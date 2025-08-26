Dự án Luật Chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng pháp lý liên ngành

Dự thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số...

Chiều 26/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Luật Chuyển đổi số.

Theo Tờ trình, việc xây dựng Luật Chuyển đổi số là cần thiết nhằm đạt các mục tiêu: Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước (đặc biệt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024), phù hợp với Hiến pháp và tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế trong hoạt động chuyển đổi số.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số; kinh tế số; xã hội số; các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số.

Điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái số; thúc đẩy phát triển Chính phủ số và chuyển đổi số các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập.

Dự thảo Luật gồm 8 chương. Trong đó, khẳng định các chính sách lớn của Nhà nước, xác định chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, lấy người dân làm trung tâm….

Đồng thời quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh, phát tán dữ liệu trái phép, can thiệp hoặc phá hoại hệ thống số, dữ liệu số.

Hoặc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân, gây cản trở chuyển đổi số bất hợp pháp, thao túng người dùng qua nền tảng số. Sử dụng công nghệ số để lừa đảo, cạnh tranh không lành mạnh. Tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo mà không dán nhãn gây nhầm lẫn…

Quang cảnh phiên thẩm định. Ảnh: CTV.

Dự thảo cũng quy định về Chính phủ số và chuyển đổi số các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Trong đó, quy định luật hóa các nguyên tác chuyển đổi số hiện đại, yêu cầu các cơ quan nhà nước phải tuân thủ trong mọi hoạt động: lấy người dùng làm trung tâm; số hóa ngay từ đầu; quản lý dựa trên dữ liệu; chính phủ như một nền tảng; mặc định mở dữ liệu; chủ động phục vụ.

Đồng thời quy định nguyên tắc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ bảo đảm tuân thủ pháp luật; khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; nền tảng số dùng chung trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; cung cấp dịch vụ công…

Dự thảo cũng quy định các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số…

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Chuyển đổi số. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà lại các khái niệm được nêu ra tại dự thảo Luật, đặc biệt là khái niệm hạ tầng số.

Mặt khác, dự thảo luật còn rải rác một số định nghĩa từ ngữ ở một số điều khoản, trong khi đó, luật đã có điều 3 quy định về các khái niệm, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, chuyển về chung trong 1 điều.

Đồng thời đề nghị bổ sung thêm khái niệm “dữ liệu lớn” và các tiêu chí xác định “dữ liệu lớn” tại dự thảo luật.

Ngoài ra, nghiên cứu bổ sung thêm một số khái niệm được sử dụng nhiều trong dự thảo như: hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng công nghiệp công nghệ số, Chính phủ số… để bảo đảm thống nhất trong cách sử dụng…

Kết luận phiên họp hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định lại phạm vi cho phù hợp; nội dung nào không có giá trị gia tăng thì lược bỏ…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung bảng so sánh đánh giá với quy định hiện hành; hoàn thiện lại Tờ trình theo mẫu, đặc biệt điểm nào cần giải trình về tính thống nhất, tính khả thi, cần nêu được những vấn lớn cho rõ ràng…