Yêu cầu nghiên cứu bổ sung nút giao tỉnh lộ 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 3768/KTQLXD-QLĐT ngày 11/9/2025 gửi Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc khẩn trương phối hợp với địa phương nghiên cứu kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, cơ quan này yêu cầu VEC, với thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm kinh tế - kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu nêu rõ: Kết quả thực hiện, đề nghị VEC báo cáo Bộ Xây dựng thông qua Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 17/9/2025 để cơ quan này tổng hợp, tham mưu Bộ Xây dựng có ý kiến gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các bộ Tài chính, Xây dựng đề nghị xem xét cho ý kiến đề nghị VEC bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành. Lý do: Qua rà soát các dự án trên địa bàn, tỉnh có nhu cầu kết nối giao thông qua nút giao đường 319 (theo quy hoạch tỉnh là đường tỉnh 771) với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm tạo điều kiện cho việc kết nối khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành.

Hiện tại, nút giao giữa đường 319 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mới chỉ được đầu tư các nhánh phía huyện Nhơn Trạch cũ, trong khi các nhánh phía huyện Long Thành cũ vẫn chưa được triển khai. Điều này khiến việc lưu thông, đặc biệt là kết nối đến khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, còn nhiều bất cập và chưa phát huy hết tiềm năng của dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết là hiện nay, các phương tiện ra vào khu công nghiệp chủ yếu phải đi theo tuyến kết nối tạm thời với nút giao 319 gây khó khăn trong lưu thông, làm hạn chế khả năng thu hút đầu tư, làm gia tăng chi phí vận tải. Việc xây dựng nút giao sẽ tạo điều kiện kết nối khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành với quy mô 410 ha (giai đoạn 1 là 120 ha), hiện đã thu hút 20 nhà đầu tư FDI với tổng vốn khoảng 400 triệu USD.

Trên cơ sở đó, và nhằm tạo điều kiện cho kết nối giao thông, thu hút các nhà đầu tư vào kkhu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, hình thành trục giao thông kết nối với các khu công nghiệp Nhơn Trạch, cảng Phước An, cảng Cái Mép - Thị Vải, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực Long Thành, Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung, tỉnh Đồng Nai cho rằng việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là rất cần thiết.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh hiện gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án BOT không khả thi về phương án tài chính. Do đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.