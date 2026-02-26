Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp

Hải Phòng tổ chức Lễ hội mùa Xuân 2026 với quy mô lớn

Nguyễn Hiền

26/02/2026, 09:09

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ có nhiều điểm mới, nổi bật cả về quy mô và phương thức tổ chức, thể hiện rõ định hướng nâng tầm lễ hội xứng tầm Di sản Thế giới…

Khu vực đền Kiếp Bạc, Hải Phòng
Khu vực đền Kiếp Bạc, Hải Phòng

Chiều ngày 25/2, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức họp báo thông tin về lễ hội năm 2026. Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thành phố Hải Phòng sẵn sàng tổ chức Lễ hội mùa Xuân với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Thông qua các hoạt động tại Lễ hội, thành phố giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, xúc tiến du lịch, thương mại, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của Khu di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung; định hướng xây dựng Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 26/02 đến ngày 11/3/2026 (tức từ mùng 10 đến hết ngày 23 tháng Giêng âm lịch).

Các nghi lễ truyền thống sẽ được nâng cấp về quy mô, tổ chức trang nghiêm, chuẩn mực, đồng thời các chương trình nghệ thuật biểu diễn được đầu tư công phu, bảo đảm chất lượng nghệ thuật cao, làm nổi bật giá trị văn hóa, tư tưởng và tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm và giá trị di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Trọng tâm của Lễ hội tập trung vào ngày 06 - 07/3/2026 (tức ngày 18 - 19 tháng Giêng âm lịch) với chuỗi các hoạt động tiêu biểu, bao gồm: Lễ rước nước; Chương trình nghệ thuật “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mạch nguồn Di sản”...

Nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch và thương mại thành phố, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Xuân năm nay sẽ diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại kéo dài 12 ngày (từ 28/02 - 11/3/2026), tại không gian phía trước Hồ Bán Nguyệt với diện tích hơn 10.000m2.

Chương trình dự kiến giới thiệu, quảng bá hàng trăm sản phẩm làng nghề, OCOP, ẩm thực, không gian văn hóa Trúc Lâm, các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, các hoạt động trải nghiệm di sản...

Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới, đánh dấu bước phát triển mới và đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Vì vậy, thành phố Hải Phòng xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức; nâng cao chất lượng các nghi lễ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ du lịch; bảo đảm tổ chức trang trọng, bài bản, chuyên nghiệp, xứng tầm giá trị đặc biệt của di sản, từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

