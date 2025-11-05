Cung cầu nhìn nhau, thanh khoản xuống đáy 7 tuần

Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,18% tương đương 2,91 điểm, độ rộng ghi nhận 121 mã tăng/190 mã giảm. Một số cổ phiếu lớn đã suy yếu so với phiên sáng nên chỉ số không thể bứt phá thêm được. Mặc dù độ rộng thể hiện sự áp đảo ở phía giảm giá, nhưng so với biên độ tăng hôm qua, mức điều chỉnh hôm nay cũng chưa nhiều.

Rổ VN30 chiều nay có 16 mã tụt giá so với mức chốt buổi sáng và 10 mã có cải thiện. Tiếc rằng một số cổ phiếu lớn lọt vào nhóm suy yếu, khiến lực đỡ điểm số không còn mạnh như trước. Đáng chú ý nhất là TCB chiều nay tiếp tục bị xả khá lớn, giá lao dốc thêm 1,59% nữa và đóng cửa dưới tham chiếu 2,57%. HPG cũng giảm thêm 1,13% so với buổi sáng, chốt phiên giảm 1,68%. VHM lùi giá 0,9% so với phiên sáng và đảo chiều rơi qua tham chiếu 0,6%... VN30-Index đóng cửa giảm 0,59% với 12 mã tăng/18 mã giảm, so với phiên sáng đều kém hơn (giảm 0,34%).

Dù vậy không phải thị trường đều xấu, khả năng thu hút dòng tiền riêng lẻ vẫn tạo được sự phân hóa, dù mờ nhạt. Trong 121 cổ phiếu tăng giá của VN-Index vẫn có hàng chục mã thanh khoản cao vượt trăm tỷ đồng với mức tăng giá mạnh. Nhóm dầu khí hôm nay nổi bật trên cả hai sàn. PVD thậm chí có phiên lập kỷ lục thanh khoản với 780,8 tỷ đồng, giá tăng 5,9%. Trên sàn HoSE còn có BSR tăng 3,07%, PLX tăng 2,92%, PVT tăng 4,05%, GAS tăng 4,13%. Trên HNX có PVC tăng 7,48%, PVS tăng 5,9%, PVO tăng 5,26%, OIL tăng 4,76%, PVB tăng 3,62%...

Ngoài ra không ít cổ phiếu riêng lẻ khác cũng có diễn biến giá tách biệt với xu hướng chung. Sàn HoSE ghi nhận 59 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% so với tham chiếu. Ngoài dầu khí cùng nhóm trụ, đáng kể là HAG tăng 2,07%, DPM tăng 5,06%, DCM tăng 2,71%, POW tăng 3,16%, NVL tăng 2,61%, TCH tăng 2,09%, CTD tăng 2,65%... Các cổ phiếu này đều có thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã, dù không thể đại diện cho nhóm ngành.

Rất nhiều cổ phiếu đã "trả điểm" trong phiên hôm nay.

Ở phía giảm, tuy áp đảo về số lượng nhưng cũng không nhiều mã xuất hiện áp lực bán đột biến. 122/190 mã đỏ của VN-Index có mức giảm giá trên 1% và 18 mã trong số này xuất hiện giao dịch cỡ “trăm tỷ đồng”. Mặc dù biên độ giảm hơn 1% là khá nhiều, nhưng hôm qua thị trường vừa phục hồi rất tốt nên thiệt hại cũng không phải là lớn. Lấy ví dụ nhóm chứng khoán, hôm qua kịch trần rất nhiều và phiên này điều chỉnh trên diện rộng nhưng chỉ hơn chục cổ phiếu giảm quá 2%. Hiệu ứng trả điểm này là bình thường vì nhịp giao dịch đột ngột như chiều hôm qua diễn ra quá nhanh khiến nhiều nhà đầu tư chạy theo biến động mang tính thời điểm. Sau khi không “tìm thấy” thông tin nào bất thường, sự bình tĩnh quay lại và trạng thái lình xình là một kết quả tất yếu.

Hiệu ứng giảm giá trở lại trên diện rộng này là do dòng tiền đã giảm hưng phấn, thậm chí là quay sang thận trọng hơn, tránh nâng giá lên thêm. Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay chỉ tăng nhẹ 15% so với buổi sáng và tính chung cả ngày đã giảm mạnh 39,4% so với hôm qua. Mức giao dịch quanh 20 ngàn tỷ đồng chưa tính thỏa thuận là rất thấp.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã cải thiện đáng kể ở phía mua, giải ngân mới 1.612 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với phiên sáng. Giá trị ròng đạt +43,1 tỷ đồng so với -849,2 tỷ đồng của phiên sáng. Dù vậy hôm nay vẫn là một ngày bán ròng và khả năng khối ngoại cũng lướt sóng, tương tự đã diễn ra hôm 21-22/10 vừa qua. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh phiên này là TCB -174,3 tỷ, VRE -126,8 tỷ, GEX -117,9 tỷ, STB -102,1 tỷ, VCB -97,6 tỷ, VHM -90,8 tỷ, SSI -77,1 tỷ, VIX -76,4 tỷ. Phía mua ròng có MSN +119,6 tỷ, DXG +104,4 tỷ, FPT +87,5 tỷ, PVD +84,1 tỷ.