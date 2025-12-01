Du lịch Huế sắp “về đích” Năm Du lịch Quốc gia 2025

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ có chương trình nghệ thuật "Vận hội mới" và màn trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp…

Thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, tháng 11 năm nay, du lịch thành phố ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Lượng khách đến Huế tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, Huế đón hơn 5,8 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Đây là những con số cho thấy ngành du lịch Huế đang phát triển mạnh mẽ dù trong tháng 11, địa phương này liên tiếp hứng chịu thời tiết bất lợi với những đợt mưa lũ triền miên. Theo thống kê ngày 4/11 của Sở Du lịch Huế, từ 27/10 đến 3/11, các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn thiệt hại nặng vì lũ ngập. Ước tính 5.000 phòng bị hủy, tương đương 10.000 lượt khách, thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, với lần thứ 2 tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, Huế kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4,8 - 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38 - 40% tổng lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800 - 11.200 tỷ đồng. Như vậy, ngành du lịch Huế đã gần hoàn thành chỉ tiêu khách quốc tế và đã vượt mục tiêu doanh thu cả năm.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Huế về công tác chuẩn bị chương trình "Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025" mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia không chỉ là một thương hiệu mà còn là "cú hích" quan trọng giúp địa phương đăng cai sự kiện có cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình chia sẻ các hoạt động được tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 đã diễn ra thành công với sự tham gia hưởng ứng của các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan, qua đó đóng góp chung cho sự phát triển của ngành du lịch Huế.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, cho biết Sở đang chủ trì phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hoàn thiện mọi nội dung của Hội nghị tổng kết và Lễ bế mạc. Từ nay đến cuối năm, Huế đồng thời xây dựng chuỗi hoạt động mang tính lan tỏa cao: Liên hoan Ẩm thực quốc tế “Huế - Kinh đô ẩm thực”; Hội thi đầu bếp quốc tế 2025; Đón các đoàn lữ hành khảo sát điểm đến; Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero; Đại nhạc hội Huế Concert 2025...

Mỗi hoạt động đại diện cho một “trục sản phẩm” của Huế: ẩm thực, văn hóa, sáng tạo, du lịch xanh, giải trí đương đại. Cách tổ chức theo cấu trúc này giúp Huế làm dày thêm danh mục trải nghiệm, tránh sự lặp lại, đồng thời mở rộng biên độ tiếp cận đối tượng khách.

Huế hiện được đánh giá là điểm sáng của du lịch xanh và bền vững. Hệ thống sản phẩm của Huế hội tụ nhiều tầng giá trị: di sản, cảnh quan, ẩm thực, nghỉ dưỡng, văn hóa lễ hội, du lịch chăm sóc sức khỏe… Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị Huế tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt ở nhóm sản phẩm chất lượng cao – yếu tố quyết định để Huế tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Khẳng định quyết tâm này, bà Trần Thị Hoài Trâm cho biết thành phố đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng và không gian du lịch theo hướng “đô thị di sản thông minh, hạn chế phát thải, tăng mảng xanh và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường”.

Theo đó, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm, tour du lịch sinh thái gắn với cộng đồng và nông nghiệp tại các địa phương như Thủy Biều, Phú Mậu, Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền… Các trải nghiệm được ưu tiên là: đạp xe tham quan làng cổ Phước Tích, tour nhà vườn truyền thống Kim Long - Thủy Biều, chèo SUP trên phá Tam Giang, tham quan làng nghề truyền thống, khám phá tuyến du lịch xanh bằng xe điện, xe đạp; và chương trình “Một ngày du lịch Net Zero ở Huế”.

Ở cấp cơ sở, hơn 70% khách sạn tại Huế đã triển khai ít nhất một giải pháp giảm nhựa. Từ sử dụng chai thủy tinh, áp dụng phân loại vỏ hộp sữa riêng biệt trong quy trình xử lý rác nhằm hỗ trợ tái chế và giảm rác thải nhựa thất thoát ra môi trường cho đến cho khách mượn áo mưa tái sử dụng thay vì áo nilon...

“Huế đang gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi như di sản - di tích, làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc sắc để tạo nên sức hút riêng. Điều đáng mừng là những giá trị ấy lại rất gần gũi với giới trẻ, bởi vừa mang tính trải nghiệm, vừa dễ chia sẻ trên mạng xã hội. Mục tiêu xuyên suốt của thành phố Huế là phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam, là điểm đến du lịch vừa mang lại trải nghiệm bền vững,” bà Trần Thị Hoài Trâm nói.

Cùng với đó, Huế cũng đang dần chuyển mình từ điểm đến "tham quan di sản" sang "điểm đến trải nghiệm toàn diện" – kết hợp văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và lễ hội bốn mùa cùng môi trường du lịch an toàn, con người thân thiện và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp.

Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để thành phố Huế giữ vững vị thế "Trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của Việt Nam" và hướng tới trở thành "thành phố di sản – thành phố du lịch xanh và thông minh" trong tương lai gần.

Với sự chuẩn bị bài bản và sự thống nhất giữa Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cùng địa phương, Tuần lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 được kỳ vọng sẽ khép lại năm sự kiện bằng một dấu ấn trang trọng và giàu cảm xúc.

Ở tầng sâu hơn, Năm Du lịch Quốc gia đã giúp Huế mở rộng mạng lưới đối tác; nâng cấp chuỗi sản phẩm văn hoá – ẩm thực – du lịch xanh; tạo thêm động lực để các dự án hạ tầng du lịch được thúc đẩy; thu hút sự chú ý của thị trường trong nước và quốc tế.

Tới đây, Huế sẽ bước ra khỏi Năm Du lịch Quốc gia không chỉ với những con số sự kiện, mà với một vị thế rõ ràng hơn: Điểm đến văn hoá – du lịch xanh – sáng tạo của Việt Nam, nơi di sản trở thành “chất liệu sống” để nuôi dưỡng những sản phẩm mới.