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Từ khóa:

cổ phiếu dầu khí cổ phiếu tcb cổ phiếu VHM nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Chỉ còn 24 giờ để đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS

Chỉ còn 24 giờ để đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu IPO của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS chỉ còn tính bằng giờ. Đây được xem là cơ hội để nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phiếu của công ty chứng khoán đang dẫn đầu thị phần môi giới tại Việt Nam, trước khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển “VPS 2.0”.

Nguy cơ

Nguy cơ "bong bóng" chứng khoán châu Á vì AI

Từ đầu năm nay, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đóng góp khoảng 50% mức tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Á, làm dấy lên lo ngại nguy cơ “bong bóng” khi cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) ở Mỹ lan sang khu vực này...

Thị trường bình tĩnh lại, thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại “lướt sóng”

Thị trường bình tĩnh lại, thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại “lướt sóng”

Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của ngành ngân hàng đạt 87 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2% so với quý liền kề trước đó.

Nhật Bản cảnh báo khi tỷ giá đồng yên xuống thấp nhất 8 tháng

Nhật Bản cảnh báo khi tỷ giá đồng yên xuống thấp nhất 8 tháng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 4/11 đưa ra những lời cảnh báo mới về biến động tỷ giá, cho thấy Tokyo đang lo ngại về xu hướng mất giá của đồng yên...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Carlsberg Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025

Doanh nghiệp

2

Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ “cầu cứu” Chính phủ vì bị Mỹ áp thuế cao

Thế giới

3

Ứng dụng công nghệ xanh để giảm phát thải giao thông

Bất động sản

4

Nguy cơ "bong bóng" chứng khoán châu Á vì AI

Thế giới

5

Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo về hợp đồng lao động điện tử

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy