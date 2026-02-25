Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Du lịch

Sau Tết, vé máy bay, tàu hỏa và xe khách từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM tiếp tục khan hiếm

Tường Bách

25/02/2026, 09:55

Trong bối cảnh người dân các địa phương trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, vé máy bay từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM tiếp tục khan hiếm. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với vé tàu hỏa và xe khách…

Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán hàng năm thường kéo dài từ khoảng 20 tháng Chạp đến hết mùng 6 – 7 Tết, với lưu lượng hành khách tăng đột biến so với ngày thường. Các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Bamboo Airways thường phải tăng chuyến, khai thác tối đa đội tàu bay để đáp ứng nhu cầu.

Trước Tết, đặc biệt là các ngày 28 – 30 Tết, giá vé chiều từ TP.HCM ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thường ở mức cao do nhu cầu về quê tập trung trong thời gian ngắn. Nhiều chuyến bay kín chỗ từ sớm, hệ số sử dụng ghế đạt gần 100%. Sau ngày mùng 6 tháng Giêng, bức tranh giá vé bắt đầu thay đổi theo từng chiều tuyến ngược lại.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa trong ngày 24/2 (mùng 8 Tết), chặng Hà Nội - TP.HCM, các hãng đều đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá hơn 9 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Đến ngày 25/2, Vietnam Airlines còn vé hạng phổ thông nhưng mức giá tăng lên tới 5,4 triệu đồng đã bao gồm 10 kg hành lý xách tay và 1 kiện 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn.

Chặng bay Hà Nội - TP.HCM, các hãng đều khan hiếm vé hạng phổ thông.
Chặng bay Hà Nội - TP.HCM, các hãng đều khan hiếm vé hạng phổ thông.

Tương tự, các hãng hàng không khác như Bamboo Airways, Vietjet Air, Sun Phu Quoc Airways không còn hạng vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá dao động 7 - 10 triệu đồng. Nếu hành khách hoãn lịch di chuyển sau ngày 28/2, giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM sẽ giảm hơn 50%. Dù vậy, so với vé đi ngày thường, mức giá vẫn cao hơn 500.000 - 700.000 đồng/vé.

Trên đường bay Buôn Ma Thuột – TP.HCM, vé hạng phổ thông trong ngày 24/2 hầu như không còn. Một số chuyến chỉ còn hạng thương gia, hoặc hành khách phải bay nối chuyến qua Hà Nội mới có chỗ. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên chặng Vinh – TP.HCM. Trong ngày 24/2, các hãng máy bay không còn vé phổ thông và hạng thương gia. Qua ngày 25/2, giá vé dao động 6 - 13 triệu đồng/chiều, phần lớn là các chuyến bay nối chặng. 

Anh Phạm Tuấn Tài, hành khách từ miền Trung, cho biết gia đình phải chia nhỏ thời gian di chuyển vì không còn vé cùng chuyến. “Nếu bay đúng mùng 7, mùng 8 thì giá quá cao. Chúng tôi đành bay nối chuyến hoặc lùi lịch thêm một ngày để giảm chi phí. Khá bất tiện nhưng không còn cách khác”, anh Tài nói.

Trong khi đó, chiều ngược lại TP.HCM - Hà Nội không quá căng thẳng. Giá vé hạng phổ thông dao động hơn 1 triệu đồng/chiều, cho thấy sự chênh lệch nhu cầu rõ rệt giữa hai đầu. Theo đại diện các hãng hàng không, sau kỳ nghỉ, dòng người quay lại TP.HCM tập trung trong khoảng một tuần, cao điểm từ mùng 6 đến mùng 9.

Sau kỳ nghỉ, dòng người quay lại TP.HCM tập trung trong khoảng một tuần, cao điểm từ mùng 6 đến mùng 9.
Sau kỳ nghỉ, dòng người quay lại TP.HCM tập trung trong khoảng một tuần, cao điểm từ mùng 6 đến mùng 9.

Trong khi đó, chi phí vận hành gần như tương đương cho mỗi lượt bay, nhiều chuyến theo hướng ngược lại rơi vào tình trạng ít khách. Để tối ưu khai thác và bù đắp chi phí, các hãng buộc phải điều chỉnh giá ở hướng cao điểm. Cùng với đó, nhu cầu dồn vào khung thời gian ngắn khiến các giờ bay thuận lợi nhanh chóng kín chỗ.

Ghi nhận tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy, lưu lượng hành khách những ngày cao điểm sau Tết duy trì ở mức cao. Một số hãng như Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã chuyển một phần chuyến bay nội địa sang nhà ga T3; Vietjet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Các cảng hàng không cũng tăng cường nhân sự, bảo đảm an ninh, cập nhật thông tin chuyến bay kịp thời và đẩy mạnh ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học để rút ngắn thời gian chờ.

Theo thống kê của ngành hàng không, từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng, các hãng dự kiến khai thác hơn 36.900 chuyến bay, tăng 27% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Trong đó, khoảng 27.200 chuyến nội địa, tăng 31%. Tổng số ghế cung ứng toàn mạng đạt khoảng 7,8 triệu ghế, tăng 28% so với năm trước.

Hiện nhiều chuyến tàu Thống Nhất mang số hiệu SE khởi hành buổi tối đã hết vé giường nằm.
Hiện nhiều chuyến tàu Thống Nhất mang số hiệu SE khởi hành buổi tối đã hết vé giường nằm.

Trong khi đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt phục vụ hơn 1.800 chuyến tàu. Cụ thể, tuyến Hà Nội – TP.HCM tổ chức 906 chuyến tàu với 384.000 chỗ. Các tuyến khác tổ chức 988 chuyến tàu với 377.700 chỗ.

Giai đoạn từ mùng 4 đến mùng 8 Tết là cao điểm hành khách quay trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ dài. Các tuyến Bắc - Nam, đặc biệt chiều từ miền Trung và miền Bắc vào TP.HCM, hoặc từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội, ghi nhận lượng đặt vé tăng mạnh.

Hiện nhiều chuyến tàu Thống Nhất mang số hiệu SE khởi hành buổi tối đã hết vé giường nằm từ sớm, trong khi các toa ghế mềm điều hòa cũng nhanh chóng kín chỗ. Tại các ga lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, lượng hành khách tăng nhanh từ đầu tuần sau Tết. 

Dự báo trong những ngày tới, nhu cầu đi tàu vẫn duy trì ở mức cao, nhất là trên trục Bắc - Nam. Cao điểm “chiều về sau Tết” vì thế được xem là phép thử năng lực vận hành của ngành đường sắt. Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, ngành sẽ tiếp tục bán vé các chuyến tàu sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 25/2 - 8/3 để phục vụ người dân đi lại.

Đáng chú ý từ ngày 23 - 27/2, ngành đường sắt giảm 40% giá vé giường nằm đối với các chuyến tàu SE số chẵn cho hành khách mua vé có ga đi từ Đông Hà đến Phủ Lý và có ga đến từ Mỹ Trạch đến Hà Nội. Giảm 20% giá vé giường nằm đối với các chuyến tàu TN số chẵn cho hành khách mua vé có ga đi từ Đông Hà đến Phủ Lý và có ga đến từ Mỹ Trạch đến Hà Nội…

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, tuyến Hà Nội – TP.HCM tổ chức 906 chuyến tàu với 384.000 chỗ.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, tuyến Hà Nội – TP.HCM tổ chức 906 chuyến tàu với 384.000 chỗ.

Với xe khách, theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, các doanh nghiệp vận tải phải kê khai và niêm yết giá theo quy định, không được tự ý tăng ngoài khung đã đăng ký. Sau mồng 6, nhiều tuyến đã quay về mức giá bình thường. Tuy nhiên, các tuyến tập trung đông lao động như Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định hay các tỉnh miền Tây vẫn ghi nhận lượng khách cao trong ngày 5 – 7, khiến một số khung giờ “đẹp” nhanh chóng kín chỗ.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, phải sau khoảng mồng 8 – 10 Tết, khi dòng người quay lại thành phố ổn định, mặt bằng giá vé các phương tiện di chuyển mới thực sự cân bằng trở lại.

Từ khóa:

chuyến tàu Thống Nhất du lịch giá vé máy bay tăng chuyến hàng không tuyến Hà Nội - TP.HCM Vneconomy

