Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB
Thu Minh
29/09/2025, 18:50
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với hơn gần 13 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân và hơn 13,8 triệu đơn vị cổ phiếu được tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.
Vẫn là một phiên giao dịch quen thuộc khi cổ phiếu nhà Vin tiếp tục đứng ra gồng gánh thị trường hôm nay. Chỉ tính riêng VIC, VHM và VRE đóng góp 12 điểm cho chỉ số chung, nhờ đó VN-Index đóng cửa vẫn tăng 5,78 điểm tiến về vùng giá 1.666,48 nhưng tài khoản nhà đầu tư thì chịu nhiều thiệt hại hơn.
Độ rộng kém khả quan với 233 mã giảm điểm trên 86 mã tăng. Bên cạnh họ nhà Vin, những cổ phiếu tăng hiếm hoi nhờ được kéo và một vài câu chuyện riêng như VPB, HDB, VCI, SHS, HCM, GEX... Đây là những cổ phiếu kỳ vọng câu chuyện IPO niêm yết trên sàn trong thời gian tới.
Ngược lại, hầu hết các cổ phiếu gặp áp lực bán tháo giảm mạnh trung bình 1-2%. Ở nhóm tài chính gồm chứng khoán và ngân hàng nhiều cổ bay màu như SHB, ACB, SSI, BID, VCB. Bất động sản có DXG, DIG, PDR, KBC nhuộm đỏ sàn. Vận tải logistics có HVN, VJC, ACV trong khi bán lẻ, công nghệ thông tin, dấu khí năng lượng cũng có sự góp mặt yếu đuối của VNM, FPT, VGI, BSR...
Nhìn chung dòng tiền đang có xu hướng thận trọng trước thời điểm kỳ vọng FTSE sẽ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đầu tháng 10 tới. Thông tin nâng hạng phần nào đã được phản ánh vào giá trong khi khối ngoại vốn dĩ được mong chờ quay lại mua vào cổ phiếu nhờ câu chuyện nâng hạng, lại không ngừng bán ra trong bối cảnh Việt nam đồng mất giá.
Tính từ đầu năm đến nay nhà đầu tư nước ngoài đã bán 102 nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt Nam và dự báo sẽ còn bán nữa khi tiền đang có xu hướng chảy về Mỹ.
Riêng phiên hôm nay khối ngoại bán ròng 807.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 756.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, GEX, TAL, TCB, GMD, HDB, VCG, EIB, GEE, HAG.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, DIG, VNM, DXG, MBB, PDR, SHB, MWG, MSN.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1372.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 486.9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: DXG, SSl, DIG, MBB, SHB, VNM, HCM, VPL, MSN, HAG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: GEX, VIX, TCB, GMD, HPG, BAF, KBC, TAL, VRE.
Tự doanh bán ròng 460.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 305.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, GEE, E1VFVN30, VRE, VIC, MWG, VSC, DGC, BVH, FUEVFVND. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, DXG, VNM, MBB, FPT, MSN, HPG, STB, CTG, BID.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 158.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 574.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 2/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có DXG, HAG, ACB, VPL, HCM, NLG, VCG, NKG, TAL, VPI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng có VIX, VNM, PDR, KBC, FPT, HPG, VHM, DIG, BAF, MBB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.978,0 tỷ đồng, tăng +65,2% so với phiên liền trước và đóng góp 13,6% tổng giá trị giao dịch.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & Hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi trong khi GIẢM ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Dầu khí, Khai khoáng, Nhựa, cao su & sợi, Sản xuất ô tô.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Tiền cá nhân vẫn mạnh dạn mua ròng 6.000 tỷ trong tuần qua
15:31, 29/09/2025
Khối ngoại bán ròng 2.200 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước mua hết
19:32, 26/09/2025
Tiền cá nhân và tổ chức trong nước tiếp tục mua ròng
Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức biến động của một số đồng tiền lớn so với USD, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 19/9/2025...
Cổ đông chiến lược của bảo hiểm DBV chi 1,65 tỷ USD thâu tóm Fortegra
Đây được xem là thương vụ thâm nhập thị trường Mỹ lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc.
VWAS 2025 - Niềm tin cho sức bật của thị trường đầu tư
Chiều 25/9, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) 2025 lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước.
Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu
Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 6055 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 5214.4 tỷ đồng qua khớp lệnh trong tuần qua...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: