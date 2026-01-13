Dự án bất động sản đồng bộ sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Phan Nam
13/01/2026, 07:35
Tại Lễ khởi công dự án Evergreen Estate – Khu đô thị xanh tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra ngày 11/1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thời gian gần đây, những dự án nhà ở, khu đô thị mới ngày càng được đầu tư bài bản hơn về pháp lý, quy hoạch, chất lượng xây dựng và tiện ích, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo, hạ tầng đô thị...
Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng ghi nhận sự chuẩn chỉnh của dự án Evergreen Estate tại phường Đông Kinh - tỉnh Lạng Sơn, đồng thời, đánh giá cao định hướng phát triển đô thị của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng và phát triển các dự án đô thị.
Theo Thứ trưởng Sinh, Evergreen Estate tại phường Đông Kinh - tỉnh Lạng Sơn do Công ty TNHH Phát triển đô thị Yên Sơn (công ty thành viên của GP.Invest) làm chủ đầu tư với đầy đủ pháp lý, có quy mô 37,44 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường 549 căn nhà ở thấp tầng, bao gồm các dòng sản phẩm biệt thự, nhà vườn và shophouse. Với mật độ xây dựng 29%, dự án không chỉ ưu tiên không gian xanh, mặt nước và các khu sinh hoạt cộng đồng mà còn tôn trọng tối đa địa hình đồi núi tự nhiên đặc trưng của địa phương, hướng tới môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên, con người và đô thị hiện đại.
Đặc biệt, đây còn là dự án đầu tiên tại Việt Nam và tiên phong tại Đông Nam Á theo đuổi chứng chỉ LEED for Communities - hệ thống đánh giá phát triển bền vững ở quy mô cộng đồng có uy tín hàng đầu trên thế giới do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ phát triển với rất nhiều các tiêu chí khắt khe về hạ tầng giao thông, năng lượng, quản lý nước, vật liệu, hệ sinh thái, chất lượng sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Để đạt được chứng chỉ này, chủ đầu tư đã chấp nhận tăng tổng mức đầu tư cho Dự án khoảng 7% để đảm bảo đạt các tiêu chí về tính bền vững, tiết kiệm năng lượng và đổi mới. Các vật liệu và giải pháp thi công giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, thân thiện môi trường và vật liệu thông minh. Hệ thống an ninh đô thị và giao thông kết nối các trung tâm điều khiển, các hệ thống cảnh báo nguy cơ hiện đại.
Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục còn lại, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy định.
Về phía lãnh đạo tỉnh, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, đã giới thiệu về đặc thù và tiềm năng phát triển của Lạng Sơn, đồng thời khẳng định việc triển khai Evergreen Estate góp phần cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.
Ngay sau hiệu lệnh khởi công, toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị thi công hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân của các nhà thầu đã đồng loạt vận hành, chính thức đưa dự án bước vào giai đoạn triển khai thi công với tinh thần khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt. “Chúng tôi tập trung cao độ để thực hiện dự án, qua đó, nhằm thiết lập chuẩn mực sống mới và đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của Lạng Sơn trong giai đoạn phát triển mới”, ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Tổng giám đốc GP.Invest bày tỏ.
Trong khuôn khổ buổi lễ, ông Trần Thành Vũ, Chuyên gia tư vấn kỹ thuật cấp cao của Liên Hiệp Quốc, Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng IRAT, Giám đốc Công ty TNHH Edeec, đại diện cho USGBC – đơn vị đánh giá và cấp chứng nhận, đã trực tiếp trao Xác nhận chứng chỉ LEED for Communities cho Dự án Evergreen Estate, ghi nhận những nỗ lực tiên phong và cam kết phát triển đô thị bền vững của GP.Invest.
