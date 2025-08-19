Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tổng tài sản quỹ Fubon ETF chỉ còn một nửa

Thu Minh

19/08/2025, 21:52

Sau một thời gian rút ròng, tổng tài sàn của Fubon ETF chỉ còn 551,6 triệu USD, giảm một nửa so với từ đỉnh gần 1 tỷ USD và hiện tại xuống thấp hơn so với VanEck.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuần qua, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm tuần thứ 2 liên tiếp khi kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất trong tháng 9, bất chấp dữ liệu kinh tế Mỹ xấu hơn dự báo trong 2 tuần gần đây. Dòng vốn ETF Mỹ tiếp tục ghi nhận hút ròng thêm 33,6 tỷ USD, đi ngang so với lượng huy động trong tuần trước, theo thống kê từ Yuanta. 

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển nhiều sang các quỹ đầu tư cổ phiếu. Cụ thể, các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu Mỹ huy động thêm 14,3 tỷ USD tăng 26% so với tuần trước, ngược lại các quỹ đầu tư trái phiếu chỉ ghi nhận thêm 10 tỷ USD giảm 27% so với tuần trước. 

Diễn biến tương tự với các quỹ ETF đầu tư thị trường ngoài Mỹ, các quỹ đầu tư cổ phiếu huy động mạnh trở lại so với các quỹ đầu tư trái phiếu. Trong khi các quỹ đầu tư cổ phiếu nước ngoài hút ròng gần 4 tỷ USD tăng 37% so với tuần trước thì các quỹ đầu tư trái phiếu chỉ huy động được thêm 292 triệu USD, giảm 52% so với lượng ghi nhận trong tuần trước.

Các quỹ ETF đầu tư hàng hóa tiếp tục hút ròng thêm 733 triệu USD, giảm 59% so với tuần trước. 

Nhìn chung, nhà đầu tư vẫn lạc quan với diễn biến thị trường chứng khoán và dòng vốn chảy vào cổ phiếu vẫn chưa đảo chiều.

Tại châu Á, thị trường chứng khoán Hàn Quốc trở lại vị trí dẫn đầu xu hướng hút ròng của khối ngoại, với 587,5 triệu USD. Theo sau là thị trường Indonesia với 412 triệu USD hút ròng. Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Ấn Độ, dẫn đầu chiều rút ròng với 670.4 triệu USD bị rút ròng trong tuần qua.

Các quỹ ETF đầu tư tập trung khu vực Đông Nam Á tiếp tục bị rút ròng thêm 4,7 triệu USD. Dòng tiền chủ yếu bị rút ròng bởi các quỹ đầu tư vào Việt Nam giá trị rút ròng 33,4 triệu USD. Ngược lại, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Indonesia và Singapore dẫn đầu chiều hút ròng, với con số huy động lần lượt là 16,5 triệu USD và 15,2 triệu USD.

Tại Việt Nam, dòng vốn ETF bị rút ròng chủ yếu bởi quỹ Fubon FTSE  giá trị rút ròng 21 triệu USD, lũy kế từ đầu năm đến nay, quỹ này đã rút ròng gần 215 triệu USD.

Sau một thời gian rút ròng, tổng tài sàn của Fubon ETF chỉ còn 551,6 triệu USD, giảm một nửa so với từ đỉnh gần 1 tỷ USD và hiện tại xuống thấp hơn so với VanEck.

Dòng vốn qua các ETF vào Việt Nam. 
Dòng vốn qua các ETF vào Việt Nam. 

Về hiệu suất đầu tư, trong tháng 7 vừa qua, VanEck Vietnam ETF dẫn đầu với hiệu suất tăng 17,4%, nhờ nắm tỷ trọng lớn các cổ phiếu nhóm Dịch vụ Tài chính (VIX, SSI, VND, VCI) – nhóm ngành tăng vượt trội trong tháng. Quỹ này cũng thu hút dòng vốn vào ròng 742 tỷ đồng, đảo chiều sau chuỗi 15 tháng rút ròng liên tiếp. Fubon ghi nhận hiệu suất đứng thứ 3 với 12,9%. 

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng 8,5 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 323 triệu USD trên cả 3 sàn. Trong đó, FPT dẫn đầu chiều bán ròng với 2,2 nghìn tỷ bị bán ròng. Ngược lại, CMG được mua ròng 189 tỷ đồng – dẫn đầu chiều mua ròng.

Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng trong 4 tuần liên tiếp trong bối cảnh tỷ giá vẫn đang trong xu hướng tăng và định giá P/E của chỉ số VN-Index đang ở mức trung bình 10 năm. Điều này có thể khiến tâm lý nhà đầu tư nội thận trọng hơn.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh Số, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng việc khối ngoại bán ròng không phải là câu chuyện mà nhà đầu tư cần quá lo ngại trong khoảng 1 – 2 năm gần đây. Trước kia, giao dịch khối ngoại chiếm 16 – 20% thị phần nên một động thái bán ra làm cả thị trường náo loạn.

Nhưng trong thời gian gần đây, tỷ trong giao dịch của khối ngoại chỉ chiếm từ 6 - 8%. Cho nên, hành động bán ròng của khối ngoại có thể ảnh hưởng đôi chút đến tâm lý thị trường. Tuy vậy, dòng tiền nội mới đang quyết định xu thế chỉ số VN-Index.

