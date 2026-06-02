TP.Hồ Chí Minh tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà

Kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn của Thành phố đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về tiết kiệm điện, giảm phụ tải giờ cao điểm, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phân tán, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ...

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch 236 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thành phố.

ĐẨY MẠNH TIẾT KIỆM ĐIỆN TỪ CƠ QUAN CÔNG SỞ ĐẾN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Theo kế hoạch, Thành phố phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026; riêng các tháng cao điểm nắng nóng phải tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ.

Cùng với đó, Thành phố cũng triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong các thời điểm có nguy cơ mất cân đối cung cầu.

Kế hoạch xác định việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của toàn xã hội, từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đến từng hộ dân.

Đối với các cơ quan công sở, Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện trong giờ cao điểm, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện theo quý, rà soát thay thế các thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp, tăng cường ứng dụng công nghệ số để giám sát và quản lý mức tiêu thụ điện. Kết quả thực hiện sẽ được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị.

Ở lĩnh vực chiếu sáng công cộng, Thành phố yêu cầu xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, phấn đấu giảm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng phục vụ quảng cáo, trang trí ngoài trời. Nhiều khu vực sẽ được điều chỉnh thời gian vận hành hoặc giảm công suất chiếu sáng vào các khung giờ ít nhu cầu và sau 11 giờ đêm.

Đối với các trung tâm thương mại, khách sạn, tòa nhà văn phòng, chung cư và cơ sở dịch vụ, kế hoạch yêu cầu giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong các khung giờ cao điểm buổi tối theo yêu cầu của ngành điện.

Các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, phải xây dựng kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hằng năm; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Những cơ sở có mức tiêu thụ điện từ 500 ngàn kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ hoặc giảm tối thiểu 3% điện năng trên một đơn vị sản phẩm.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải điện (DSM/DR), huy động tối đa các nguồn điện dự phòng tại chỗ khi hệ thống điện có nguy cơ thiếu hụt công suất.

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Một trong những trọng tâm của Kế hoạch là thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ và giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới.

Theo định hướng của Thành phố, điện mặt trời mái nhà sẽ được ưu tiên phát triển tại các cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình. Việc kết hợp với các hệ thống lưu trữ điện bằng pin (BESS) được khuyến khích nhằm tận dụng tối đa nguồn điện sản xuất vào ban ngày, đồng thời hỗ trợ giảm phụ tải vào giờ cao điểm buổi tối.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà giúp giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần tăng cường an ninh năng lượng, giảm chi phí sử dụng điện cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thế An

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình tham gia lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời hướng tới mục tiêu tổng công suất phát triển điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 20% công suất lắp đặt theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Để hỗ trợ mục tiêu này, Sở Tài chính được giao nghiên cứu các giải pháp về tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ ngân sách cho hộ dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà cùng hệ thống lưu trữ điện.

Sở Xây dựng sẽ triển khai các tiêu chuẩn công trình mới theo hướng “sẵn sàng cho điện mặt trời”, đồng thời xây dựng các hướng dẫn về an toàn công trình và phòng cháy chữa cháy đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, việc phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia mà còn góp phần tăng cường an ninh năng lượng, giảm chi phí sử dụng điện cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch xanh và phát triển bền vững của Thành phố trong giai đoạn tới.

Kế hoạch đặt mục tiêu kéo giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống xuống dưới 2,5% vào năm 2030, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Thời gian gần đây, thị trường điện mặt trời mái nhà tại TP.Hồ Chí Minh đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi rõ nét sau khi các cơ chế pháp lý mới được ban hành.

Thông tin từ Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh công bố tại họp báo kinh tế xã hội tháng 3/2026 cho biết Thành phố đã ghi nhận khoảng 1.797 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất lắp đặt gần 401 MWp.

Trong khi đó, số liệu từ ngành điện cho thấy TP.Hồ Chí Minh hiện có gần 14.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã ký hợp đồng mua bán điện với tổng công suất hơn 349 MWp. Ngoài ra còn có khoảng 559 chủ đầu tư triển khai mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ không bán điện lên lưới với tổng công suất khoảng 48,55 MW.

Ngành điện đánh giá nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn đang tăng nhanh kể từ khi Nghị định 58/2025/NĐ-CP về phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới có hiệu lực. Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVN-HCM) đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ trực tuyến để người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo, đấu nối và vận hành hệ thống thuận lợi hơn.