Ngày hội Blockchain Việt Nam sắp diễn ra tại Đà Nẵng
Ngô Anh Văn
21/08/2025, 08:33
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho
biết ngày 29/8 tới đây, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Ngày hội Blockchain Việt Nam
2025 (Viet Nam Blockchain Day 2025). Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt
động thuộc “Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025”, do UBND thành phố
Đà Nẵng tổ chức với sự phối hợp của Ban chính sách, chiến lược Trung ương; Hiệp
hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Công ty CP Công nghệ số SSI.
Dự kiến, Ngày hội Blockchain
Việt Nam 2025 thu hút sự tham gia của 300 đại biểu, khách mời; hơn 50 diễn giả, chuyên gia
uy tín trong nước và quốc tế; 10 gian hàng triển lãm trực tiếp.
Ngày
hội Blockchain Việt Nam 2025 nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển công nghệ
chuỗi khối (blockchain) tại Đà Nẵng; đồng thời kết nối các chính sách ưu đãi
đầu tư, cơ sở hạ tầng và cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà
đầu tư trong và ngoài nước.
Trong
khuôn khổ sự kiện sẽ có 6 tọa đàm chuyên đề xoay quanh khung pháp lý, hạ tầng
blockchain mở, đô thị thông minh, thị trường token hóa, vai trò sàn giao dịch,
tiêu chuẩn kiểm toán…; Đối thoại công - tư: Định hình tương lai tài sản số tại
Việt Nam.
Ngoài
ra, còn có lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế
trong lĩnh vực blockchain; triển lãm sản phẩm, giải pháp blockchain ứng dụng
trong nhiều ngành...
Ngày
hội Blockchain Việt Nam 2025 là cơ hội thúc đẩy ứng dụng blockchain trong các
lĩnh vực kinh tế then chốt như: tài chính, y tế, giáo dục, logistics và quản lý
nhà nước. Đồng thời mời gọi đầu tư vào hệ sinh thái blockchain Việt Nam, đặc
biệt là các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cũng là cơ hội hoàn thiện cơ
chế thử nghiệm (sandbox) cho tài sản số và công nghệ blockchain.
Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 được kết
nối với Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 và Diễn đàn Tài chính thường niên
Việt Nam 2025 tạo thành chuỗi các sự kiện giúp lan tỏa mạnh mẽ và định vị Đà
Nẵng trở thành nơi hội tụ các xu hướng tài chính số - fintech - blockchain của
Việt Nam và quốc tế.
Được
biết, đầu năm 2025, thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đã ký
kết biên bản đồng hành, hỗ trợ trong xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Trong
thời gian tới, VBA sẽ tập trung vào kết nối hệ sinh thái dịch vụ công - tư, tối
ưu sức mạnh công nghệ blockchain để gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước, nâng
cao hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm từ người dân thông qua
các dịch vụ tài chính - công nghệ số tiên tiến.
