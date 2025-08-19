​​Bitcoin vừa giảm xuống dưới 115.000 USD, đâu là nguyên nhân của “đợt thanh lý”?

Thị trường tiền số mở đầu tuần mới bằng một cú lao dốc mạnh, những lo ngại vĩ mô gia tăng đã kích hoạt làn sóng bán tháo hơn 500 triệu USD…

Hôm qua, giá bitcoin đã giảm 2%, xuống mức giao dịch xung quanh khoảng giá 115.000 USD, sau khi lập đỉnh hồi tuần trước - mức cao kỷ lục thứ tư trong năm nay - 124.496 USD.

Ether cũng trượt 4% xuống khoảng giá 4.200 USD sau khi tiến sát mức đỉnh lịch sử khoảng 4.800 USD hồi tuần trước.

Theo CNBC, làn sóng chốt lời của các nhà đầu tư ký quỹ đã kéo theo đợt thanh lý ồ ạt trên thị trường. Chỉ trong 24 giờ (thứ hai), giao dịch từ 133.643 tài khoản đã đạt tổng cộng 576,35 triệu USD, theo CoinGlass.

Khi bị thanh lý, các nhà đầu tư ký quỹ buộc phải bán tài sản ở mức giá thị trường để trả nợ, càng khiến giá lao dốc. Cộng thêm phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi tuần trước cũng là nguyên nhân khiến thị trường càng thêm “thất vọng”. Ông cho biết quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 3 sẽ chỉ gồm số Bitcoin bị tịch thu và sung công, trong khi Chính phủ Mỹ tìm cách “mua thêm bitcoin theo hướng không làm ảnh hưởng đến ngân sách”.

Các đồng tiền số vốn hóa lớn đều đồng loạt giảm, kéo chỉ số CoinDesk 20 - thước đo toàn thị trường - mất 3,7%. Cổ phiếu liên quan cũng lao dốc: Bitmine Immersion giảm 8%, sàn giao dịch Bullish (mới niêm yết tuần trước) mất 7%, Circle và Coinbase cùng giảm 2%.

Tuần này, nhà đầu tư đã dồn sự chú ý vào hội nghị kinh tế thường niên của Fed để chờ tín hiệu về chính sách tiền tệ trong các tháng cuối năm.

Tuy vậy, giới phân tích nhìn nhận các nhịp giảm lần này là điều chỉnh cần thiết và mang tính chiến lược, hơn là dấu hiệu khủng hoảng. Lực đỡ đến từ các quỹ ETF tiền số cùng nhiều doanh nghiệp đang ráo riết gom Bitcoin và Ether.

Dù các quỹ ETF theo dõi giá Bitcoin và Ether có ghi nhận rút vốn ròng trong phiên cuối tuần trước, nhưng tính cả tuần, dòng vốn vẫn dương: Bitcoin ETF hút ròng 547 triệu USD, còn Ether ETF đạt 2,9 tỷ USD - mức kỷ lục, đồng thời đánh dấu tuần thứ 14 liên tiếp hút vốn.