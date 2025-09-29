Tiền cá nhân vẫn mạnh dạn mua ròng 6.000 tỷ trong tuần qua

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 6055 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 5214.4 tỷ đồng qua khớp lệnh trong tuần qua...

Trong tuần giao dịch vừa qua tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên ba sàn đạt 30.921 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 27.863 tỷ đồng, giảm -16,6% so với tuần trước và -35,6% so với trung bình 5 tuần. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7/2025, thanh khoản bình quân trong 1 tuần rơi xuống dưới ngưỡng 30.000 tỷ đồng/phiên.

Xét theo phân loại nhà đầu tư, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 10 liên tiếp. Đáng chú ý, cá nhân nước ngoài bán ròng hơn 3,2 nghìn tỷ đồng - mức khá lớn so với quy mô bán ròng 4,3 nghìn tỷ đồng của các tổ chức nước ngoài. Danh mục bán ròng của Cá nhân và Tổ chức nước ngoài cùng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn (FPT, VHM, SSI, MSN, STB, VIC)

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5715.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 6039.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Du lịch và Giải trí.

Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HVN, VNM, VIX, GEX, GEE, VHC, HPG, CTD, DPG, GMD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, SSI, STB, VND, VCB, VPB, KBC, MWG, VRE.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, SHB, VHM, SSI, DXG, KDH, GEX, HPG, PDR, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí. Top bán rồng có: CII, VPB, VIX, VSC, TCB, TCH, LPB, DIG, HDG.

Tự doanh bán ròng 514.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 196.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VPB, ACB, E1VFVN30, SHB, PVT, VSC, FUEVFVND, EIB, TCB, VIB.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, SSI, VCB, HPG, VIC, VCG, HAG, CTG, VHC, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1813.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2507.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có SHB, GEX, DXG, TPB, VPL, BID, BSR, HHV, HHS, PAN.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có SSI, VPB, VIC, VHM, CTG, STB, MSN, MWG, VND, FPT.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền bật tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Khai khoáng trong khi hồi phục nhẹ ở Ngân hàng và tiếp xu hướng giảm ở Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Chăn nuôi & Thủy sản, Bán lẻ, Thực phẩm, CNTT.

Xét theo quy mô vốn hóa, tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện nhẹ ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML trong khi kém đi ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Trong tuần 39, tỷ trọng phân bố dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm về 50,2% từ mức 55,5% của tuần 38. Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML lần lượt tăng lên 39,8% và 6,9%, so với 35,3% và 6,3%.

Xét theo quy mô dòng tiền, thanh khoản tiếp tục giảm ở cả 3 nhóm vốn hóa, trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm VN30 (-4.361 tỷ đồng/-25,4%). Tiếp đến là nhóm VNMID (-765 tỷ đồng/-7%) và VNSML (-185 tỷ đồng/-9,6%).

Về biến động giá, chỉ số VN30 và VNMID cùng giảm điểm, lần lượt -0,37% và -0,08%. Trong khi đó, chỉ số VNSML tăng tuần thứ 2 liên tiếp.