Du lịch TP. Hồ Chí Minh thu hơn 12.100 tỷ đồng trong Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi đón hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 12.100 tỷ đồng...

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 14 đến 22/2), các điểm du lịch tại Thành phố đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với năm 2025; tổng doanh thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng bình quân ước đạt 75%, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, thị trường khách nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực, với xu hướng ưu tiên những điểm đến có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đẹp và khả năng kết nối thuận tiện.

Trong khi đó, thị trường khách quốc tế ghi nhận mức tăng tích cực, chủ yếu ở các sản phẩm tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực và tour ngắn ngày từ 1 - 2 ngày. Du khách đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Úc có xu hướng lựa chọn các chương trình mang chủ đề “Tết Việt trong lòng đô thị”, kết hợp tham gia sự kiện và hoạt động mua sắm đặc trưng mùa lễ hội.

Kết quả trên phản ánh sức hút của điểm đến đô thị năng động, đồng thời cho thấy sự chủ động của ngành trong việc khai thác không gian văn hóa, sản phẩm đặc trưng phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Đông đảo người dân và du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: VGP/HT.

Năm nay, du khách có xu hướng lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng sở hữu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ đa dạng, phù hợp nhóm gia đình nhiều thế hệ. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm khách thăm thân kết hợp du lịch cùng các gia đình, nhóm bạn chiếm tỷ lệ chủ đạo trong dịp Tết, với xu hướng lựa chọn hành trình ngắn ngày và tập trung vào các hoạt động trải nghiệm khu vực trung tâm thành phố. Những không gian quen thuộc như đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, khu mua sắm và ẩm thực trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Bên cạnh đó, Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn, chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến Nguyễn Văn Của - Bình Đông và Lễ hội đường sách Tết trên đường Lê Lợi cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động cho đô thị.

Người dân du xuân, thưởng ngoạn Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Phạm Thế Hiển.

Các điểm tham quan văn hóa - lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì lượng khách ổn định, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ lệ đáng kể.

Song song đó, các khu vui chơi giải trí gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng trong kỳ nghỉ Tết. Các khu vực như chợ Bến Thành, Takashimaya Việt Nam và Vincom Đồng Khởi thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực.