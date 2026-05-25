Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND công bố danh mục 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn đọng kéo dài…

Trong tổng số 350 dự án, khu đất, có 206 dự án áp dụng theo Điều 3 Nghị quyết 170/2024/QH15; 2 dự án áp dụng theo Điều 4 và Điều 5; 8 dự án áp dụng theo Điều 7. Đáng chú ý, nhóm này có 204 công trình, dự án của Công ty cổ phần Sơn Trà…

Đồng thời, có 11 dự án áp dụng theo Điều 11 và 123 dự án áp dụng theo Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16. Trong nhóm này có các dự án như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại xã Duy Nghĩa và xã Thăng An, do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư; Khu dân cư Quảng Lăng, phường Điện Bàn do Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư; Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, phường Điện Bàn Đông, do Công ty cổ phần Đạt An làm chủ đầu tư…

UBND TP. Đà Nẵng giao các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát các dự án, khu đất có khó khăn, vướng mắc tương tự trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để đề xuất bổ sung danh mục, kịp thời tháo gỡ tồn tại, đưa dự án vào đầu tư xây dựng và khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.

Trước đó, Thành phố đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát các dự án, khu đất chậm triển khai hoặc vướng mắc kéo dài trên địa bàn quản lý; phân loại rõ các khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan khác. Kết quả rà soát phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 7/6/2026.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án trên địa bàn chủ động báo cáo tình hình triển khai, cung cấp hồ sơ pháp lý và các vướng mắc phát sinh để phục vụ công tác tổng hợp, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ, kiến nghị của nhà đầu tư và tổ chức kinh tế trước ngày 31/5/2026. Sau thời hạn này, nếu không có văn bản phản ánh, kiến nghị sẽ được xem như không có khó khăn, vướng mắc cần xem xét tháo gỡ trong đợt rà soát hiện nay.