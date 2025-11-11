Du lịch tàu biển nhộn nhịp những ngày cuối năm

Ngày 10/11, tàu Celebrity Solstice đã đưa hơn 3.000 du khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc… cập cảng Phú Mỹ, mở đầu hành trình tham quan TP.HCM – Huế – Hạ Long. Du khách sẽ được trung chuyển về thành phố để tham gia chương trình "city tour"…

Hiện nay, Việt Nam có nhiều điểm đón tàu biển quốc tế trải dài từ Bắc vào Nam. Đơn cử phía bắc có cảng hành khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), khách lên bờ tham quan Hải Phòng, Hà Nội. Tại miền Trung, tàu thường cập cảng Chân Mây (Huế) hoặc Tiên Sa (Đà Nẵng) để khách tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An. Những điểm đến này đều rất quen thuộc trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.

Trên thế giới, thời gian lưu trú của khách tàu biển thường ngắn, chỉ từ 1 - 2 ngày tại mỗi điểm dừng, khác với khách đi máy bay có thể ở lại nhiều ngày. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khách tàu biển thường dừng lâu hơn do hành trình trải dài từ TP.HCM ra miền Trung rồi đến miền Bắc, có khi lên tới 4 - 5 ngày. Du khách cũng chi tiêu, mua sắm rất mạnh tay, không chỉ mang lại nguồn thu cho ngành dịch vụ mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu các điểm đến.

Từ ngày 9/11 đến 31/12 năm nay, riêng Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist sẽ tiếp tục đón 9 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 25.000 du khách đa quốc tịch. Tính hết năm 2025, hãng phục vụ tổng cộng 75.000 khách tàu biển đến Việt Nam theo các hành trình tại TP.HCM và miền Tây, miền Trung (Huế, Hội An, Đà Nẵng), Nha Trang và miền Bắc (Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội).

Cao điểm trong ngày 18/11, Saigontourist đồng thời đón 3 tàu biển quốc tế, gồm: Celebrity Solstice và Star Navigator - cập cảng Hạ Long (Quảng Ninh); Star Voyager - cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), phục vụ tổng cộng hơn 6.000 khách quốc tế đa quốc tịch, huy động hơn 100 xe 45 chỗ và hướng dẫn viên các ngữ Anh, Đức, Pháp, Trung...

Tương tự, ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Du Ngoạn Việt, cho biết trong tháng 11 này, công ty đón nhiều tàu biển hạng sang trở lại với sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ. Các tàu chủ yếu cập cảng Sài Gòn hoặc Hiệp Phước, nên khá thuận tiện cho các tour khám phá thành phố.

Sau sự cố tàu biển vào TP.HCM không thể cập cảng hồi tháng 10/2025, hiện nay lịch trình công bố của các tàu biển đến TP.HCM đã bình thường trở lại, đem đến hàng chục ngàn du khách quốc tế cho thành phố trong những tháng cuối năm.

"Tàu biển từ lâu là một nguồn khách chủ lực của du lịch TP.HCM. Riêng tại Saigontourist, khách tàu biển thường chiếm tới gần 60% lượng khách quốc tế mà chúng tôi phục vụ hằng năm", bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Saigontourist, cho biết. Dù chưa có cảng chuyên phục vụ du lịch như Singapore nhưng TP.HCM vẫn được các hãng tàu quốc tế chọn đưa vào hải trình nhờ tận dụng hệ thống cảng nước sâu đang hoạt động, đặc biệt là khu vực Cái Mép.

Do đó, để kịp đón tàu khách quốc tế ổn định sau năm 2026, thành phố đang chuẩn bị phương án thí điểm tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6/2026, đồng thời xem xét bổ sung công năng hành khách cho các cảng hiện hữu.

"Mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp là TP.HCM có một cảng du lịch chuyên biệt, phục vụ đúng đặc thù của khách du lịch tàu biển, từ quy trình đón trả, hải quan, dịch vụ mặt đất đến trải nghiệm phù hợp với phân khúc khách cao cấp quốc tế", đại diện lữ hành Saigontourist bày tỏ.

Tại Khánh Hòa, dự kiến từ nay đến hết tháng 12 sẽ có thêm 7 chuyến tàu quốc tế cập cảng với khoảng 10.000 khách. Cuối tháng 10 vừa qua, tàu Discovery Princess (quốc tịch Bermuda) đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, mang theo 1.200 hành khách đến khám phá Nha Trang - Khánh Hòa. Trước đó, nhiều tàu du lịch nổi tiếng như Norwegian Spirit, Celebrity Solstice... cũng lần lượt cập cảng, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho loại hình du lịch này.

Để đón đầu xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành địa phương đã đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều tour ngắn được thiết kế phù hợp với thời gian dừng tàu, như city tour Nha Trang, tham quan làng nghề truyền thống Trường Sơn, đạp xe khám phá đồng quê, hay chèo thuyền thúng trên sông Cái…

"Khách Âu - Mỹ đặc biệt thích tìm hiểu văn hóa và ẩm thực địa phương. Vì thế, chúng tôi tập trung xây dựng tour gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực và lối sống bản địa. Tour chèo thuyền thúng trên sông Cái mới triển khai gần đây đã nhận được nhiều phản hồi tích cực," ông Bùi Minh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ, Du lịch và Thương mại Phương Thắng, chia sẻ.

Hạ tầng phục vụ tàu biển cũng đang được tỉnh mở rộng. Bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang (phường Vĩnh Hòa) vừa chính thức được cấp phép đón tàu quốc tế, trở thành điểm đến song hành với Cảng quốc tế Cam Ranh. Việc này giúp Khánh Hòa gia tăng năng lực tiếp nhận các hãng tàu lớn và dòng khách cao cấp, đồng thời khẳng định vị thế của Nha Trang trên bản đồ du lịch biển châu Á.

Tại Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón khoảng 25 chuyến tàu biển, dự kiến tăng lên 40 chuyến vào cuối năm 2025. Riêng tháng 10 đã có 6 chuyến cập cảng Hạ Long, đưa hàng chục ngàn du khách từ châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á tham quan vịnh Hạ Long.

Khu vực miền Trung cũng chứng kiến không khí nhộn nhịp. Ngày 17-10, cảng Chân Mây (TP Huế) đón tàu du lịch quốc tế chở hơn 4.000 khách từ nhiều quốc gia. Theo Sở Du lịch tỉnh này, năm nay địa phương dự kiến đón khoảng 47 chuyến tàu biển quốc tế, tăng 6 chuyến so với năm trước. Con số này tương đương hơn 93.500 lượt khách và 39.000 thủy thủ đoàn, mức tăng gần 47,5%.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, chính sách visa điện tử mở rộng cho hơn 80 quốc gia cùng việc kéo dài thời hạn lưu trú lên 45 ngày đã tạo thuận lợi đáng kể cho khách quốc tế, đặc biệt là khách đi bằng đường tàu biển.

​Song song, Việt Nam cũng tăng cường quảng bá tại các sự kiện lớn như Seatrade Cruise Asia Pacific ở Hồng Kông (Trung Quốc) và ITB Asia (Singapore). Nhờ đó, hình ảnh Việt Nam được tái định vị là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á.

Để đón đầu thị trường, các địa phương ven biển hiện đang đề xuất xây dựng cảng du lịch chuyên biệt, phát triển dịch vụ hậu cần, khu mua sắm, bãi đỗ riêng cho khách tàu biển... nhằm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đang tận dụng cơ hội này để xây dựng sản phẩm chuyên biệt, chú trọng trải nghiệm xanh, kết hợp ẩm thực địa phương và du lịch văn hóa.