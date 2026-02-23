Đà Nẵng: Điểm đến hấp dẫn trong mùa tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026

Trong thời gian từ ngày 14 đến 22/02, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32% so với năm 2025…

Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp, đã chứng kiến một mùa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 đầy ấn tượng với lượng khách du lịch tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Sự gia tăng này không chỉ là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc phát triển du lịch mà còn là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế. Với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc và các chương trình kích cầu du lịch, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước trong dịp Tết cổ truyền.

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/02/2026 đến 22/02/2026, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32% so với năm 2025. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng đối với du khách quốc tế, nhờ vào các hoạt động văn hóa đa dạng và thời tiết thuận lợi. Tổng thu từ du lịch ước tính đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến "Xông đất" sân bay Đà Nẵng.

Tại cửa ngõ hàng không quốc tế, không khí Tết Việt lan tỏa rộn ràng với tiếng trống hội, màn múa lân sôi động và sắc đỏ may mắn của những phong bao lì xì đầu năm. Chuyến bay FD634 từ Băng Cốc (Thái Lan) đưa hơn 200 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố trong những ngày đầu xuân.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 14/02 đến 22/02/2026), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500 chuyến, tăng khoảng 36% so với Tết Ất Tỵ 2025, với trung bình 173 chuyến/ngày.

Trong đó, các chuyến bay nội địa ước đạt 829 chuyến, dự kiến phục vụ khoảng 125.000 lượt khách. Các chuyến bay quốc tế ước đạt 732 chuyến, dự kiến đón khoảng 130.000 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ. Những con số tích cực này cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của du lịch thành phố, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động xúc tiến và mở rộng thị trường trong năm 2026.

Cảnh du Xuân Bính Ngọ trên đường hoa xuân Bạch Đằng. Ảnh Ngô Anh Văn

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự gia tăng lượng khách du lịch là chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch phong phú được tổ chức xuyên suốt trước, trong và sau Tết. Các sự kiện nổi bật như chương trình nghệ thuật chào đón Tết Nguyên Đán tại Nhà hát Trưng Vương, cuộc thi tài năng nghệ thuật, và hội thi “Cây Nêu ngày Tết” tại Hội An đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thống như trải nghiệm không gian Chợ Tết xưa, đoàn rước Sắc bùa chúc xuân, và các trò chơi dân gian cũng góp phần tạo nên không khí Tết đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Đặc biệt, các chương trình đón giao thừa và bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm trên toàn thành phố đã tạo nên một không khí lễ hội sôi động, thu hút hàng ngàn du khách tham gia. Các khu du lịch nổi tiếng như Sun World Ba Na Hills, Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, và VinWonders Nam Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Sự gia tăng lượng khách du lịch cũng đặt ra thách thức lớn về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho du khách, từ việc giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi biển đến việc triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng đã có một mùa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 thành công rực rỡ, không chỉ về mặt số lượng du khách mà còn về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch. Sự gia tăng ấn tượng của lượng khách quốc tế là minh chứng cho sức hút của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc phát triển du lịch bền vững, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho du khách trong những năm tới.