Du lịch TP. Hồ Chí Minh thu hơn 12.100 tỷ đồng trong Tết Nguyên đán 2026
Mộc Đình
23/02/2026, 15:20
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi đón hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 12.100 tỷ đồng...
Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên
đán (từ 14 đến 22/2), các điểm du lịch tại Thành phố đón khoảng 4,32 triệu lượt
khách, tăng 35% so với năm 2025; tổng doanh thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng
42,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết khách quốc tế đạt khoảng 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng bình quân ước
đạt 75%, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, thị trường khách nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực, với xu hướng
ưu tiên những điểm đến có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đẹp và khả năng kết nối
thuận tiện.
Trong khi đó, thị trường khách quốc tế ghi nhận mức tăng tích
cực, chủ yếu ở các sản phẩm tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực và
tour ngắn ngày từ 1 - 2 ngày. Du khách đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và
Úc có xu hướng lựa chọn các chương trình mang chủ đề “Tết Việt trong lòng đô thị”,
kết hợp tham gia sự kiện và hoạt động mua sắm đặc trưng mùa lễ hội.
Kết quả trên phản ánh sức hút của
điểm đến đô thị năng động, đồng thời cho thấy sự chủ động của ngành trong việc
khai thác không gian văn hóa, sản phẩm đặc trưng phục vụ người dân và du khách
vui xuân, đón Tết.
Năm nay, du khách có xu hướng lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng sở
hữu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ đa dạng, phù hợp nhóm gia đình nhiều thế hệ. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm khách thăm thân kết hợp du lịch
cùng các gia đình, nhóm bạn chiếm tỷ lệ chủ đạo trong dịp Tết, với xu hướng lựa
chọn hành trình ngắn ngày và tập trung vào các hoạt động trải nghiệm khu vực
trung tâm thành phố. Những không gian quen thuộc như đường hoa, phố đi bộ, chợ
Tết, khu mua sắm và ẩm thực trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động là đường hoa Tết Bính Ngọ 2026
trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), thu hút lượng lớn người dân và du khách
đến tham quan, chụp ảnh. Bên cạnh đó, Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn, chợ
hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến Nguyễn Văn Của - Bình Đông và Lễ hội
đường sách Tết trên đường Lê Lợi cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động
cho đô thị.
Các điểm tham quan văn hóa - lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo
tàng Chứng tích Chiến tranh và Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì lượng
khách ổn định, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ lệ đáng kể.
Song song đó, các
khu vui chơi giải trí gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên và Thảo Cầm Viên
Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng trong kỳ nghỉ Tết. Các khu vực như chợ Bến Thành, Takashimaya Việt Nam và Vincom Đồng Khởi thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực.
