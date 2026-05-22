VEC đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc 68 km nối Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh

Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh có chiều dài khoảng 68 km với quy mô 6 làn xe và được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Chiều 21/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về Dự án đường cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo VEC đã báo cáo đề xuất nghiên cứu đầu tư Dự án đường cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh với tổng chiều dài khoảng 68 km, kết nối từ tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường Vành đai 5.

Tuyến đường đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 48,75 km, gồm khoảng 18,7 km đi trùng với Quốc lộ 18 và khoảng 9,7 km đi trùng với đường Vành đai 4.

Theo đề xuất, điểm đầu dự án nằm tại nút giao giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 qua địa phận thành phố Hải Phòng.

Đối với đoạn từ nút giao Nội Bài - Lào Cai đến nút giao cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh, VEC nghiên cứu hai phương án gồm hướng tuyến đi phía Bắc sân bay Nội Bài và phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 18 hiện hữu theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe. Sau quá trình đánh giá, đơn vị đề xuất lựa chọn phương án đi phía Bắc sân bay Nội Bài nhằm phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng.

Đối với đoạn từ nút giao cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh đến nút giao đường Vành đai 4, tuyến được nghiên cứu theo hướng đi trùng Quốc lộ 18 hiện hữu. Riêng đoạn từ nút giao Bình Than đến đường Vành đai 5, VEC đề xuất hướng tuyến đi phía Bắc núi Phượng Hoàng nhằm bảo đảm phù hợp quy hoạch và giảm tác động tới khu dân cư.

Buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng và đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về Dự án đường cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh. (Ảnh: CTT tỉnh Bắc Ninh)

Về quy mô đầu tư, dự án được đề xuất xây dựng với mặt cắt ngang nền đường rộng 100 m, quy mô 6 làn xe cao tốc; dự kiến xây dựng 11 nút giao, khoảng 35,77 km đường song hành và khoảng 37,65 km đường gom. Tốc độ thiết kế đoạn từ Nội Bài đến nút giao Vành đai 4 dài khoảng 42 km đạt 100 km/h; đoạn từ nút giao Vành đai 4 đến nút giao cầu Vành đai 5 dài khoảng 26 km đạt 120 km/h.

Dự án dự kiến được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cơ bản thống nhất với các đề xuất về phạm vi nghiên cứu và quy mô đầu tư của dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh là công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò là trục kết nối chiến lược giữa vùng Thủ đô với khu vực Đông Bắc, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, logistics và tăng cường liên kết vùng.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng để hoàn thiện phương án đầu tư theo hướng đồng bộ, khoa học, khả thi và bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Trong đó, cần nghiên cứu kỹ phương án tổ chức thu phí nhằm hài hòa giữa hiệu quả đầu tư, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng thời, hệ thống đường gom cần được tổ chức theo hướng kết nối đồng bộ với các tuyến phục vụ khu, cụm công nghiệp; rà soát, đánh giá kỹ lưu lượng phương tiện để xác định quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu lưu thông thực tế. Trên cơ sở đó, tính toán hợp lý vị trí điểm đầu, điểm cuối của các tuyến đường gom nhằm phát huy hiệu quả khai thác và bảo đảm kết nối giao thông liên tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đơn vị tư vấn cần tính toán cụ thể hệ thống hầm chui dân sinh theo từng đoạn tuyến, phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực; ưu tiên bố trí quy mô bảo đảm phương tiện ô tô lưu thông hai chiều tại các khu vực đông dân cư, có mật độ giao thông lớn.

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng chí đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, thống kê đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, cập nhật giá đất theo quy định và sát với giá thị trường. Phương án bồi thường cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu; cập nhật quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các tuyến giao thông nội khu, tuyến kết nối đang chuẩn bị đầu tư. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi giữa tuyến cao tốc với các khu công nghiệp, khu đô thị và các trục giao thông quan trọng của địa phương.