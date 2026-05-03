4 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh
Ngân Hà
03/05/2026, 14:22
Dù đối mặt với không ít thách thức từ chi phí đầu vào và biến động sức mua, khu vực doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2026 vẫn giữ nhịp tăng trưởng với hơn 119 nghìn đơn vị gia nhập và tái gia nhập thị trường…
Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong tháng
4/2026, cả nước ghi nhận gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Điểm đáng
chú ý nhất không nằm ở số lượng mà là ở chất lượng dòng vốn. Dù số lượng doanh
nghiệp mới giảm nhẹ 7,1% so với tháng 3/2026, nhưng vốn đăng ký lại tăng 9,7%,
đạt gần 246,8 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, sự bứt phá này càng rõ rệt
với mức tăng 33,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng tới 84,6% về số vốn đăng ký.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, bình quân mỗi tháng có 29,9
nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký
bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm
2025. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang sẵn sàng rót vốn lớn hơn vào các dự
án sản xuất, kinh doanh mới.
Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, sự phân hóa giữa các
lĩnh vực hoạt động trong 4 tháng qua cho thấy sự linh hoạt của dòng vốn trước
nhu cầu thị trường.
Cụ thể, khu vực dịch vụ tiếp tục
là thỏi nam châm thu hút đầu tư với gần 58,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới,
tăng 48,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận 18,9 nghìn doanh nghiệp mới,
tăng mạnh 56,6% so với cùng kỳ và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dù quy
mô nhỏ nhất (827 doanh nghiệp) nhưng lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt
66,7%.
Đặc biệt, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống chứng kiến sự
bùng nổ về niềm tin khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng tới 121,3%, một tín
hiệu khả quan cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và tiêu dùng nội địa.
Bên cạnh những gam màu sáng, thị trường vẫn đang thực hiện
quá trình thanh lọc mạnh mẽ. Tính chung 4 tháng, có đến 108,9 nghìn doanh nghiệp
rút lui khỏi thị trường, tăng 12,8%. Bình quân mỗi tháng, có khoảng 27,2 nghìn
doanh nghiệp tạm ngừng hoặc giải thể.
Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng
5,1%, trong khi số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng đột biến tới
98,7% so với cùng kỳ năm trước.
Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô
tô, xe máy là lĩnh vực có số lượng giải thể lớn nhất với 5.719 doanh nghiệp; kinh
doanh bất động sản cũng là ngành gặp áp lực lớn khi tốc độ giải thể tăng 110,9%.
