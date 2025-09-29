Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với hơn gần 13 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân và hơn 13,8 triệu đơn vị cổ phiếu được tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Vẫn là một phiên giao dịch quen thuộc khi cổ phiếu nhà Vin tiếp tục đứng ra gồng gánh thị trường hôm nay. Chỉ tính riêng VIC, VHM và VRE đóng góp 12 điểm cho chỉ số chung, nhờ đó VN-Index đóng cửa vẫn tăng 5,78 điểm tiến về vùng giá 1.666,48 nhưng tài khoản nhà đầu tư thì chịu nhiều thiệt hại hơn.

Độ rộng kém khả quan với 233 mã giảm điểm trên 86 mã tăng. Bên cạnh họ nhà Vin, những cổ phiếu tăng hiếm hoi nhờ được kéo và một vài câu chuyện riêng như VPB, HDB, VCI, SHS, HCM, GEX... Đây là những cổ phiếu kỳ vọng câu chuyện IPO niêm yết trên sàn trong thời gian tới.

Ngược lại, hầu hết các cổ phiếu gặp áp lực bán tháo giảm mạnh trung bình 1-2%. Ở nhóm tài chính gồm chứng khoán và ngân hàng nhiều cổ bay màu như SHB, ACB, SSI, BID, VCB. Bất động sản có DXG, DIG, PDR, KBC nhuộm đỏ sàn. Vận tải logistics có HVN, VJC, ACV trong khi bán lẻ, công nghệ thông tin, dấu khí năng lượng cũng có sự góp mặt yếu đuối của VNM, FPT, VGI, BSR...

Nhìn chung dòng tiền đang có xu hướng thận trọng trước thời điểm kỳ vọng FTSE sẽ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đầu tháng 10 tới. Thông tin nâng hạng phần nào đã được phản ánh vào giá trong khi khối ngoại vốn dĩ được mong chờ quay lại mua vào cổ phiếu nhờ câu chuyện nâng hạng, lại không ngừng bán ra trong bối cảnh Việt nam đồng mất giá.

Tính từ đầu năm đến nay nhà đầu tư nước ngoài đã bán 102 nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt Nam và dự báo sẽ còn bán nữa khi tiền đang có xu hướng chảy về Mỹ.

Riêng phiên hôm nay khối ngoại bán ròng 807.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 756.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, GEX, TAL, TCB, GMD, HDB, VCG, EIB, GEE, HAG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, DIG, VNM, DXG, MBB, PDR, SHB, MWG, MSN.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1372.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 486.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: DXG, SSl, DIG, MBB, SHB, VNM, HCM, VPL, MSN, HAG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: GEX, VIX, TCB, GMD, HPG, BAF, KBC, TAL, VRE.

Tự doanh bán ròng 460.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 305.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, GEE, E1VFVN30, VRE, VIC, MWG, VSC, DGC, BVH, FUEVFVND. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, DXG, VNM, MBB, FPT, MSN, HPG, STB, CTG, BID.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 158.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 574.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 2/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có DXG, HAG, ACB, VPL, HCM, NLG, VCG, NKG, TAL, VPI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng có VIX, VNM, PDR, KBC, FPT, HPG, VHM, DIG, BAF, MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.978,0 tỷ đồng, tăng +65,2% so với phiên liền trước và đóng góp 13,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với hơn gần 13 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 371,1 tỷ đồng) được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân và hơn 13,8 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 395,8 tỷ đồng) được tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & Hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi trong khi GIẢM ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Dầu khí, Khai khoáng, Nhựa, cao su & sợi, Sản xuất ô tô.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.