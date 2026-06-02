Road to English 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh thiếu nhi yếu thế

Thông qua chương trình, các thanh thiếu nhi yếu thế đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và tương tác với những giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích học tập, khám phá công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số...

Chiều ngày 31/5, Chi đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Chi đoàn Vụ Phát triển hạ tầng (Bộ Tài chính) và Tổ chức Việt Nam and Friends đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Road to English 2026” với chủ đề “Me & My AI: Life in the Age of Technology”. (Tôi và Trí tuệ nhân tạo (AI) của tôi: Cuộc sống trong kỷ nguyên công nghệ)

Chương trình có sự tham gia của đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Hội Người mù thành phố Hà Nội, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, Quỹ Make A Wish, Công ty khởi nghiệp BeMe cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Trong tiến trình đó, thanh niên được xác định là lực lượng quan trọng trong xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Tinh thần đó được thể hiện rõ nét thông qua “Road to English 2026” - một sáng kiến thiện nguyện do đoàn viên thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia khởi xướng và được triển khai thường niên nhiều năm, hướng tới việc kết nối giữa giáo dục, công nghệ và trách nhiệm xã hội.

Tại chương trình, các thí sinh được chia thành các đội để tham gia phần thi hùng biện và thuyết trình bằng tiếng Anh xoay quanh chủ đề của năm. Chương trình đồng thời tạo cơ hội để các em mạnh dạn chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ và khát vọng của mình về cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần tự tin, chủ động hội nhập cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính và các đại biểu đã tham gia Chương trình Innovation Tour tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Tại đây, đoàn đại biểu được tham quan không gian văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm dùng chung, Trung tâm trải nghiệm số, Trung tâm ươm tạo và đào tạo về bán dẫn của NIC và được lắng nghe những chia sẻ về văn hóa và môi trường làm việc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam thông qua các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, In 3D, công nghệ sinh học, giải mã gen đang được ươm tạo tại NIC như Genetica, ADT Global, Digman, Onion; đồng thời tiếp cận nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm công nghệ mới của Việt Nam.

Đặc biệt, các em học sinh yếu thế đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và tương tác với những giải pháp công nghệ hiện đại như Robot phục vụ tự động, người ảo AI, được tìm hiểu về các giải pháp công nghệ sinh học, giải mã gen của Genetica và ứng dụng công nghệ in 3D hỗ trợ cho y tế và giáo dục của Digman...

Chương trình đã chấm điểm và trao giải cho các phần thi xuất sắc nhằm ghi nhận nỗ lực của các em, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập và phát triển bản thân.

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Hải Vy, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, đổi mới sáng tạo không chỉ được đo bằng số lượng công nghệ mới được tạo ra, mà còn bằng khả năng lan tỏa tri thức, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Một quốc gia đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là quốc gia không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

“Thông qua Road to English 2026, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian học tập truyền cảm hứng, nơi các em học sinh yếu thế được tiếp cận tri thức, công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Đó cũng chính là cách thế hệ trẻ hôm nay đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam phát triển bao trùm, nhân văn và hùng cường”, bà Vy chia sẻ.

Tương tự, ông Hoàng Hà, Bí thư Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, cho rằng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, đầu tư cho giáo dục, ngoại ngữ và khả năng thích ứng của thế hệ trẻ cần được xem là một ưu tiên chiến lược.

“Những chương trình như Road to English không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, mà còn góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực có khả năng hội nhập, thích ứng và phát triển trong tương lai số. Một xã hội phát triển bền vững là xã hội tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức và phát huy tiềm năng của mình”, ông Hà nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành cũng trao các phần quà, học bổng và hoạt động hỗ trợ dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đại diện các tổ chức đồng hành, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc điều hành Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam chia sẻ IIG Việt Nam tự hào được đồng hành cùng chương trình Road to English 2026 vì IIG Việt Nam tin rằng giáo dục chất lượng cao không chỉ dành cho những người có điều kiện thuận lợi mà phải là quyền của tất cả.

“Đồng hành cùng chương trình là cách để chúng tôi góp phần xây dựng một môi trường học tập công bằng và bao hàm hơn cho trẻ em”, bà Khanh bày tỏ.

Thông qua “Road to English 2026”, tuổi trẻ Bộ Tài chính cùng các đơn vị đồng hành tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cộng đồng của thanh niên trong giai đoạn mới; đồng thời góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, nhân văn và bền vững.