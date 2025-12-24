Tưng bừng chuỗi sự kiện du lịch – văn hóa chào năm mới 2026

Tết Dương lịch 2026, nhiều tỉnh thành bắn pháo hoa 15 phút từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026. Từ Lạng Sơn, Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa… đều dự kiến tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật “countdown” đặc sắc…

Chỉ còn vài ngày nữa, năm 2025 sẽ khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Du lịch Việt Nam. Không chỉ ghi nhận sự phục hồi hoàn toàn sau đại dịch, du lịch còn đạt được những kỷ lục mới về lượng khách, doanh thu và vị thế quốc tế. Để hướng đến một năm mới với nhiều bước tiến mới, các địa phương đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị nhiều chương trình hấp dẫn.

Ghi nhận trên một số nền tảng du lịch, các khách sạn ở những điểm đến như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Đà Lạt (Lâm Đồng), TP. Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang (Khánh Hòa)… vào thời điểm cận kề Tết Dương lịch có xu hướng tăng mạnh. Nhiều khu lưu trú vị trí đẹp, giá cả tốt đã hết phòng. Điều này cho thấy sức hút lớn của du lịch trong dịp lễ ngắn ngày này.

TP. HỒ CHÍ MINH

Chào đón Tết Dương lịch 2026, nhiều khu du lịch, điểm vui chơi tại TP.HCM đồng loạt tung ra loạt chương trình giải trí, văn hóa, ưu đãi hấp dẫn, tạo không khí sôi động cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đại diện Khu du lịch Suối Tiên cho biết sẽ tổ chức chuỗi hoạt động vui chơi, văn hóa, ẩm thực đặc sắc với điểm nhấn là chương trình “Sống chất Việt - Chill Tết mới” trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Khu du lịch Suối Tiên cho biết sẽ tổ chức chuỗi hoạt động vui chơi, văn hóa, ẩm thực đặc sắc.

Tiếp đó, dự kiến ngày 3/1, Suối Tiên sẽ tổ chức đồng diễn 1.500 ông đồ vẽ thư pháp, cho chữ miễn phí du khách đến tham quan, vui chơi tại đây. Dịp này, Suối Tiên áp dụng giá vé ưu đãi Biển Tiên Đồng chỉ 120.000 đồng/người lớn. Ngoài ra, từ ngày 19/12/2025 đến 4/1/2026, khách mua vé Cổng Kỳ Quan - tắm Biển Tiên Đồng qua website chính thức được giảm 20% giá vé.

Tương tự, từ ngày 30/12/2025 đến 4/1/2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức Tuần lễ văn hóa quốc tế mừng năm mới 2026 với hơn 80 gian hàng ẩm thực, văn hóa - nghệ thuật. Đặc biệt, đơn vị miễn vé cổng từ 17h đến 21h hằng ngày. Trong khuôn khổ sự kiện, du khách có thể tham gia các workshop thủ công, trải nghiệm hoạt động nặn tò he, viết thư pháp, làm đầu lân, vẽ henna, thưởng trà cung đình Huế... Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị đầy đủ phương án an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm và niêm yết giá công khai tại các gian hàng.

Cũng trong dịp đầu năm 2026, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tiếp tục tổ chức tour tham quan ban đêm chủ đề “Trăng chiến khu”. Chương trình tái hiện sinh động đời sống, sinh hoạt của người dân và chiến sĩ vùng giải phóng Củ Chi dưới ánh trăng, thông qua âm thanh, ánh sáng và các hoạt cảnh lịch sử đặc trưng.

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tiếp tục tổ chức tour tham quan ban đêm chủ đề “Trăng chiến khu”.

Tour diễn ra vào ngày 1/1/2026, từ 18h – 20h40, giá vé 399.000 đồng/người. Địa đạo Củ Chi cũng đưa vào khai thác dịch vụ homestay, nhà nghỉ, lều trại và nhà hàng phục vụ du khách có nhu cầu lưu trú, ăn uống ban đêm, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi cho các đoàn khách đông.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2026 tại 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp, kéo dài 15 phút từ 0h ngày 1/1/2026, kinh phí xã hội hóa. Trong đó, Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức đêm nhạc countdown “Energy Era 2026” kết hợp pháo hoa, laser show và nhạc nước, bắt đầu từ 19h ngày 31/12/2025, giá vé 70.000 đồng/khách.

HÀ NỘI

Mở đầu chuỗi hoạt động chào năm mới 2026, tối 24/12/2025, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Lễ ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa. Không gian Chiếu sáng này được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026, phục vụ miễn phí Nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

Ánh sáng được sử dụng như một phương tiện nghệ thuật đương đại, góp phần làm nổi bật cảnh quan Hồ Gươm và Tháp Rùa trong không khí lễ hội.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, tối 26/12/2025, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Không gian triển lãm số “Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản” chính thức mở cửa phục vụ công chúng. Các giải pháp trình chiếu, ánh sáng, tương tác và công nghệ đa phương tiện được ứng dụng nhằm tái hiện những câu chuyện về lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa của Thủ đô.

Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa. Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026), diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Nhân dịp này, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến vừa vui tươi, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật và môi trường sống.

Từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn.

Tại đây, du khách có cơ hội theo dõi voi “chào năm mới”, hổ và sư tử tìm mồi theo số 2026, gấu tương tác với các hộp quà làm giàu môi trường, vượn cáo khám phá “lì xì”, hay vẹt lựa chọn “quẻ may mắn đầu năm”. Trong quá trình trải nghiệm, nhân viên Giáo dục bảo tồn sẽ lồng ghép giới thiệu về tập tính, chế độ ăn và vai trò của môi trường sống đối với từng loài, giúp du khách hiểu rõ hơn về công tác chăm sóc, bảo tồn động vật tại vườn thú.

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào 2026, “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer tới từ 11 địa phương.

Chợ phiên sẽ tái hiện các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống… với khoảng 40 gian hàng bao gồm: 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; 4 gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống; 5 gian hàng nước phục vụ nhu cầu của du khách tham quan, trải nghiệm. Cũng trong không gian chợ còn có các hoạt động giới thiệu, trình diễn nghề thủ công như: nghề dệt thổ cẩm, thêu tay; nghề đan lát mây tre, làm xôi ngũ sắc...

“Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu với nhiều chương trình dân ca dân vũ chủ đề “Sắc màu chợ phiên chào năm mới” sẽ mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền. Lễ hội cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La cũng sẽ tái hiện các nghi lễ và hoạt động cộng đồng đặc sắc.