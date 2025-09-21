Chủ Nhật, 21/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Dự án nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn 6.400 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 10/2025

Nguyễn Thuấn

21/09/2025, 18:25

Công trình hạ tầng giao thông trọng điểm này không chỉ giải quyết những hạn chế hiện hữu về an toàn giao thông mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung...

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được mở rộng lên 4 làn hoàn chỉnh. Ảnh: Hoàng Táo
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được mở rộng lên 4 làn hoàn chỉnh. Ảnh: Hoàng Táo

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe hoàn chỉnh sẽ được Bộ Xây dựng khởi công trong tháng 10 tới và dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay các thủ tục đầu tư dự án đã được hoàn tất. Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ đang triển khai thiết kế kỹ thuật, dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài khoảng 98 km, đi qua địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế. Ở giai đoạn phân kỳ trước, dự án được đầu tư theo quy mô 2 làn xe, không có dải phân cách cứng ở giữa. Nhiều vị trí chỉ được thiết kế 4 làn xe vượt. Việc này khiến tuyến đường bộc lộ nhiều hạn chế khi lưu lượng phương tiện tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong lần đầu tư mở rộng này, nền và mặt đường sẽ được nâng cấp từ 2 làn lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền từ 22 – 23,25 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 6.400 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây lắp, hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, giải phóng mặt bằng, trạm dừng nghỉ, hệ thống điều hành giao thông và chi phí dự phòng.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công từ tháng 9/2019 và đưa vào khai thác từ cuối năm 2022, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 7.669 tỷ đồng. Sau khi vận hành, tuyến đường nhanh chóng phát huy vai trò kết nối, rút ngắn thời gian lưu thông giữa Quảng Trị – thành phố Huế và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, do hạn chế về quy mô nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Điển hình là vụ va chạm giữa xe 7 chỗ và xe đầu kéo ngày 18/2/2024 khiến 3 người tử vong.

Để giảm tải áp lực giao thông, từ ngày 4/4/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đã áp dụng biện pháp cấm xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm và xe tải từ 6 trục trở lên đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Dù vậy, đây chỉ là giải pháp tạm thời và nhu cầu nâng cấp tuyến đường lên quy mô 4 làn hoàn chỉnh là hết sức cấp bách.

Việc triển khai dự án mở rộng không chỉ tạo điều kiện lưu thông an toàn, đồng bộ với hệ thống cao tốc Bắc – Nam, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Quảng Trị và thành phố Huế. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, du lịch trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng.

Từ khóa:

an toàn giao thông Cao tốc Cam Lộ - La Sơn phát triển kinh tế quảng trị

