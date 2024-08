Dự báo tăng trưởng xuất khẩu cuối năm chững lại do nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ suy giảm

Hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 7/2024. Theo số liệu ước tính của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2024 đạt 36,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 33,9 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 25,0% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại thu hẹp từ mức 3,2 tỷ USD trong tháng trước còn 2,4 tỷ USD trong tháng 7/2024 do nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu.

Nhập khẩu tăng tốc mạnh ở khối FDI. Trong tháng 7/2024, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của khối FDI đạt lần lượt 26,2 tỷ USD và 22,0 tỷ USD, tăng lần lượt 18,1% và 32,6% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng nhập khẩu của khối FDI là cao kỷ lục từ tháng 6/2021 đến nay.

Trái lại, ở khối trong nước, mặc dù xuất khẩu tiếp tục tăng tốc, tuy nhiên tăng trưởng nhập khẩu chững lại. Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của khối trong nước đạt lần lượt 10,0 tỷ USD và 11,8 tỷ USD trong tháng 7/2024, tăng lần lượt 25,8% và 13,0% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 7 tháng năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 440,5 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng trưởng 16,0% và 18,5%. Thặng dư thương mại luỹ kế 7 tháng năm 2024 là 14,5 tỷ USD, thấp hơn khoảng 2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Xét theo thị trường xuất khẩu, tăng trưởng ở thị trường Hoa Kỳ tiếp tục cải thiện từ mức 24 % lên 25 % trong tháng 7/2024. Tương tự, xuất khẩu sang thị trường EU và ASEAN cũng tăng tốc, lần lượt tăng 15,7% và 12,7% trong 7T2024. Trái lại, tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc là khá yếu, chỉ tăng 5% so với cùng kỳ trong 7T2024, thấp hơn mức tăng 5,3% của nửa đầu năm.

Báo cáo chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu (GSCPI) và chỉ số biến động chuỗi cung ứng toàn cầu (GEP GSCVI) trong tháng 7/2024 cho thấy một số điểm đáng chú ý, theo phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Chỉ số GSCPI tăng lên -0,09 trong tháng 7, cao hơn mức -0,33 trong tháng 6/2024. Chỉ số GSCPI cho thấy áp lực chuỗi cung ứng đang tăng. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể dữ liệu bình quân của chỉ số này trong giai đoạn trước Covid-19.

Trái lại, chỉ số biến động chuỗi cung ứng (GEP GSCVI) giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Trong đó, nhu cầu giảm mạnh là nguyên nhân chính, trong khi đó, hoạt động tích trữ hàng tồn kho do quan ngại vấn đề giá cả và nguồn cung không còn là vấn đề như đã được ghi nhận trong hai tháng trước.

Trong đó, hoạt động sản xuất của khu vực EU suy giảm mạnh nhất, trong khi nhu cầu có dấu hiệu suy giảm ở khu vực Bắc Mỹ (gồm Mỹ, Mexico, Canada). Riêng tại châu Á, chỉ số GEP GSCVI vẫn duy trì được mức dương nhẹ 0,07 trong tháng 7, thấp hơn mức 0,35 trong tháng 6.

Tuy nhiên, nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất là thấp nhất từ đầu năm đến nay. Diễn biến này cho thấy hoạt động thương mại và sản xuất Việt Nam có vẻ như nằm ngoài triển vọng chung của toàn cầu, tuy nhiên, sự khác biệt này sẽ khó duy trì được lâu.

Trong một diễn biến khác, các nhà bán lẻ Mỹ đang thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu trong các tháng mùa hè, trước quan ngại về nguy cơ xảy ra đình công của công nhân tại các cảng từ Houston đến Boston vào tháng 10, cùng với đó là lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng do các cuộc tấn công tại Biển Đỏ trước mùa mua sắm cuối năm.

Trong tháng 6/2024, nhập khẩu container tại Mỹ đã tăng 18% so với cùng kỳ và dự báo tiếp tục tăng lần lượt là 23% và 19% trong tháng 7 và tháng 8, theo Liên đoàn các nhà bán lẻ quốc gia (National Retail Federation). Tuy nhiên, triển vọng nhập khẩu của các nhà bán lẻ trong các tháng còn lại của năm 2024 không được khả quan với mức tăng trưởng nhập khẩu container chỉ dao động từ 1%-6%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 15,4% trong 6T đầu năm.

Theo dữ liệu mới nhất, tỷ lệ tồn kho trên doanh số bán hàng của các nhà bán lẻ Mỹ đã tăng lên mức 1,31 tại tháng 5/2024, mức cao nhất kể từ tháng 5/2020 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân của giai đoạn trước Covid-19. Điều này hàm ý rằng xu hướng tích trữ hàng tồn kho của các nhà bán lẻ tại Mỹ có thể vẫn tiếp diễn.

"Điều này cũng phù hợp với nhu cầu nhập hàng của các nhà bán lẻ Mỹ ở trên và xu hướng xuất khẩu tích cực của Việt Nam sang Mỹ trong các tháng gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tăng trưởng xuất khẩu trong quý cuối năm sẽ chững lại khi nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ đang có dấu hiệu suy giảm", VDSC bình luận.