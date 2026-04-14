Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt chưa tiếp nhận hồ sơ, nhận đặt cọc mua nhà

Thiên Di

14/04/2026, 10:31

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (TP. Hồ Chí Minh) khẳng định chưa tiếp nhận hồ sơ, không nhận đặt cọc, không ủy quyền bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào môi giới, rao bán căn hộ tại dự án...

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) - Ảnh: CDT
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) - Ảnh: CDT

Công ty cổ phần Đức Mạnh - Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh, vừa ra văn bản nghiêm cấm tất cả nhân viên công ty, ban quản lý dự án này không được hướng dẫn nhận môi giới, hứa hẹn hay nhận đặt cọc mua căn hộ.

Theo chủ đầu tư, việc mở bán các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt phải tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi dự án chính thức mở bán, thông tin sẽ được đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và website của chủ đầu tư.

Văn bản nêu rõ cho đến thời điểm hiện nay, công ty chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ đăng ký mua căn hộ, không trực tiếp hứa hẹn hay nhận đặt cọc của tổ chức, cá nhân nào. Công ty cũng không có ủy thác, hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, sàn bất động sản hay bất kỳ cá nhân nào đứng ra rao bán, môi giới, nhận đặt cọc bán căn hộ.

Do đó, Công ty Đức Mạnh thông báo đến tất cả nhân viên công ty, ban quản lý dự án về việc nghiêm cấm hướng dẫn nhận môi giới, hứa hẹn hay nhận đặt cọc mua căn hộ tại dự án trên. Nếu phát hiện vi phạm, cá nhân đó sẽ bị cho nghỉ việc và tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân nhờ vị trí hiếm hoi tại khu vực trung tâm Thành phố. Dự án tọa lạc tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, khu vực đã phát triển ổn định với nhiều khu căn hộ hiện hữu.

Hệ thống tiện ích nội khu bao gồm khu vui chơi, hồ bơi, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục hạ tầng đồng bộ.

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 25 tầng, một tầng hầm liên thông, cung cấp tổng cộng 1.025 căn hộ, trong đó có 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn tất, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay. 

Công ty cổ phần Đức Mạnh cho biết giá bán căn hộ tại dự án do chủ đầu tư xây dựng và được đơn vị tư vấn có đủ năng lực thẩm tra. Trước khi điều chỉnh hệ số theo vị trí, giá bán dự kiến khoảng 21,7 triệu đồng/m2.

Trước đó, tại hội nghị họp mặt đầu năm do Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) tổ chức chiều 19/3, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết nguồn cung dự án này đưa ra thị trường không nhiều. Khoảng 50% số căn hộ của dự án được dành cho lực lượng vũ trang do quỹ đất có nguồn gốc đặc thù. Trong phần còn lại, khoảng 70% tiếp tục ưu tiên cho các nhóm đối tượng chính sách như người bị thu hồi đất... Như vậy, số căn hộ thực sự dành cho người mua thuộc diện thông thường chỉ còn hơn 100 căn. Nhờ lợi thế về vị trí và giá bán, tính đến cuối tháng 3, dự án đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ đăng ký quan tâm.

Theo HoREA, lũy kế đến nay, Thành phố có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công với khoảng 9.700 căn hộ.

Đọc thêm

Khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa và Khu nhà ở xã hội Núi Thành tại xã Núi Thành vừa được chấp thuận đầu tư, với tổng diện tích hơn 40.997m2, tổng vốn 1.569,2 tỷ đồng, kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn…

Tiến độ các dự án trường nội trú ở Quảng Trị đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thiếu nhân công, hạ tầng phục vụ thi công chưa đảm bảo và thời tiết bất lợi, buộc các đơn vị liên quan phải khẩn trương có giải pháp khắc phục...

Dự án của POSCO có quy mô 37 ha với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 400 triệu USD, dự kiến khởi công vào nửa cuối năm 2026 và sản xuất từ năm 2028…

Từ ngày 5/5/2026 đến hết ngày 5/6/2026, hồ sơ đăng ký mua 237 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo, phường Sơn Trà sẽ được tiếp nhận tại tầng 1, tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, số 255-257 Hùng Vương…

Khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích 111,33ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Phú Thọ...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

1

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Dân sinh

2

Dòng chảy dầu toàn cầu thay đổi thế nào khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran?

Thế giới

3

Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

Du lịch

4

Sắp hết thời dùng AI rẻ

Kinh tế số

5

Tập đoàn sản xuất bảng mạch Trung Quốc cán ngưỡng 470 triệu USD doanh thu tại Việt Nam

Kinh tế số

