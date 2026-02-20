Ninh Bình hút khách Ấn Độ, châu Âu trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ
Nguyễn Thuấn
20/02/2026, 22:11
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,36 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.040 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và châu Âu tăng mạnh, góp phần khẳng định sức hút của vùng đất di sản trên bản đồ du lịch quốc tế.
Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình,
từ ngày 14/2 đến 19/2/2026, toàn tỉnh đón 1.362.408 lượt khách, trong đó có
1.133.148 lượt khách nội địa và 229.260 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ
hoạt động du lịch ước đạt khoảng 2.040 tỷ đồng.
Ghi nhận tại các điểm đến trọng điểm
như Quần thể danh thắng Tràng An, Phố cổ Hoa Lư và Khu du lịch sinh thái Thung
Nham cho thấy không khí tham quan luôn sôi động từ sáng sớm đến chiều muộn.
Dòng người đổ về các bến thuyền, khu check-in, không gian lễ hội tạo nên bức
tranh du xuân rộn ràng.
Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên
nhiên đặc sắc với các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo sức hút lớn đối với
du khách thập phương. Bên cạnh nhu cầu dâng hương cầu an đầu năm, nhiều du
khách lựa chọn khám phá hệ thống hang động, trải nghiệm sinh thái và tham gia
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại các khu, điểm du lịch.
Đáng chú ý, ngoài dòng khách nội địa
truyền thống, lượng khách quốc tế đến từ thị trường Ấn Độ và châu Âu tăng trưởng
rõ rệt. Sự gia tăng này không chỉ đóng góp tích cực vào nguồn thu mà còn tạo
nên diện mạo đa văn hóa, đa sắc màu cho du lịch vùng cố đô.
Tại Chùa Bái Đính, một trong những điểm
đến tâm linh nổi tiếng của cả nước, lượng du khách đổ về đông nhưng trật tự, an
toàn được đảm bảo. Du khách được hướng dẫn tận tình, phân luồng khoa học, góp
phần tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những ngày đầu năm mới.
Các khu vực mới đi vào hoạt động như
Thung Ui cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cảnh sắc nguyên sơ, không
gian yên bình kết hợp yếu tố tâm linh đặc trưng. Nhiều bạn trẻ lựa chọn đến đây
để trải nghiệm, lưu giữ hình ảnh và tìm hiểu thêm về giá trị văn hóa, lịch sử của
vùng đất cố đô.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch
Ninh Bình cho biết, sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ cùng với công tác tổ
chức, điều hành linh hoạt đã giúp địa phương đón đầu hiệu quả làn sóng du khách
tăng cao dịp đầu xuân. Lực lượng chức năng được tăng cường nhằm bảo đảm an ninh
trật tự, an toàn giao thông, cam kết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép
giá, tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện.
Với kết quả đạt được trong những ngày đầu
năm Bính Ngọ 2026, Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của
du lịch Việt Nam, từng bước nâng cao hình ảnh vùng đất di sản trong mắt du
khách trong và ngoài nước.
Quảng Ninh đón 5 du thuyền quốc tế dịp Tết Bính Ngọ 2026
18:23, 17/02/2026
Lịch hoạt động các điểm tham quan Ninh Bình trong dịp tết Nguyên đán 2026
Biển Vũng Tàu thu hút đông khách du xuân dịp Tết Nguyên đán
Những ngày đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du khách đổ về các điểm du lịch biển tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, riêng phường Vũng Tàu đón gần 39.000 lượt khách trong ngày mùng 3 Tết...
Sức sống mới ở những ngôi làng bên kia Phá Tam Giang
Từ một vùng cát trắng mênh mông hoang vu, vùng Phá Tam Giang (Huế) hôm nay đã thay đổi rõ rệt. Phố xá mọc lên dọc đường lớn, giao thương buôn bán thuận tiện, người dân bắt đầu phát triển kinh tế từ nuôi trồng thủy sản, kết hợp du lịch cộng đồng và trải nghiệm đầm phá.
Để du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế
Du lịch Việt Nam năm 2025 lập nhiều kỷ lục ấn tượng về lượng khách cũng như tổng thu, tạo nền tảng vững chắc để trong năm 2026 sẽ tiếp tục là động lực quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước.
Quảng Ninh đón 5 du thuyền quốc tế dịp Tết Bính Ngọ 2026
Sau khi đón 2 du thuyền chở gần 2.400 du khách quốc tế vào ngày mùng 1 Tết, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón 3 du thuyền quốc tế vào các ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 8 Tết Bính Ngọ 2026.
Giữ hồn tranh làng Sình giữa nhịp sống hiện đại
Không rực rỡ sắc màu, không cầu kỳ hình thức, mà âm thầm hiện diện như một phần quen thuộc của nếp sinh hoạt tâm linh. Từ những bãi bồi ven Sông Hương, một dòng tranh mộc mạc đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cả một vùng đất...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: