Khởi đầu thuận lợi cho du lịch Việt Nam trong năm 2026

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực cả về lượng khách, doanh thu lẫn xu hướng tiêu dùng. Từ đó góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho ngành du lịch bước vào một năm tăng trưởng bền vững…

Du lịch Việt Nam đã bứt tốc ngay từ tháng đầu tiên của năm 2026. Cụ thể, trong tháng 1, nước ta đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng, tăng mạnh so với cùng kỳ và chiếm khoảng 10% mục tiêu cả năm.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng ghi dấu một mùa du lịch rộn ràng và tăng trưởng ấn tượng trên phạm vi cả nước. Theo ước tính, trong 9 ngày nghỉ Tết, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 55 - 60%, trong đó nhiều điểm đến đạt tỷ lệ rất cao như Phú Quốc khoảng 95%, Sa Pa 90 - 95%, Đà Lạt và Phan Thiết 80 - 90%.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều địa phương trọng điểm. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%. Huế đón khoảng 238.200 lượt khách quốc tế, tăng tới 207%. Hà Nội đón 217.000 lượt khách quốc tế, tăng 55%. TP. Hồ Chí Minh đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%...

Phú Quốc cũng vừa khép lại kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 với những cột mốc chưa từng có. Theo thống kê từ Sở Du lịch, trong 9 ngày cao điểm từ 26 tháng Chạp (13/2) đến mùng 5 Tết (21/2), đảo Ngọc ước đón gần 366.000 lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt xấp xỉ 93.000 lượt, tăng hơn 24%, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh khoảng 2.622 tỉ đồng.

Nhịp đập sôi động nhất của hòn đảo mùa Tết này bắt nguồn từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Kể từ khi chuẩn hóa năng lực điều hành, sân bay liên tiếp thiết lập các "đỉnh" tăng trưởng mới. Ngày 27 Tết (14/2), khi sân bay ghi nhận tới 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày, phục vụ hơn 18.000 lượt khách - mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Ngay sau đó, vào mùng 2 Tết, tổng lượng khách thông qua cảng tiếp tục đạt gần 31.000 lượt với 93 chuyến bay nội địa và quốc tế.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Trip.com cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng tăng khoảng 60% so với năm ngoái, không chỉ từ các thị trường truyền thống châu Á mà còn từ châu Âu và Bắc Mỹ như Tây Ban Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada. Theo các chuyên gia du lịch, với đà khởi động tích cực này, ngành du lịch đang trong tâm thế tăng tốc và hướng tới các mục tiêu cao hơn về lượng khách quốc tế lẫn giá trị gia tăng.

Ở góc độ doanh nghiệp, lượng khách đặt tour trong dịp Tết năm nay tăng khoảng 18 - 22% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu toàn thị trường ước tăng 25 - 30%. Thay vì tăng trưởng nóng, xu hướng tiêu dùng đã chuyển dịch theo chiều sâu chất lượng. Du khách không chỉ tìm kiếm điểm đến nổi tiếng mà còn chú trọng trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng và tính cá nhân hóa trong hành trình.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch AZA cho biết: “Năm nay, cơ cấu khách du lịch dịp Tết phân bổ cân bằng giữa nội địa và nước ngoài. Các hành trình được ưa chuộng chủ yếu ở các tour 4 - 5 ngày, tập trung vào các điểm đến phía Bắc như Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình, Lào Cai..., đồng thời duy trì sức nóng tại các trung tâm du lịch biển và nghỉ dưỡng như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt”.

Đánh giá từ bức tranh du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch VinaGroup, cho rằng việc đón đầu làn sóng du khách trong giai đoạn 2025 - 2026 là bước đi chính xác. "Chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay có thể xem là khá lạc quan khi nhiều điều kiện thuận lợi đang hội tụ", ông nói.

Không chỉ sôi động về nhu cầu, mùa du lịch Tết năm nay còn ghi nhận sự chuyển biến trong cách thức tổ chức sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp tập trung phát triển du lịch xanh, ứng dụng công nghệ số và liên kết dịch vụ để tối ưu chi phí. Các chương trình ưu đãi, hoàn tiền, quà tặng hay hợp tác với đối tác viễn thông cũng góp phần kích cầu, kéo dài hiệu ứng tiêu dùng sau Tết.

Có thể nói, những kết quả này đã tạo cú hích quan trọng cho ngành du lịch ngay từ đầu năm. Sự tăng trưởng về lượng khách, thay đổi trong hành vi tiêu dùng và nỗ lực thích ứng của doanh nghiệp cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, triển vọng chung của du lịch Việt Nam năm 2026 cũng được đánh giá tích cực.

Phân tích từ Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho thấy, nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng cho Vietnam Airlines. Dự kiến giai đoạn 2026 – 2027, lượng khách quốc tế của hãng có thể đạt 9,5 – 11,2 triệu lượt, tăng trưởng hai chữ số nhờ chính sách thị thực thuận lợi và sự mở rộng mạng bay.

Chính sách miễn thị thực, môi trường chính trị ổn định cùng chi phí sinh hoạt hợp lý cũng đang giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Đáng chú ý, dòng khách từ Trung Quốc có xu hướng dịch chuyển sang Việt Nam, trong khi Ấn Độ nổi lên là thị trường tiềm năng nhờ tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch quốc tế mở rộng.

Ở thị trường nội địa, nhu cầu cũng duy trì đà phục hồi. Xu hướng du lịch sau đại dịch cho thấy người Việt ưu tiên sự an toàn, linh hoạt và trải nghiệm cá nhân hóa. Các chuyến đi ngắn ngày, khoảng cách gần nhưng có thể lặp lại nhiều lần trong năm ngày càng phổ biến, tạo động lực ổn định cho ngành.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mục tiêu năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được con số này, ngành du lịch cần phát triển hệ thống sản phẩm đủ tầm vóc, đạt chuẩn quốc tế và có bản sắc rõ ràng. Thương hiệu điểm đến Việt Nam phải được định vị mạnh mẽ hơn ở phân khúc cao cấp và thị trường đặc thù.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam cần chuyển mình từ tăng trưởng theo số lượng sang nâng cao chất lượng. Khi sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ngành “công nghiệp không khói” không chỉ bứt phá về lượng khách mà còn gia tăng giá trị, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.