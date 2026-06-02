Road to English 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh thiếu nhi yếu thế
Phương Nhi
02/06/2026, 07:23
Thông qua chương trình, các thanh thiếu nhi yếu thế đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và tương tác với những giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích học tập, khám phá công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số...
Chiều ngày
31/5, Chi đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Chi đoàn
Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Chi đoàn Vụ Phát triển hạ
tầng (Bộ Tài chính) và Tổ chức Việt Nam and Friends đã tổ chức chương trình
thiện nguyện “Road to English 2026” với chủ đề “Me & My AI: Life in the Age
of Technology”. (Tôi và Trí tuệ nhân tạo (AI) của tôi: Cuộc sống trong kỷ nguyên công nghệ)
Chương trình
có sự tham gia của đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Hội Người mù thành
phố Hà Nội, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, Quỹ Make A Wish, Công ty khởi nghiệp
BeMe cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước xác
định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến
lược then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia
phát triển, thu nhập cao. Trong tiến trình đó, thanh niên được xác định là lực
lượng quan trọng trong xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số.
Tinh thần đó
được thể hiện rõ nét thông qua “Road to English 2026” - một sáng kiến thiện
nguyện do đoàn viên thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia khởi xướng
và được triển khai thường niên nhiều năm, hướng tới việc kết nối giữa giáo dục,
công nghệ và trách nhiệm xã hội.
Tại chương trình, các thí sinh được chia
thành các đội để tham gia phần thi hùng biện và thuyết trình bằng tiếng Anh
xoay quanh chủ đề của năm. Chương trình đồng thời tạo cơ hội để các em mạnh dạn
chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ và khát vọng của mình về cuộc sống, qua đó lan tỏa
tinh thần tự tin, chủ động hội nhập cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn
viên thanh niên Bộ Tài chính và các đại biểu đã tham gia Chương trình
Innovation Tour tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).
Tại
đây, đoàn đại biểu được tham quan không gian văn phòng làm việc, phòng thí
nghiệm dùng chung, Trung tâm trải nghiệm số, Trung tâm ươm tạo và đào tạo về
bán dẫn của NIC và được lắng nghe những chia sẻ về văn hóa và môi trường làm
việc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam thông qua các doanh nghiệp công
nghệ tiêu biểu tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, In
3D, công nghệ sinh học, giải mã gen đang được ươm tạo tại NIC như Genetica, ADT
Global, Digman, Onion; đồng thời tiếp cận nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo và
sản phẩm công nghệ mới của Việt Nam.
Đặc biệt, các em học sinh yếu thế đã có cơ
hội trực tiếp trải nghiệm và tương tác với những giải pháp công nghệ hiện đại
như Robot phục vụ tự động, người ảo AI, được tìm hiểu về các giải pháp
công nghệ sinh học, giải mã gen của Genetica và ứng dụng công nghệ in 3D hỗ trợ
cho y tế và giáo dục của Digman...
Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Hải Vy,
Bí thư Chi đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh trong kỷ
nguyên số, đổi mới sáng tạo không chỉ được đo bằng số lượng công nghệ mới được
tạo ra, mà còn bằng khả năng lan tỏa tri thức, mở rộng cơ hội tiếp cận công
nghệ và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Một quốc gia đổi mới sáng
tạo và phát triển bền vững là quốc gia không để ai bị bỏ lại phía sau trong
tiến trình chuyển đổi số.
“Thông qua
Road to English 2026, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian học tập truyền
cảm hứng, nơi các em học sinh yếu thế được tiếp cận tri thức, công nghệ và nuôi
dưỡng khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Đó cũng chính là cách thế hệ trẻ
hôm nay đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam phát triển bao trùm, nhân
văn và hùng cường”, bà Vy chia sẻ.
Tương tự, ông Hoàng Hà,
Bí thư Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, cho rằng trong
bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc lao
động và năng lực cạnh tranh quốc gia, đầu tư cho giáo dục, ngoại ngữ và khả
năng thích ứng của thế hệ trẻ cần được xem là một ưu tiên chiến lược.
“Những chương trình như Road to English không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ
cộng đồng, mà còn góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực có khả năng hội nhập,
thích ứng và phát triển trong tương lai số. Một xã hội phát triển bền vững là
xã hội tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức và phát
huy tiềm năng của mình”, ông Hà nói.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức
cùng các đơn vị đồng hành cũng trao các phần quà, học bổng và hoạt động hỗ trợ
dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp
tục học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Đại diện các tổ chức đồng
hành, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc điều hành Tổ chức giáo dục IIG Việt
Nam chia sẻ IIG Việt Nam tự hào được đồng hành cùng chương trình Road to
English 2026 vì IIG Việt Nam tin rằng giáo dục chất lượng cao không chỉ dành
cho những người có điều kiện thuận lợi mà phải là quyền của tất cả.
“Đồng hành
cùng chương trình là cách để chúng tôi góp phần xây dựng một môi trường học tập
công bằng và bao hàm hơn cho trẻ em”, bà Khanh bày tỏ.
Thông qua “Road to English 2026”, tuổi trẻ
Bộ Tài chính cùng các đơn vị đồng hành tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích,
sáng tạo và trách nhiệm vì cộng đồng của thanh niên trong giai đoạn mới; đồng
thời góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân
lực số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng một xã hội phát triển bao
trùm, nhân văn và bền vững.
Phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
10:22, 26/05/2026
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn
11:02, 21/05/2026
Phát huy vai trò đổi mới sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh
Doanh nghiệp Hàn Quốc SEVT tiên phong mua điện mặt trời trực tiếp qua DPPA tại Việt Nam
Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai giao dịch mua bán điện trực tiếp từ nhà máy điện mặt trời tư nhân thông qua lưới điện quốc gia, mở ra bước khởi đầu cho thị trường mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại Việt Nam...
Đại sứ Philippines: Việt Nam và Philippines còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng mới
Theo Ngài Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Philippines tại Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 31/5 - 1/6/2026 sắp tới) được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai quốc gia...
Đẩy mạnh hợp tác Việt – Trung trong lĩnh vực công nghiệp điện tử
Với chủ đề “Sản xuất thông minh kết nối tương lai”, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Sản xuất Thông minh Việt Nam 2026 thu hút sự tham gia của 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương....
TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực
Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước và giám sát đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đối với quyền sử dụng đất và tài sản công.
Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đất hiếm
Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Nga) Sergey Kudryashov, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống, hai bên cần mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ sang các ngành có tiềm năng lớn của Việt Nam như điện gió ngoài khơi và chế biến đất hiếm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: