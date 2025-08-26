Dự án Luật Chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng pháp lý liên ngành
Đỗ Mến
26/08/2025, 21:39
Dự thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số...
Chiều
26/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Luật
Chuyển đổi số.
Theo
Tờ trình, việc xây dựng Luật Chuyển đổi số là cần thiết nhằm đạt các mục tiêu: Thể
chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước (đặc biệt Nghị quyết số
57-NQ/TW ngày 22/12/2024), phù hợp với Hiến pháp và tạo sự đồng bộ trong hệ thống
pháp luật Việt Nam và quốc tế trong hoạt động chuyển đổi số.
Hoàn thiện hệ thống pháp
luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong
ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển
đổi số; kinh tế số; xã hội số; các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số.
Điều
chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái số; thúc đẩy phát triển Chính
phủ số và chuyển đổi số các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, phát triển kinh tế
số, xã hội số, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập.
Dự
thảo Luật gồm 8 chương. Trong đó, khẳng định các chính sách lớn của Nhà nước,
xác định chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, lấy người dân làm trung tâm….
Đồng
thời quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm
an ninh, phát tán dữ liệu trái phép, can thiệp hoặc phá hoại hệ thống số, dữ liệu
số.
Hoặc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân, gây cản trở chuyển đổi số bất hợp
pháp, thao túng người dùng qua nền tảng số. Sử dụng công nghệ số để lừa đảo, cạnh
tranh không lành mạnh. Tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo mà không dán nhãn gây
nhầm lẫn…
Dự
thảo cũng quy định về Chính phủ số và chuyển đổi số các cơ quan thuộc hệ thống
chính trị.
Trong đó, quy định luật hóa các nguyên tác chuyển đổi số hiện đại,
yêu cầu các cơ quan nhà nước phải tuân thủ trong mọi hoạt động: lấy người dùng
làm trung tâm; số hóa ngay từ đầu; quản lý dựa trên dữ liệu; chính phủ như một
nền tảng; mặc định mở dữ liệu; chủ động phục vụ.
Đồng
thời quy định nguyên tắc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công
vụ bảo đảm tuân thủ pháp luật; khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; nền tảng số
dùng chung trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; cung cấp dịch vụ công…
Dự thảo cũng quy định các
biện pháp bảo đảm chuyển đổi số như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi
cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số…
Góp ý tại Hội đồng thẩm định,
đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Chuyển đổi số. Tuy
nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà lại các khái niệm được nêu
ra tại dự thảo Luật, đặc biệt là khái niệm hạ tầng số.
Mặt khác, dự thảo luật
còn rải rác một số định nghĩa từ ngữ ở một số điều khoản, trong khi đó, luật đã
có điều 3 quy định về các khái niệm, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, chuyển về
chung trong 1 điều.
Đồng thời đề nghị bổ sung
thêm khái niệm “dữ liệu lớn” và các tiêu chí xác định “dữ liệu lớn” tại dự thảo
luật.
Ngoài ra, nghiên cứu bổ sung thêm một số khái niệm được sử dụng nhiều
trong dự thảo như: hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng công nghiệp công nghệ số, Chính
phủ số… để bảo đảm thống nhất trong cách sử dụng…
Kết luận phiên họp hội đồng
thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn
thảo xác định lại phạm vi cho phù hợp; nội dung nào không có giá trị gia tăng
thì lược bỏ…
Bên cạnh đó, Thứ trưởng
Bộ Tư pháp cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung bảng so sánh đánh giá
với quy định hiện hành; hoàn thiện lại Tờ trình theo mẫu, đặc biệt điểm nào cần
giải trình về tính thống nhất, tính khả thi, cần nêu được những vấn lớn cho rõ
ràng…
Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
09:52, 25/08/2025
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới
10:40, 17/08/2025
Hà Nội “ra quân” cho chiến dịch 45 ngày đêm hỗ trợ chuyển đổi số tại 126 xã, phường
Bộ Tư pháp thẩm định Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Dự thảo luật chỉnh lý 22 điều; có 17 điều được sửa đổi, 5 điều bãi bỏ và 5 điều bổ sung mới, với trọng tâm tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục và hoàn thiện cơ chế quản lý nợ...
Dự án Luật Chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng pháp lý liên ngành
Dự thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số...
16 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã sản xuất được 2 tỷ chiếc điện thoại
Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009…
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Mặt trận và các tổ chức thành viên nỗ lực trong tham gia huy động, vận động nguồn lực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, kêu gọi lực lượng quần chúng, chung tay hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình với nhiều mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo…
Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão
Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: