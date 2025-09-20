Thứ Bảy, 20/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Gia Huy

20/09/2025, 14:30

Theo Thông báo số 493/TB-VPCP, việc hoàn thành các công trình giao thông và hạ tầng trọng điểm của quốc gia sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, kết nối khu vực....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 493/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

HOÀN THÀNH 3000 KM ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC VÀ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH TRONG NĂM 2025

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và có trên 1.700 km đường bộ ven biển vào năm 2025; đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành. 

Yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương, từng cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, khắc phục các khó khăn, thời tiết bất lợi; huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, máy móc, áp dụng giải pháp kỹ thuật hiện đại để đưa các dự án cao tốc, đường ven biển trong kế hoạch hoàn thành năm 2025 vào vận hành, khai thác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025. Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai các dự án thành phần để bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả; chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân về tiến độ triển khai Dự án.

Về thủ tục chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động trong triển khai, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2025.

Hà Nội và Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn - Pleiku, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2025.

TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19/12/2025.

Bộ Xây dựng hoàn thiện ngay các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các bước để khởi công dự án hoàn thiện các ống hầm còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam như hầm Cù Mông, Núi Vung, Thần Vũ… vào ngày 19/12/2025; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 19/12/2025.

Bộ Tài chính hoàn thiện các thủ tục liên quan, hoàn thành báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong tháng 9/2025.

BÀN GIAO MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2025 TRONG THÁNG 9

Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP. Cần Thơ, An Giang rà soát nhu cầu vật liệu, điều chuyển linh hoạt đáp ứng tiến độ triển khai dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhất là với dự án thành phần 1 đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. 

Tỉnh An Giang, Đồng Tháp xem xét ưu tiên bố trí nguồn vật liệu đắp cho các dự án do Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết các khó khăn về nguồn vật liệu cho các dự án trong danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo do Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai để chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh cần nêu cao vai trò đi đầu trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung trong chỉ đạo, điều hành để quyết tâm hoàn thành dự án Vành đai 3 trong năm 2025; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Về khởi công, khánh thành các dự án, công trình nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 19 tháng 12 năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đề xuất các công trình khánh thành, khởi công gửi Bộ Xây dựng tổng hợp trước ngày 10/11/2025, trên tinh thần mỗi tổ chức phấn đấu có ít nhất 2 công trình/dự án đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đề xuất khen thưởng cho các địa phương, đơn vị, cá nhân xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào dịp 19/12/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án trên toàn quốc vào dịp 19/12/2025.

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

15:13, 11/09/2025

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

09:59, 10/09/2025

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương gặp khó giải phóng mặt bằng

11:27, 09/09/2025

Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương gặp khó giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

Nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ, và sau thời gian triển khai thí điểm ở một số tuyến đường, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện đã triển khai làn rẽ phải tại 14 giao lộ, gắn 794 biển cảnh báo và 800 bộ đèn tín hiệu dành riêng cho xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ.

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri An Giang về xây dựng quốc lộ 61

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri An Giang về xây dựng quốc lộ 61

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh An Giang về một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có tuyến quốc lộ 61 và cho rằng đoạn quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang do địa phương quản lý, bảo trì và đầu tư.

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Hơn 5 ha đất tại phường Đồng Hới sẽ được quy hoạch để hình thành Tổ hợp giáo dục liên cấp – nghề nghiệp, phục vụ trên 3.800 học sinh, sinh viên và hàng trăm giảng viên, giáo viên mỗi năm...

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Nghị định 247/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn...

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, đem lại hiệu quả và nhiều kết quả tích cực để xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Đẹp +

2

Nông dân trồng lúa giảm phát thải được nhận tiền thưởng

Nông sản

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Tiêu điểm

4

Chuyển đổi xanh – chiến lược hút vốn đầu tư công nghiệp tại Huế

Kinh tế xanh

5

Quy định mới về xếp loại chất lượng đối với tập thể trong hệ thống chính trị

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy