Dự báo giá phân bón đảo chiều giảm trong năm 2026

Giá urê trong nước có dư địa tăng 12-15% so với cùng kỳ trong 2025, trước khi được dự báo sẽ giảm khoảng 8-10% trong 2026.

Giá urê thế giới có dấu hiệu đạt đỉnh và hạ nhiệt vào giữa tháng 8, khi có thông tin Trung Quốc nâng hạn ngạch xuất khẩu dự kiến năm 2025 lên khoảng 4,2 triệu tấn. Tương tự, giá DAP mất đà tăng khi Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu trước khi hết hạn cấp phép (15/10).

Tại Việt Nam, giá phân bón thường biến động cùng chiều với giá thế giới, dù có thể có độ trễ do yếu tố mùa vụ hoặc sự điều tiết đặc biệt của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia (tùy từng thời điểm).

Trong cập nhật triển vọng ngành phân bón mới đây, Chứng khoán VnDirect dự báo giá urê sẽ tiếp tục giảm trong các tháng còn lại của 2025, trong khi đó giá DAP dự kiến ổn định hơn.

Đối với urê: Giá bán trong nước tăng trong 2025 trước khi hạ nhiệt vào 2026. Thông thường, giá urê thế giới tăng sẽ hỗ trợ giá bán trong nước tăng. Với triển vọng giá urê thế giới năm 2025, VnDirect dự báo giá urê trong nước có dư địa tăng 12-15% so với cùng kỳ trong 2025, trước khi giảm khoảng 8-10% trong 2026.

Đối với DAP: Sau khi tăng mạnh trong 2025, giá bán DAP trong nước kỳ vọng giảm ở mức vừa phải trong 2026. Trong 8 tháng năm 2025, giá bán DAP trong nước (DAP Đình Vũ, khu vực miền Tây) tăng 13% kể từ đầu năm lên 17.100đ/kg, trong khi các thương hiệu nhập khẩu như DAP Hồng Hà tăng khoảng 20% kể từ đầu năm lên 25,000đ/kg.

Dự báo giá DAP trong nước sẽ tăng 13-15% so với cùng kỳ trong 2025. Năm 2026, dự báo giá bán DAP trong nước sẽ tiếp tục giảm dần nhưng vẫn cao hơn mức trung bình năm 2023.

Xuất khẩu dẫn dắt tăng trưởng tiêu thụ phân bón trong nước năm 2025. Tận dụng khoảng trống nguồn cung tạm thời từ Trung Quốc và mặt bằng giá cao, các nhà sản xuất phân bón Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu trong 8 tháng năm 2025 tăng 29,8% so với cùng kỳ về sản lượng.

VnDirect kỳ vọng xuất khẩu phân bón cả năm 2025 sẽ tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu nội địa ổn định. Tuy nhiên, các thị trường mới như Ấn Độ có thể chưa thực sự bền vững, trong khi nguồn cung thế giới hồi phục dần từ 2026 có thể làm giảm sản lượng xuất khẩu từ mức cao năm 2025.

Dù vậy, trong bối cảnh nhu cầu nội địa dần bão hòa, xuất khẩu vẫn là động lực giúp ổn định và tăng trưởng sản lượng tiêu thụ trong trung và dài hạn. Các thị trường xuất khẩu tiềm năng như Campuchia, Úc, New Zealand.

Do giá phân bón nội địa có tương quan với giá thế giới, lợi nhuận của các nhà sản xuất phân bón trong nước tăng mạnh trong nửa đầu 2025 nhờ giá bán tăng giúp mở rộng biên lợi nhuận gộp và sản lượng tiêu thụ tăng.

Dù giá urê đang có xu hướng đảo ngược, VnDirect cho rằng các nhà sản xuất urê (từ khí) vẫn có thể mở rộng biên lợi nhuận gộp trong 2025 nhờ giá bán bình quân tăng so với cùng kỳ cùng với chi phí khí đầu vào thấp hơn.

Các nhà sản xuất DAP cũng có khả năng được mở rộng biên lợi nhuận gộp khi giá bán cao hơn bù đắp cho chi phí đầu vào tăng nhẹ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất phân bón có thể chịu áp lực từ 2026 khi giá phân bón giảm.

Mặc dù giá phân bón có thể giảm dần trong các tháng còn lại của 2025, VnDirect kỳ vọng lợi nhuận cả năm của các nhà sản xuất phân bón trong nước vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt với các nhà sản xuất urê và DAP, nhờ giá bán cao trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt và chi phí khí đầu vào thấp hơn.

Bên cạnh đó, Luật thuế Gía trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7/2025 dự kiến sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, khuyến khích đầu tư và mở rộng công suất, đặc biệt với các sản phẩm chất lượng cao như DAP, MAP và NPK.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận 2025 đã phần lớn phản ánh vào giá cổ phiếu của các doanh nghiệp urê (DPM, DCM). Trong khi đó, mặc dù giá cổ phiếu DDV đã tăng mạnh 60% kể từ đầu năm, dư địa tăng giá vẫn còn nhờ giá DAP dự kiến duy trì ổn định hơn so với các loại phân bón khác (urê) trong các tháng còn lại của năm, qua đó hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp.

Đồng thời mặt bằng giá cao và sự ổn định trong ngắn hạn của DAP cũng hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường đối với cổ phiếu các nhà sản xuất DAP từ nay đến cuối năm. Nhìn chung, đánh giá cao DDV nhờ tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận gộp, triển vọng tăng trưởng sản lượng và định giá vẫn hấp dẫn trong 2025.

Tuy vậy, với khả năng giá phân bón đảo chiều trong 2026, lợi nhuận của các nhà sản xuất phân bón trong nước dự kiến sẽ giảm, nhưng mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau giữa các doanh nghiệp và đóng góp từ các mảng kinh doanh khác.