Du lịch Huế sắp “về đích” Năm Du lịch Quốc gia 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Tường Bách
01/12/2025, 09:17
Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ có chương trình nghệ thuật "Vận hội mới" và màn trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp…
Thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, tháng 11 năm nay, du lịch thành phố ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Lượng khách đến Huế tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, Huế đón hơn 5,8 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.
Đây là những con số cho thấy ngành du lịch Huế đang phát triển mạnh mẽ dù trong tháng 11, địa phương này liên tiếp hứng chịu thời tiết bất lợi với những đợt mưa lũ triền miên. Theo thống kê ngày 4/11 của Sở Du lịch Huế, từ 27/10 đến 3/11, các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn thiệt hại nặng vì lũ ngập. Ước tính 5.000 phòng bị hủy, tương đương 10.000 lượt khách, thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, với lần thứ 2 tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, Huế kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4,8 - 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38 - 40% tổng lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800 - 11.200 tỷ đồng. Như vậy, ngành du lịch Huế đã gần hoàn thành chỉ tiêu khách quốc tế và đã vượt mục tiêu doanh thu cả năm.
Tại buổi làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Huế về công tác chuẩn bị chương trình "Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025" mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia không chỉ là một thương hiệu mà còn là "cú hích" quan trọng giúp địa phương đăng cai sự kiện có cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch.
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình chia sẻ các hoạt động được tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 đã diễn ra thành công với sự tham gia hưởng ứng của các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan, qua đó đóng góp chung cho sự phát triển của ngành du lịch Huế.
Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, cho biết Sở đang chủ trì phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hoàn thiện mọi nội dung của Hội nghị tổng kết và Lễ bế mạc. Từ nay đến cuối năm, Huế đồng thời xây dựng chuỗi hoạt động mang tính lan tỏa cao: Liên hoan Ẩm thực quốc tế “Huế - Kinh đô ẩm thực”; Hội thi đầu bếp quốc tế 2025; Đón các đoàn lữ hành khảo sát điểm đến; Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero; Đại nhạc hội Huế Concert 2025...
Mỗi hoạt động đại diện cho một “trục sản phẩm” của Huế: ẩm thực, văn hóa, sáng tạo, du lịch xanh, giải trí đương đại. Cách tổ chức theo cấu trúc này giúp Huế làm dày thêm danh mục trải nghiệm, tránh sự lặp lại, đồng thời mở rộng biên độ tiếp cận đối tượng khách.
Huế hiện được đánh giá là điểm sáng của du lịch xanh và bền vững. Hệ thống sản phẩm của Huế hội tụ nhiều tầng giá trị: di sản, cảnh quan, ẩm thực, nghỉ dưỡng, văn hóa lễ hội, du lịch chăm sóc sức khỏe… Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị Huế tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt ở nhóm sản phẩm chất lượng cao – yếu tố quyết định để Huế tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.
Khẳng định quyết tâm này, bà Trần Thị Hoài Trâm cho biết thành phố đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng và không gian du lịch theo hướng “đô thị di sản thông minh, hạn chế phát thải, tăng mảng xanh và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường”.
Theo đó, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm, tour du lịch sinh thái gắn với cộng đồng và nông nghiệp tại các địa phương như Thủy Biều, Phú Mậu, Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền… Các trải nghiệm được ưu tiên là: đạp xe tham quan làng cổ Phước Tích, tour nhà vườn truyền thống Kim Long - Thủy Biều, chèo SUP trên phá Tam Giang, tham quan làng nghề truyền thống, khám phá tuyến du lịch xanh bằng xe điện, xe đạp; và chương trình “Một ngày du lịch Net Zero ở Huế”.
Ở cấp cơ sở, hơn 70% khách sạn tại Huế đã triển khai ít nhất một giải pháp giảm nhựa. Từ sử dụng chai thủy tinh, áp dụng phân loại vỏ hộp sữa riêng biệt trong quy trình xử lý rác nhằm hỗ trợ tái chế và giảm rác thải nhựa thất thoát ra môi trường cho đến cho khách mượn áo mưa tái sử dụng thay vì áo nilon...
“Huế đang gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi như di sản - di tích, làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc sắc để tạo nên sức hút riêng. Điều đáng mừng là những giá trị ấy lại rất gần gũi với giới trẻ, bởi vừa mang tính trải nghiệm, vừa dễ chia sẻ trên mạng xã hội. Mục tiêu xuyên suốt của thành phố Huế là phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam, là điểm đến du lịch vừa mang lại trải nghiệm bền vững,” bà Trần Thị Hoài Trâm nói.
Cùng với đó, Huế cũng đang dần chuyển mình từ điểm đến "tham quan di sản" sang "điểm đến trải nghiệm toàn diện" – kết hợp văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và lễ hội bốn mùa cùng môi trường du lịch an toàn, con người thân thiện và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp.
Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để thành phố Huế giữ vững vị thế "Trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của Việt Nam" và hướng tới trở thành "thành phố di sản – thành phố du lịch xanh và thông minh" trong tương lai gần.
Với sự chuẩn bị bài bản và sự thống nhất giữa Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cùng địa phương, Tuần lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 được kỳ vọng sẽ khép lại năm sự kiện bằng một dấu ấn trang trọng và giàu cảm xúc.
Ở tầng sâu hơn, Năm Du lịch Quốc gia đã giúp Huế mở rộng mạng lưới đối tác; nâng cấp chuỗi sản phẩm văn hoá – ẩm thực – du lịch xanh; tạo thêm động lực để các dự án hạ tầng du lịch được thúc đẩy; thu hút sự chú ý của thị trường trong nước và quốc tế.
Tới đây, Huế sẽ bước ra khỏi Năm Du lịch Quốc gia không chỉ với những con số sự kiện, mà với một vị thế rõ ràng hơn: Điểm đến văn hoá – du lịch xanh – sáng tạo của Việt Nam, nơi di sản trở thành “chất liệu sống” để nuôi dưỡng những sản phẩm mới.
Trong những năm gần đây, Quảng Trị đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực du lịch, trở thành một trong những điểm sáng của ngành dịch vụ tại Việt Nam. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh này đã ghi nhận hơn 31,5 triệu lượt khách, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 60,7% mỗi năm. Những con số ấn tượng này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho tương lai.
Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương với nhau đang là một xu hướng. Qua đó, các địa phương có cơ hội làm nổi bật sản phẩm của mình, vừa tạo thêm các chuỗi giá trị trong liên kết tour/tuyến du lịch...
Ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách năm 2025. Sau 11 tháng, Hà Nội về đích sớm khi gần như hoàn thành mục tiêu đón khách, với tổng lượng khách đạt 30,94 triệu lượt…
Thế giới du lịch hạng sang đang thay đổi. Du khách giàu có không còn tìm kiếm những địa chỉ năm sao, mà họ cần một chuyến đi với năm cấp độ: phát triển bản thân, độc đáo, gắn kết sâu sắc, câu chuyện ý nghĩa và tối ưu hóa thời gian…
Nhằm mang đến một mùa xuân rộn ràng và đậm chất văn hóa, thành phố Huế sẽ triển khai Hội Xuân và Chợ Hoa Tết Bính Ngọ – 2026 với nhiều hoạt động trưng bày, trang trí và giao lưu nghệ thuật trải rộng trên các công viên, tuyến đường trung tâm...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: