AI đang tái định hình cách thức ngành du lịch vận hành
Tường Bách
26/02/2026, 09:08
Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng Agoda công bố chiều 25/2, cho thấy không chỉ nhanh nhạy với công nghệ, du khách Việt còn sẵn sàng đưa trí tuệ nhân tạo (AI) thành "trợ lý" lên kế hoạch và trải nghiệm hành trình…
Với 81% du khách Việt khẳng định sẽ dùng AI cho chuyến đi tiếp
theo, Việt Nam đang dẫn đầu châu Á về xu hướng du lịch thông minh. Con số này
vượt xa mức trung bình 63% của khu vực. Kết quả này phản ánh sự giao thoa giữa
tốc độ chuyển đổi số nhanh và nhu cầu trải nghiệm cá nhân hóa ngày càng lớn.
Dù AI trong du lịch đang ở giai đoạn đầu, mức độ tin tưởng của
người dùng Việt rất khả quan. Khoảng 86% du khách thể hiện thái độ tin tưởng hoặc
trung lập với thông tin do AI tạo ra. Thực tế, AI đang được du khách Việt khai
thác đa dạng từ gợi ý điểm tham quan, đề xuất ẩm thực đến xây dựng lịch
trình và dịch ngôn ngữ (đều ở mức 30%).
Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định
sự quan tâm mạnh mẽ với AI phản ánh xu hướng đề cao tính tiện lợi và hiệu quả.
Theo ông Lâm, AI sẽ định hình lại cách du khách tìm kiếm thông tin và trải nghiệm
điểm đến. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư nền tảng du lịch tích hợp AI là lợi thế
cạnh tranh quan trọng. Các giải pháp thông minh được kỳ vọng là động lực thúc đẩy
ngành du lịch phát triển bền vững, lấy trải nghiệm cá nhân làm trung
tâm.
Hiện tại, trên khắp khu vực Đông Nam Á, các cơ quan quản lý
du lịch mỗi quốc gia đều đang tích hợp AI vào hoạt động du lịch. Sự chuyển dịch
này là một bước đi chiến lược nhằm đưa du lịch thoát khỏi mô hình chạy theo số
lượng, hướng tới du lịch giá trị cao, vừa hỗ trợ tăng trưởng vừa giảm áp lực
lên các đô thị và khu di sản.
Indonesia đang thử nghiệm một công cụ AI mới mang tên MaiA
trong nỗ lực mở rộng điểm đến ra ngoài Bali. Thái Lan tích hợp AI vào nền tảng
dữ liệu du lịch quốc gia để đưa ra các gợi ý theo thời gian thực. Trong khi đó,
Malaysia kết hợp chương trình Visit Malaysia 2026 với các mô hình thí điểm du lịch
thông minh tại những địa phương như Melaka và Penang…
Từ các công cụ AI lập lịch trình du lịch, bản đồ tương tác
cho tới các trung tâm dữ liệu du lịch quốc gia cung cấp gợi ý theo thời gian thực,
công nghệ đang được triển khai để giải quyết những vấn đề rất thực tế. Qua đó,
du khách có thể lên kế hoạch nhanh hơn, di chuyển thuận lợi hơn và khám phá những
trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân.
Các nền tảng du lịch toàn cầu cũng nhanh chóng tận dụng AI để
thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Expedia Group đã ra mắt trợ lý du lịch AI
Romie vào tháng 5/2024, và một năm sau đó tiếp tục giới thiệu trải nghiệm AI
tác nhân trên Hotels.com. Giám đốc công nghệ của Expedia Ramana Thumu cho biết
các khách sạn đã sử dụng hơn một triệu gợi ý dựa trên AI trong năm 2024, qua đó
giúp số lượng giao dịch tăng 9% và mang lại gần 6 tỷ USD doanh thu bổ sung.
Việt Nam cũng đang thúc đẩy du lịch thông minh thông qua các
nền tảng số, trợ lý AI và hệ sinh thái dữ liệu, với nhiều sáng kiến lớn gắn với
mục tiêu năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 43 tỷ
USD.
Dự án trọng tâm là nền tảng Visit Vietnam AI, dự kiến ra mắt
vào quý 2/2026. Nền tảng này sẽ cung cấp lịch trình du lịch cá nhân hóa và công
cụ phân tích dữ liệu; đồng thời nằm trong chiến lược số tổng thể, tích hợp hướng
dẫn thực tế ảo, các sản phẩm du lịch thông minh và các dự án thí điểm xanh tại
những điểm đến, với trọng tâm là tính bền vững và cá nhân hóa.
Ở góc độ địa phương,
TP.HCM đang quyết tâm xóa bỏ các điểm chạm rời rạc để trở thành đô thị du lịch
thông minh năm 2030. Tại tọa đàm với chủ đề: "Không gian phát triển
du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Động lực từ liên kết chuỗi dịch vụ và trải nghiệm
khách hàng", ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đã thẳng thắn
nhận định rằng du lịch hiện đại không còn là cuộc đua về số lượng đơn thuần, mà
là cuộc đua về sự thấu hiểu.
Sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, ngành du lịch
thành phố xác định dữ liệu và trải nghiệm chính là nguồn tài nguyên mới quý giá
nhất. Sự chuyển dịch này được cụ thể hóa bằng việc kiến tạo một
"Không gian du lịch số". Tại đây, các ranh giới địa lý vật lý được
xóa nhòa thông qua ứng dụng công nghệ mở.
Du khách trong tương lai gần sẽ được
khám phá một TP.HCM sống động hơn bao giờ hết thông qua kênh microsite “Bản đồ
du lịch số”. Đây là hệ thống tích hợp dữ liệu đa nguồn, cung cấp bộ lọc thông
minh về điểm đến và tích hợp các tính năng tiện ích như “Đặt xe 1 chạm”, tạo
nên một sự liền mạch tuyệt đối trong di chuyển và tham quan.
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, các chuyên gia tại tọa đàm cũng
chỉ ra những rào cản cần tháo gỡ. ThS Lê Thị Thương, Phó Tổng Giám đốc SOI.Pro,
đã phân tích bốn “khoảng trống” lớn đang tồn tại. Đó là sự thiếu hụt cái nhìn tổng
thể khiến các điểm chạm dịch vụ bị rời rạc; triển khai đa kênh nhưng thiếu sự
liên kết; tỷ lệ khách hàng hài lòng cao nhưng mức độ trung thành chưa tương xứng;
và cuối cùng là hệ sinh thái dịch vụ chưa bắt kịp với kỳ vọng số hóa ngày càng
cao của du khách.
Điểm yếu cốt lõi là các trải nghiệm hiện đang vận hành như
những “ốc đảo” độc lập. Cơ hội chiến lược nằm ở việc kết nối các mảnh ghép rời
rạc đó thành một hành trình liền mạch, giúp du khách dễ dàng đưa ra quyết định
mà không bị “ngộp” bởi rừng thông tin hỗn loạn.
Đồng tình, TS Khoa Tăng từ Đại học RMIT dẫn chứng từ những
mô hình thành công trên thế giới như Kyoto (Nhật Bản) với cách kể chuyện lịch sử
qua bản đồ số, hay Seoul (Hàn Quốc) với nền tảng kết nối giao thông thông minh,
đồng thời nhấn mạnh rằng TP.HCM cần một cách tiếp cận riêng biệt.
Chuyển đổi số trong du lịch không nên là sự sao chép rập
khuôn mà phải xuất phát từ đặc thù địa phương và hành vi đặc trưng của khách du lịch
tại Việt Nam. Công nghệ phải đóng vai trò giảm thiểu sự bất định, giúp du khách
biết rõ họ nên đi đâu, vào lúc nào để có trải nghiệm tốt nhất.
Khi sự phối hợp
chặt chẽ giữa các lĩnh vực vận chuyển, lưu trú, ẩm thực và tham quan tạo nên một
sức mạnh tổng hợp, thì mỗi điểm đến trên đất nước Việt Nam sẽ không chỉ điểm dừng chân, mà trở thành địa danh phải quay lại nhiều lần trong lòng du
khách.
Du lịch tâm linh thu hút khách dịp đầu xuân
09:52, 24/02/2026
Du lịch cả nước khởi sắc mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán 2026
08:47, 23/02/2026
Du lịch di sản tìm cách phát triển bền vững và cân bằng
Hải Phòng tổ chức Lễ hội mùa Xuân 2026 với quy mô lớn
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ có nhiều điểm mới, nổi bật cả về quy mô và phương thức tổ chức, thể hiện rõ định hướng nâng tầm lễ hội xứng tầm Di sản Thế giới…
Khởi đầu thuận lợi cho du lịch Việt Nam trong năm 2026
Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực cả về lượng khách, doanh thu lẫn xu hướng tiêu dùng. Từ đó góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho ngành du lịch bước vào một năm tăng trưởng bền vững…
Sau Tết, vé máy bay, tàu hỏa và xe khách từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM tiếp tục khan hiếm
Trong bối cảnh người dân các địa phương trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, vé máy bay từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM tiếp tục khan hiếm. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với vé tàu hỏa và xe khách…
Sôi động mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội diễn ra sôi động, trật tự và an toàn tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương tham gia...
Du lịch Ðồng Nai khởi sắc đầu năm mới Bính Ngọ
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Đồng Nai ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Các khu du lịch sinh thái, danh thắng nổi tiếng thu hút đông du khách...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: