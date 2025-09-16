Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Yêu cầu nghiên cứu bổ sung nút giao tỉnh lộ 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành

Thiên Ân

16/09/2025, 14:57

Yêu cầu VEC khẩn trương phối hợp với tỉnh Đồng Nai nghiên cứu kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tỉnh Đồng Nai đề nghị VEC đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng
Tỉnh Đồng Nai đề nghị VEC đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 3768/KTQLXD-QLĐT ngày 11/9/2025 gửi Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc khẩn trương phối hợp với địa phương nghiên cứu kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, cơ quan này yêu cầu VEC, với thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm kinh tế - kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu nêu rõ: Kết quả thực hiện, đề nghị VEC báo cáo Bộ Xây dựng thông qua Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 17/9/2025 để cơ quan này tổng hợp, tham mưu Bộ Xây dựng có ý kiến gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các bộ Tài chính, Xây dựng đề nghị xem xét cho ý kiến đề nghị VEC bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành. Lý do: Qua rà soát các dự án trên địa bàn, tỉnh có nhu cầu kết nối giao thông qua nút giao đường 319 (theo quy hoạch tỉnh là đường tỉnh 771) với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm tạo điều kiện cho việc kết nối khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành.

Hiện tại, nút giao giữa đường 319 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mới chỉ được đầu tư các nhánh phía huyện Nhơn Trạch cũ, trong khi các nhánh phía huyện Long Thành cũ vẫn chưa được triển khai. Điều này khiến việc lưu thông, đặc biệt là kết nối đến khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, còn nhiều bất cập và chưa phát huy hết tiềm năng của dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết là hiện nay, các phương tiện ra vào khu công nghiệp chủ yếu phải đi theo tuyến kết nối tạm thời với nút giao 319 gây khó khăn trong lưu thông, làm hạn chế khả năng thu hút đầu tư, làm gia tăng chi phí vận tải. Việc xây dựng nút giao sẽ tạo điều kiện kết nối khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành với quy mô 410 ha (giai đoạn 1 là 120 ha), hiện đã thu hút 20 nhà đầu tư FDI với tổng vốn khoảng 400 triệu USD.

Trên cơ sở đó, và nhằm tạo điều kiện cho kết nối giao thông, thu hút các nhà đầu tư vào kkhu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, hình thành trục giao thông kết nối với các khu công nghiệp Nhơn Trạch, cảng Phước An, cảng Cái Mép - Thị Vải, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực Long Thành, Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung, tỉnh Đồng Nai cho rằng việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là rất cần thiết.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh hiện gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án BOT không khả thi về phương án tài chính. Do đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

12:00, 16/09/2025

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

11:01, 16/09/2025

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

06:00, 16/09/2025

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

Đọc thêm

Cần Thơ sắp khởi công, khánh thành đồng loạt 13 công trình quy mô trên 100 tỷ đồng

Cần Thơ sắp khởi công, khánh thành đồng loạt 13 công trình quy mô trên 100 tỷ đồng

Cần Thơ đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tích cực. Cùng với đó, dự kiến, ngày 22/9, thành phố sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình quy mô trên 100 tỷ đồng…

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

SCIC tiếp tục đầu tư 7.770 tỷ đồng vào Vietnam Airlines

Với khoản đầu tư mới này, tổng số tiền Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) rót vào "hãng bay" lớn nhất Việt Nam lên gần 14.670 tỷ đồng...

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các chủ thể liên quan tập trung toàn lực thi công, hoàn thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025...

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

Thẩm định đánh giá tác động môi trường của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật; bảo đảm khởi công dự án ngày 19/12/2025….

Đẩy nhanh thủ tục bay tự động với công nghệ sinh trắc học

Đẩy nhanh thủ tục bay tự động với công nghệ sinh trắc học

Lộ trình áp dụng sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục bay đang được các bộ, ngành và doanh nghiệp hàng không khẩn trương triển khai, với mục tiêu đến cuối năm 2025, hành khách có thể lên máy bay mà không cần mang theo giấy tờ tùy thân...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đề xuất ba nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai trong 2025

Kinh tế số

2

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Đầu tư

3

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

Đầu tư

4

Triển khai giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Tiêu điểm

5

Đẩy nhanh thủ tục bay tự động với công nghệ sinh trắc học

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: