Chủ Nhật, 03/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

4 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Ngân Hà

03/05/2026, 14:22

Dù đối mặt với không ít thách thức từ chi phí đầu vào và biến động sức mua, khu vực doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2026 vẫn giữ nhịp tăng trưởng với hơn 119 nghìn đơn vị gia nhập và tái gia nhập thị trường…

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong tháng 4/2026, cả nước ghi nhận gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở số lượng mà là ở chất lượng dòng vốn. Dù số lượng doanh nghiệp mới giảm nhẹ 7,1% so với tháng 3/2026, nhưng vốn đăng ký lại tăng 9,7%, đạt gần 246,8 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, sự bứt phá này càng rõ rệt với mức tăng 33,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng tới 84,6% về số vốn đăng ký.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, bình quân mỗi tháng có 29,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang sẵn sàng rót vốn lớn hơn vào các dự án sản xuất, kinh doanh mới.

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, sự phân hóa giữa các lĩnh vực hoạt động trong 4 tháng qua cho thấy sự linh hoạt của dòng vốn trước nhu cầu thị trường.

VnEconomy

Cụ thể, khu vực dịch vụ tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư với gần 58,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 48,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận 18,9 nghìn doanh nghiệp mới, tăng mạnh 56,6% so với cùng kỳ và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dù quy mô nhỏ nhất (827 doanh nghiệp) nhưng lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 66,7%.

Đặc biệt, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống chứng kiến sự bùng nổ về niềm tin khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng tới 121,3%, một tín hiệu khả quan cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và tiêu dùng nội địa.

Bên cạnh những gam màu sáng, thị trường vẫn đang thực hiện quá trình thanh lọc mạnh mẽ. Tính chung 4 tháng, có đến 108,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,8%. Bình quân mỗi tháng, có khoảng 27,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoặc giải thể.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 5,1%, trong khi số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng đột biến tới 98,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy là lĩnh vực có số lượng giải thể lớn nhất với 5.719 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản cũng là ngành gặp áp lực lớn khi tốc độ giải thể tăng 110,9%.

Xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, hỗ trợ hoạt động giao thương xuyên biên giới

08:32, 01/05/2026

Xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, hỗ trợ hoạt động giao thương xuyên biên giới

Kích hoạt “làn sóng đầu tư” 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 180.000 tỷ đồng vốn nội địa

07:00, 01/05/2026

Kích hoạt “làn sóng đầu tư” 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 180.000 tỷ đồng vốn nội địa

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

22:00, 30/04/2026

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Từ khóa:

4 tháng năm 2026 Cục Thống kê doanh nghiệp mới doanh nghiệp mới 2026 giải thể doanh nghiệp

Đọc thêm

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 18 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 18 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam khi tổng số vốn FDI đăng ký đạt hơn 18 tỷ USD, và vốn FDI thực hiện ước đạt 7,40 tỷ USD - duy trì là mức cao nhất trong 5 năm qua...

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Từ góc nhìn doanh nghiệp và nhà đầu tư, Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh không chỉ giải bài toán vốn mà còn được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” của startup, từ tiếp cận hạ tầng, thị trường đến nâng cao năng lực vận hành thông qua hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, hỗ trợ hoạt động giao thương xuyên biên giới

Xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, hỗ trợ hoạt động giao thương xuyên biên giới

Trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cao, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm logistics chiến lược tại khu vực. Tuy nhiên, thách thức về chi phí vận hành chuỗi logistics vẫn là “nút thắt” cần tháo gỡ...

Kích hoạt “làn sóng đầu tư” 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 180.000 tỷ đồng vốn nội địa

Kích hoạt “làn sóng đầu tư” 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút 180.000 tỷ đồng vốn nội địa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể, hướng tới tạo bứt phá trong thu hút nguồn lực, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương...

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Loạt các tuyến cao tốc tại phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối, giảm áp lực cho các trục quốc lộ và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón cơ hội từ thị trường carbon

eMagazine

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

eMagazine

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Còn 2 kỳ nghỉ trong năm 2026, riêng Quốc khánh nghỉ 5 ngày

Dân sinh

2

Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

Du lịch

3

Lầu Năm Góc bắt tay 7 “ông lớn” công nghệ triển khai AI trong hệ thống mật

Kinh tế số

4

Nhật Bản cập nhật FOIP, mở rộng không gian hợp tác chiến lược với Việt Nam

Tiêu điểm

5

Những quốc gia đang nợ IMF nhiều nhất, Argentina và Ukraine dẫn đầu

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy