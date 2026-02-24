Du lịch Ðồng Nai khởi sắc đầu năm mới Bính Ngọ

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Đồng Nai ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Các khu du lịch sinh thái, danh thắng nổi tiếng thu hút đông du khách...
Theo
thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, trong kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đồng Nai đón khoảng 220.000 lượt du khách đến tham
quan, lưu trú, tăng 12% so với kỳ nghỉ Tết năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc
tế khoảng 2.000 lượt.
Tổng
doanh thu du lịch đạt khoảng 153 tỷ đồng, tăng 18% so với Tết Nguyên đán năm
2025. Một số điểm du lịch có lượng khách tăng khá cao như: Khu du lịch Suối
Mơ, xã Tân Phú đón trên 32.000 lượt; Khu du lịch Sơn Tiên, phường Long Hưng đón khoảng
30.000 lượt; Di tích danh thắng núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc đón khoảng 25.000 lượt;
Khu du lịch Bửu Long, phường Trấn Biên đón trên 20.000 lượt...
Đồng Nai hiện có gần 30 khu, điểm du lịch, trong số đó có những khu du lịch (KDL) nổi tiếng từ hàng chục năm nay. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng có những điểm đến mới, thu hút du khách như: Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên (Khu du lịch Sơn Tiên) tại phường Long Hưng, điểm du lịch Quả Điều Vàng tại xã Đồng Tâm, điểm du lịch Phú Gia tại xã Tân Khai.
Trong
dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các điểm đến sinh thái rừng cũng đón hàng chục
nghìn lượt du khách đến tham quan. Cụ thể như Vườn quốc gia Cát Tiên đón 6.000 lượt, Trảng cỏ Bù Lạch ở xã Thọ Sơn đón khoảng
5.000 lượt, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đón gần 3.000 lượt khách tham quan...
Đáng chú ý, tại khu di tích
danh thắng núi Chứa Chan đón khoảng 25.000 lượt du khách trong những ngày đầu
xuân mới. Dự kiến, đến rằm tháng Giêng năm nay, núi Chứa Chan sẽ thu hút thêm
hàng chục nghìn du khách đến hành hương, lễ chùa đầu năm mới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết trong kỳ nghỉ Tết, giá dịch vụ lưu trú cơ bản ổn định. Công suất phòng bình quân đạt
khoảng 35 - 40%. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra sôi động,
an toàn và ổn định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách được
triển khai hiệu quả, không ghi nhận tình trạng tăng giá đột biến, không có sự cố
nào xảy ra.
Nhiều
khu, điểm du lịch có sự đầu tư chỉn chu, mới lạ; chất lượng phục vụ cũng như
các dịch vụ tại các khu, điểm du lịch được nâng lên, tạo không gian vui chơi
lành mạnh, hấp dẫn du khách.
