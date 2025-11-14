Thứ Sáu, 14/11/2025

Dự án cầu Trần Hưng Đạo tại Hà Nội được điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên hơn 16.000 tỷ đồng

Gia Huy

14/11/2025, 20:07

Vì cần cập nhật địa điểm triển khai dự án cho phù hợp với địa giới hành chính mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km...

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo.
Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo.

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 27) vào chiều ngày 13/11/2025, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Theo đó, tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/2/2025 của HĐND TP. Hà Nội, dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, điểm đầu tại Ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông quận Hoàn Kiếm, điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận, quận Long Biên với quy mô đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng.

Do cập nhật địa điểm thực hiện dự án nhằm phù hợp việc thay đổi địa giới hành chính mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Điểm đầu tuyến của cầu là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (thuộc phường Long Biên và Bồ Đề). Tổng mức đầu tư sơ bộ tăng lên khoảng 16.226 tỷ đồng.

HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) vào chiều ngày 13/11/2025. (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội).
HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) vào chiều ngày 13/11/2025. (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội).

UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh phương án phân chia dự án thành các dự án thành phần. Cụ thể, nhóm dự án giải phóng mặt bằng gồm ba dự án, trong đó: Dự án thành phần 1.1 và 1.2 do UBND phường Hồng Hà làm chủ đầu tư; Dự án thành phần 1.3 do UBND phường Long Biên làm chủ đầu tư.

Đối với nhóm Dự án đầu tư xây dựng, gồm Dự án thành phần 2.1: Đầu tư xây dựng cải tạo đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Phạm vi đầu tư: Cải tạo đường Cổ Linh - Hồng Tiến trong nút giao Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo với chiều dài 694,84 m và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường.

Chiều dài nhánh kết nối Lâm Du - Hồng Tiến khoảng 147,46 m. Chiều dài nhánh kết nối Cổ Linh - Bát Khối khoảng 94,33 m. Quy mô đầu tư: Đường Cổ Linh - Hồng Tiến trong phạm vi nút giao được cải tạo đẩy dịch về phía sân bay khoảng 9,5 m để bố trí các nhánh nút kết nối cầu Trần Hưng Đạo với đường Cổ Linh.

Quy mô mặt cắt ngang đường đảm bảo 6 làn xe dải phân cách giữa 0,5m; vỉa hè 2 bên là 5 m. Sau khi ra khỏi phạm vi nút giao, mặt cắt ngang đường hiện trạng có mặt cắt ngang B=40 m, chiều dài khoảng 694,84 m.

Đối với dự án thành phần 2.2: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất. Đường dẫn hai đầu cầu đầu tư với quy mô mặt cắt ngang B=25,5 m - 30 m với tổng chiều dài khoảng 1,42 km.

Cầu chính vượt sông Hồng được xây dựng vĩnh cửu theo tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành; kết cấu cầu chính dạng vòm thép, hình dáng vòm; chiều dài cầu chính 870 m, quy mô mặt cắt ngang khoảng B=43 m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp, 2 làn đi bộ.

Cầu dẫn: Phía quận Hoàn Kiếm cũ (nay là các phường Hoàn Kiếm, Hồng Hà, Hai Bà Trưng) có quy mô mặt cắt ngang thay đổi B=26 m đến 41,5 m bảo đảm 6 làn xe cơ giới. Tổng chiều dài cầu dẫn khoảng 1.213 m. Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tại 3 nút giao gồm: Nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng và đường Cổ Linh; nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Từ khóa:

Cầu Trần Hưng Đạo đầu tư Điều chỉnh xây dựng cầu Trần Hưng Đạo Hà Nội hạ tầng Hạ tầng cầu tại Hà Nội

