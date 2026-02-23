Đà Nẵng: Điểm đến hấp dẫn trong mùa tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026
Ngô Anh Văn
23/02/2026, 08:24
Trong thời gian từ ngày 14 đến 22/02, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32% so với năm 2025…
Đà Nẵng, thành phố
biển xinh đẹp, đã chứng kiến một mùa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026
đầy ấn tượng với lượng khách du lịch tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Sự
gia tăng này không chỉ là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc
phát triển du lịch mà còn là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng
trên bản đồ du lịch quốc tế. Với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc và
các chương trình kích cầu du lịch, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến lý tưởng cho
du khách trong và ngoài nước trong dịp Tết cổ truyền.
Trong
khoảng thời gian từ ngày 14/02/2026 đến 22/02/2026, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,1
triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách
quốc tế đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32% so với năm 2025. Điều này cho thấy
sự hấp dẫn của Đà Nẵng đối với du khách quốc tế, nhờ vào các hoạt động văn hóa
đa dạng và thời tiết thuận lợi. Tổng thu từ du lịch ước tính đạt hơn 3.960 tỷ
đồng, tăng 34% so với năm trước, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du
lịch địa phương.
Tại cửa ngõ hàng không quốc tế, không khí Tết Việt lan
tỏa rộn ràng với tiếng trống hội, màn múa lân sôi động và sắc đỏ may mắn của những
phong bao lì xì đầu năm. Chuyến bay FD634 từ Băng Cốc (Thái Lan) đưa hơn 200 du
khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố trong những ngày đầu xuân.
Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên
đán Bính Ngọ (từ 14/02 đến 22/02/2026), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt
hơn 1.500 chuyến, tăng khoảng 36% so với Tết Ất Tỵ 2025, với trung bình 173
chuyến/ngày.
Trong đó, các chuyến bay nội địa ước đạt 829 chuyến, dự kiến phục vụ khoảng
125.000 lượt khách. Các chuyến bay quốc tế ước đạt 732 chuyến, dự kiến đón
khoảng 130.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ. Những con số tích cực này
cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của du lịch thành phố, đặc biệt ở
phân khúc khách quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động xúc tiến và
mở rộng thị trường trong năm 2026.
Một
trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự gia tăng lượng khách du lịch là
chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch phong phú được tổ chức xuyên suốt trước, trong
và sau Tết. Các sự kiện nổi bật như chương trình nghệ thuật chào đón Tết Nguyên
Đán tại Nhà hát Trưng Vương, cuộc thi tài năng nghệ thuật, và hội thi “Cây Nêu
ngày Tết” tại Hội An đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.
Bên cạnh đó, các
hoạt động truyền thống như trải nghiệm không gian Chợ Tết xưa, đoàn rước Sắc
bùa chúc xuân, và các trò chơi dân gian cũng góp phần tạo nên không khí Tết đậm
đà bản sắc văn hóa Việt. Đặc biệt, các chương trình đón giao thừa và bắn pháo
hoa tại nhiều địa điểm trên toàn thành phố đã tạo nên một không khí lễ hội sôi
động, thu hút hàng ngàn du khách tham gia. Các khu du lịch nổi tiếng như Sun
World Ba Na Hills, Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, và VinWonders Nam
Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc, mang đến cho du khách những trải
nghiệm khó quên.
Sự gia tăng lượng
khách du lịch cũng đặt ra thách thức lớn về công tác đảm bảo an toàn, an ninh
trật tự và vệ sinh môi trường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho du khách, từ việc
giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi biển đến việc triển khai các
biện pháp cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà.
Đà Nẵng đã có một mùa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 thành công rực rỡ,
không chỉ về mặt số lượng du khách mà còn về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm
du lịch. Sự gia tăng ấn tượng của lượng khách quốc tế là minh chứng cho sức hút
của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ
trong việc phát triển du lịch bền vững, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến
lý tưởng cho du khách trong những năm tới.
