DQC bị chuyển sang diện kiểm soát

Hà Anh

03/04/2026, 07:34

HOSE cho biết chuyển cổ phiếu của DQC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 08/4/2026 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2024 - 2025) của tổ chức niêm yết theo quy định.

Sơ đồ giá cổ phiếu DQC trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố Quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE) từ diện cảnh báo lên diện kiểm soát kể từ ngày 08/04/2026.

Theo đó, HOSE cho biết chuyển cổ phiếu của DQC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 08/4/2026 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2024 - 2025) của tổ chức niêm yết theo quy định.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025, bên kiểm toán cho biết như Thuyết minh tại mục V.2 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31/12/2025, Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang (Công ty con) đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư 100% cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Công nghệ Xelex với số tiền 21,25 tỷ đồng và ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm.

Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 31/12/2025 và ngày 31/12/2024, khoản đầu tư 21,25 tỷ đồng này chưa được đối chiếu xác nhận và bên kiểm toán cũng chưa thu thập được Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 và 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex. Với những tài liệu hiện có, bên kiểm toán chưa có sơ sở để đánh giá và ước tính được chi phí dự phòng đầu tư tài chính phải trích lập trong năm (nếu có).

Do đó, bên kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và tính đúng đắn của việc trích lập dự phòng tổn thất đầu tư đối với khoản đầu tư này trong năm, cũng như không xác định được mức độ ảnh hưởng, các điều chỉnh cần thiết (nếu có) và các yếu tố có liên quan đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024 và năm 2025.

Tại ngày 31/12/2025, công ty đã thu hồi được 8 tỷ đồng làm giảm chi phí trích lập dự phòng đối với khoản trả trước cho người bán của 2 công ty là: Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhựa Bình An số tiền là 22,2 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 26 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tín Phát Plastic số tiền là 19,8 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 24 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2025 và ngày 31/12/2024, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản phải thu khách hàng là Công ty TNHH Tăng Tốc số tiền 47,56 tỷ đồng.

Tuy nhiên cho đến ngày phát hành báo cáo này, bên kiểm toán không được cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình công ty làm việc với khách hàng hoặc với các cơ quan có thẩm quyền để thu hồi công nợ phải thu nêu trên.

Do vậy, bên kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính đúng đắn của việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản phải thu khách hàng này cũng như không xác định được mức độ ảnh hưởng các điều chỉnh cần thiết (nếu có) và các yếu tố có liên quan đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm 2025 và 2024.

Tại ngày 31/12/2025 và ngày 31/12/2024, Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang (Công ty con) có khoản chi phí phải trả ngắn hạn số tiền hơn 31 tỷ đồng - trong đó trích trước chi phí phải trả cho Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Chánh Phúc số tiền gần 30 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng về Gói thầu: Thiết kế và thi công nhà xưởng và nhà văn phòng thuộc Dự án: Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị chiếu sáng, chip led siêu sáng và thiết bị điện tử công nghệ cao.

Đến thời điểm ký báo cáo này công ty chưa hoàn tất được hồ sơ để quyết toán giá trị vốn đầu tư công trình hoàn thành của dự án này. Trong năm 2025, Công ty đã loại trừ chi phí đối với phần khấu hao tài sản cố định tăng thêm tương ứng đồng thời đã bù trừ chi phí phải trả ngắn hạn này với khoản phải thu khác do chi hộ và trả trước cho người bán ngắn hạn theo Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang.

Với những hồ sơ được cung cấp, bên kiểm toán không xác định được tính chính xác và phù hợp của khoản chi phí phải trả ngắn hạn nêu trên, nguyên giá và khấu hao tài sản cố định tăng tương ứng với phần chi phí phải trả ngắn hạn này, cũng như không xác định được mức độ ảnh hưởng, các điều chỉnh cần thiết (nếu có) và các yếu tố có liên quan đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán còn lưu ý các vấn đề khác. Cụ thể: báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của DQC đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác.

Theo đó, các kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo kiểm toán ngày 05/04/2025. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

 Ngoại trừ về tính hiện hữu của số dư khoản ứng trước cho người bán là Công ty TNHH MTV sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhựa Bình An số tiền là 26 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tín Phát Plastic số tiền là 24 tỷ đồng và tính đúng đắn của việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản ứng trước này và khoản phải thu khách hàng là Công ty TNHH Tăng Tốc số tiền 47,56 tỷ đồng; cũng như không xác định được mức độ ảnh hưởng, các điều chỉnh cần thiết (nếu có) và các yếu tố có liên quan đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024.

Đối với Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang (Công ty con): Bên kiểm toán đưa ra 2 ý kiến ngoại trừ gồm:

Ngoại trừ về tính hiện hữu và không đánh giá được liệu có phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex với số tiền là 21,25 tỷ đồng, cũng như không xác định được mức độ ảnh hưởng các điều chỉnh cần thiết (nếu có) và các yếu tố có liên quan đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024.

Ngoại trừ về tính chính xác và phù hợp của khoản chi phí phải trả ngắn hạn với số tiền 31 tỷ đồng - trong đó trích trước chi phí phải trả cho Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Chánh Phúc số tiền gần 30 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng về Gói thầu: Thiết kế và thi công nhà xưởng và nhà văn phòng thuộc Dự án: “Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị chiếu sáng, chip led siêu sáng và thiết bị điện tử công nghệ cao", cũng như nguyên giá và khấu hao tài sản cố định tăng tương ứng với phần chi phí phải trả ngắn hạn này.

Đồng thời, bên kiểm toán không xác định được mức độ ảnh hưởng các điều chỉnh cần thiết (nếu có) và các yếu tố có liên quan đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024.

Mới đây, DQC đã có văn bản gửi HOSE giải trình về việc cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát năm 2025 cho biết căn cứ BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán DQC ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 4,8 tỷ đồng, đã khắc phục giảm bớt lỗ lũy kế hiện tại của công ty.

Ban lãnh đạo công ty cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, công ty sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi phí. Tập trung nguồn lực tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như các dự án mới để tăng trưởng doanh thu hàng năm;

Đồng thời, ưu tiên các mảng kinh doanh có biên độ lãi cao nhằm tăng lợi nhuận bù đắp lỗ. Đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư trong các năm qua, cân nhắc thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả và tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty liên kết, công ty con nhằm đảm bảo việc ghi chép số liệu sổ sách, đối chiếu công nợ đầy đủ đúng quy định.

Với nhóm dầu khí năng lượng, môi trường giá dầu cao có tác động tích cực toàn chuỗi giá trị trong khi đó nhóm cảng biển, vận tải biển ngược lại...

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu VJC, từ ngày 13/3 đến ngày 31/3.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, doanh thu thuần của RAL giảm 24% so với cùng kỳ từ 8.356 tỷ đồng giảm còn 6.359 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế giảm 39% từ hơn 593 tỷ đồng xuống còn hơn 361 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Điệp Tùng được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Tổng giám đốc FPTS từ ngày 31/3/2026.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, QCG báo lãi hợp nhất đạt 170,748 tỷ đồng, tăng 108,3% so với cùng kỳ năm 2024 (81,960 tỷ đồng).

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy