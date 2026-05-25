Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù
Thanh Xuân
25/05/2026, 15:20
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND công bố danh mục 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn đọng kéo dài…
Trong tổng số 350 dự án, khu đất,
có 206 dự án áp dụng theo Điều 3 Nghị quyết 170/2024/QH15; 2 dự án áp dụng theo
Điều 4 và Điều 5; 8 dự án áp dụng theo Điều 7. Đáng chú ý, nhóm này có 204 công
trình, dự án của Công ty cổ phần Sơn Trà…
Đồng thời, có 11 dự án áp dụng
theo Điều 11 và 123 dự án áp dụng theo Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16. Trong
nhóm này có các dự án như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại xã Duy Nghĩa và xã Thăng
An, do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư; Khu dân cư Quảng Lăng,
phường Điện Bàn do Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư;
Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, phường Điện Bàn Đông, do Công ty cổ phần Đạt
An làm chủ đầu tư…
UBND TP. Đà Nẵng giao các sở, ngành
và địa phương tiếp tục rà soát các dự án, khu đất có khó khăn, vướng mắc tương
tự trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để đề xuất bổ sung danh mục,
kịp thời tháo gỡ tồn tại, đưa dự án vào đầu tư xây dựng và khai thác hiệu quả,
tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.
Trước đó, Thành phố đã yêu cầu
UBND các xã, phường khẩn trương rà soát các dự án, khu đất chậm triển khai hoặc
vướng mắc kéo dài trên địa bàn quản lý; phân loại rõ các khó khăn liên quan đến
đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên
quan khác. Kết quả rà soát phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 7/6/2026.
Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đề nghị
các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án trên địa bàn chủ động báo
cáo tình hình triển khai, cung cấp hồ sơ pháp lý và các vướng mắc phát sinh để
phục vụ công tác tổng hợp, đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ, kiến
nghị của nhà đầu tư và tổ chức kinh tế trước ngày 31/5/2026. Sau thời hạn này,
nếu không có văn bản phản ánh, kiến nghị sẽ được xem như không có khó khăn, vướng
mắc cần xem xét tháo gỡ trong đợt rà soát hiện nay.
Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia
11:03, 21/05/2026
Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026
17:16, 19/05/2026
Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua
Masterise Homes chính thức bàn giao dự án LUMIÈRE Evergreen: Dấu ấn đầu tiên của LUMIÈRE series tại Hà Nội
Giữa tâm điểm đại đô thị Smart City phía Tây Hà Nội, Masterise Homes chính thức tổ chức lễ bàn giao LUMIÈRE Evergreen, đánh dấu cột mốc hiện thực hóa dấu ấn đầu tiên của bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại Hà Nội.
Thị trường bất động sản Nghệ An trước vận hội mới
Sự bứt phá về kinh tế, hạ tầng và dòng vốn FDI đang mở ra một chu kỳ phát triển mới cho Nghệ An, kéo theo sức nóng của thị trường bất động sản. Giữa xu hướng dòng tiền tìm về các tài sản thực, những bất động sản biển sở hữu lâu dài, nằm tại các vùng biển nguyên sơ đang trở thành tài sản chiến lược được săn đón.
Ngành xây dựng trước bài toán phát triển bền vững
Không chỉ dừng lại ở những con số cảnh báo, áp lực giảm phát thải đang buộc ngành xây dựng phải tái định nghĩa toàn bộ tư duy phát triển, từ thiết kế, thi công cho đến lựa chọn vật liệu…
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường nội trú tại các xã biên giới đất liền
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền...
Đề xuất Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở
Thị trường nhà ở của Việt Nam đang “ủ” nhiều căn bệnh mạn tính (giá quá cao, lệch cung cầu, đầu cơ tràn lan, thiếu nguồn vốn dài hạn…), cần phải có phác đồ điều trị hiệu quả và liệu pháp cần thiết là sự can thiệp chiến lược của Nhà nước – vừa làm “bác sĩ” chữa lành méo mó thị trường, vừa làm “kiến trúc sư” xây dựng trật tự mới để thị trường vận hành lành mạnh, phục vụ mục tiêu chung. Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở, với các trụ cột về thể chế và tài chính, sẽ là bản thiết kế cho trật tự mới đó.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: