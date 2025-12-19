Du lịch Đà Nẵng tăng cường hợp tác chiến lược với ngành hàng không

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Ngô Anh Văn
19/12/2025, 08:56
Tối ngày 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình Gặp gỡ “Hàng không đồng hành Du lịch Đà Nẵng 2025”...
Tham dự Chương trình có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng.
Tại sự kiện, các đơn vị ngành hàng không và du lịch Đà Nẵng đã đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 với mục tiêu tăng cường phối hợp trong xúc tiến mở mới và duy trì mạng lưới đường bay, quảng bá điểm đến, chia sẻ thông tin thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách.
Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết hiện thành phố Đà Nẵng có 26 đường bay trong nước và quốc tế. Trong đó, dường bay nội địa hiện có 8 đường bay kết nối với nhiều địa phương trên cả nước, tần suất trung bình nội địa ước trong năm 2025 là 76 chuyến/ngày; Đường bay quốc tế có 18 đường bay kết nối với nhiều nước trên thế giới; tần suất trung bình chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng ước trong năm 2025 là 56 chuyến/ngày.
Trong năm 2025, nhiều hãng hàng không đã tham gia khai thác đường bay mới đến Đà Nẵng như Myanmar Airways, Philippines Airlines, Emirates, Scoot Airlines, Parata Air…
Tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với thành phố sau khi chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, mở ra nhiều dư địa phát triển.
Ngành du lịch Thành phố tiếp tục tăng trưởng đáng khích lệ. Trong 11 tháng đầu năm 2025, thành phố đón khoảng 16,5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó đáng chú ý là khách quốc tế đạt 7 triệu lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa là 9,5 riệu lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ.
Doanh thu lưu trú đạt 44.503 tỷ đồng, chiếm hơn 21% tổng doanh thu bán lẻ dịch vụ, phản ánh sức chi tiêu mạnh mẽ và nhu cầu trải nghiệm cao cấp. Bà Thi cho rằng tổng lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục và mở mới, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao đã góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
Bà Thi cho biết thời gian tới du lịch tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng. Thành phố kỳ vọng các đơn vị sẽ cùng chung tay mở thêm đường bay mới, tăng tần suất khai thác, nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy hoạt động quảng bá thị trường quốc tế và phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến quy mô lớn trong những năm tới. Sự gắn kết bền vững giữa hàng không và du lịch sẽ tiếp tục tạo nên những bước tiến mạnh mẽ để du lịch Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.
“Thành phố Đà Nẵng đang kiến nghị Bộ Xây dựng triển khai dự án đầu tư, khai thác Sân bay Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế - đô thị sân bay theo phương thức PPP, với vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD”, bà Thi thông tin thêm.
Tại sự kiện, một lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết ngành đang triển khai thực hiện dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng, trên diện tích đất hơn 24.618 m2, với công suất thiết kế đến năm 2030 đạt 100.000 tấn hàng hóa/năm.
Dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng năng lực khai thác phục vụ lưu chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không này, đồng thời nâng cao giá trị vận chuyển của ngành trong những năm tới.
