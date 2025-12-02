Mức lương mới của giáo viên từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo năm 2025 chính thức có hiệu lực thi hành, giáo viên được áp dụng đồng thời cả hai bảng lương. Trong đó, lương giáo viên ở cơ sở giáo dục công lập được xếp theo hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, còn ở khu vực ngoài công lập thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng...

Luật Nhà giáo năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã quy định về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo. Trong đó, tại Điều 23 đã nêu rõ, tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập được quy định như sau: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.

Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật, và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.

Như vậy, giáo viên được áp dụng đồng thời cả 2 bảng lương như sau: Lương giáo viên ở cơ sở giáo dục công lập được xếp theo hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp (bảng lương này được xếp theo mức lương cơ sở, hiện là 2,34 triệu đồng).

Lương giáo viên trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động (bảng lương này được xếp theo mức lương tối thiểu vùng).

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP, lương tối thiểu tại vùng I sẽ tăng lên 5.310.000 đồng/tháng; Vùng II tăng lên 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III tăng lên 4.140.000 đồng/tháng; Vùng IV tăng lên 3.700.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, mức thấp nhất để làm cơ sở tính lương cho giáo viên ngoài công lập là 3.700.000 đồng (vùng IV).