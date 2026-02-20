Thứ Bảy, 21/02/2026

Trang chủ Du lịch

Ninh Bình hút khách Ấn Độ, châu Âu trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ

Nguyễn Thuấn

20/02/2026, 22:11

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,36 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.040 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và châu Âu tăng mạnh, góp phần khẳng định sức hút của vùng đất di sản trên bản đồ du lịch quốc tế.

Du khách Ấn Độ tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. (Ảnh: Báo Ninh Bình)
Du khách Ấn Độ tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, từ ngày 14/2 đến 19/2/2026, toàn tỉnh đón 1.362.408 lượt khách, trong đó có 1.133.148 lượt khách nội địa và 229.260 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 2.040 tỷ đồng.

Ghi nhận tại các điểm đến trọng điểm như Quần thể danh thắng Tràng An, Phố cổ Hoa Lư và Khu du lịch sinh thái Thung Nham cho thấy không khí tham quan luôn sôi động từ sáng sớm đến chiều muộn. Dòng người đổ về các bến thuyền, khu check-in, không gian lễ hội tạo nên bức tranh du xuân rộn ràng.

Du khách thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng của vùng đất cố đô.
Du khách thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng của vùng đất cố đô.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên đặc sắc với các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo sức hút lớn đối với du khách thập phương. Bên cạnh nhu cầu dâng hương cầu an đầu năm, nhiều du khách lựa chọn khám phá hệ thống hang động, trải nghiệm sinh thái và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại các khu, điểm du lịch.

Hoạt động biểu diễn văn hóa truyền thống phục vụ khách tham quan
Hoạt động biểu diễn văn hóa truyền thống phục vụ khách tham quan

Đáng chú ý, ngoài dòng khách nội địa truyền thống, lượng khách quốc tế đến từ thị trường Ấn Độ và châu Âu tăng trưởng rõ rệt. Sự gia tăng này không chỉ đóng góp tích cực vào nguồn thu mà còn tạo nên diện mạo đa văn hóa, đa sắc màu cho du lịch vùng cố đô.

Các điểm check-in thu hút đông đảo giới trẻ dịp đầu xuân
Các điểm check-in thu hút đông đảo giới trẻ dịp đầu xuân

Tại Chùa Bái Đính, một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của cả nước, lượng du khách đổ về đông nhưng trật tự, an toàn được đảm bảo. Du khách được hướng dẫn tận tình, phân luồng khoa học, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những ngày đầu năm mới.

Cảnh quan thiên nhiên và yếu tố tâm linh hòa quyện tạo sức hút riêng cho du lịch Ninh Bình
Cảnh quan thiên nhiên và yếu tố tâm linh hòa quyện tạo sức hút riêng cho du lịch Ninh Bình

Các khu vực mới đi vào hoạt động như Thung Ui cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cảnh sắc nguyên sơ, không gian yên bình kết hợp yếu tố tâm linh đặc trưng. Nhiều bạn trẻ lựa chọn đến đây để trải nghiệm, lưu giữ hình ảnh và tìm hiểu thêm về giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất cố đô.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ cùng với công tác tổ chức, điều hành linh hoạt đã giúp địa phương đón đầu hiệu quả làn sóng du khách tăng cao dịp đầu xuân. Lực lượng chức năng được tăng cường nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cam kết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Video: Khu du lịch Thung Ui tấp nập du khách dịp đầu năm Bính Ngọ

Với kết quả đạt được trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam, từng bước nâng cao hình ảnh vùng đất di sản trong mắt du khách trong và ngoài nước.

